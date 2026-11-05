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    Чем нам поможет Дмитрий Донской

    @ Yuriy Kaver/Russian Look/Global Look Press

    5 ноября 2026, 08:50 Мнение

    Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    5 ноября в Курск принесён ковчег с мощами святого князя Димитрия Донского. А 18 августа Церковь впервые будет отмечать день памяти обретения его мощей – теперь этот праздник станет ежегодным.

    Кому-то может показаться, что все это – события чисто церковные. Но это не так; живая память о святом благоверном князе важна для всех нас. По многим причинам – из которых в этой короткой колонке хотелось бы упомянуть несколько.

    Любая человеческая общность живет, пока, простите за тавтологию, у нее есть нечто общее – то, что объединяет людей друг с другом и с их предками. То, что они передадут потомкам. Те имена и символы, которые всеми узнаются и всеми признаются. Та «дней связующая нить», которая не должна прерываться – особенно в дни испытаний.

    Одно из таких имен – имя князя Дмитрия Ивановича (Донского). Я узнал о нем еще в школе, в глубоко советские годы, когда говорить о вере и святости было не принято. Но князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории было бы без него совершенно невозможно. Выдающийся государственный деятель, объединитель русских земель, полководец, возглавлявший русские силы в знаменитой Куликовской битве – мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря ему.

    Князь возвел каменный Московский кремль, основал ряд монашеских обителей – в частности, Николо-Угрешский и Богоявленский Старо-Голутвин монастыри. Он поддерживал книжность и иконопись – это была эпоха преподобных Андрея Рублева и Феофана Грека. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем.

    Человек, утративший память о своем прошлом – беспомощен. Беспомощен и народ. Поэтому даже люди, настроенные антирелигиозно, считали нужным помнить князя – хотя бы как исторического деятеля. Но князь Дмитрий Донской – не только великий полководец и государь, сумевший объединить русских князей. Церковь говорит о его святости.

    Святой – это не просто «хороший человек, которому мы хотим выразить почтение». Это человек, который показывает нам другое измерение реальности. Святой находится и действует в другой системе координат. Высоко над его головой – не холодная пустота, а Бог, ангелы и святые. Впереди у него – не немощь, угасание и смерть, а небесная радость и слава. Более всего он старается послужить Богу и приобрести Его одобрение.

    В наши дни люди часто воспринимают святость как что-то, так сказать, «потустороннее», не имеющее отношения к их реальной жизни. Кажется, что монах в келье – подходящий кандидат в святые, а вот люди, вынужденные участвовать в делах этого мира – вряд ли. Тут не до святости. Как говорит известное выражение, «не мы такие – жизнь такая».

    Но князь Дмитрий показывает, как можно угодить Богу среди забот, тревог и бед этого мира. Он нес обязанности правителя, был семейным человеком (у них с супругой Евдокией было 12 детей) – и достиг святости. Как человек, живший в миру, он может быть образцом и наставником для всех нас.

    Современники запомнили не только достижения князя – но и его характер. Как говорит его житие, «Как Давид-богоотец Сауловых детей помиловал, так он безвинных любил, а виновных прощал. Подобно великому Иову, словно отец был людям, око слепым, нога хромым, опора и защита, образец всем. К свету направляя подданных, от вышнего промысла власть получив... Князей русских в земле своей сплачивал, в приказаниях вельможам своим спокоен и приветлив бывал, никого не оскорблял, и всех одаривал, нуждающимся же руку помощи подавал».

    Еще одна причина, по которой нам важно помнить святого князя – он указывает нам, где найти надежду, поддержку и утешение.

    Поэтому очень важно, что ковчег с частицей мощей появится в прифронтовом Курске. Да и не только в Курске люди задаются вопросом – как жить в условиях тревоги и неопределенности?

    Тревожные времена побуждают нас осознать, то, что было истиной и до этого – наша жизнь хрупка и уязвима, и может оборваться в любой момент. Князь Дмитрий Донской жил в XIV веке, когда людям было с самого начала ясно, что человеческая жизнь тяжела, коротка и полна страданий. Эпидемия или набег врагов могли опустошить целые области, неурожай – поставить людей на грань голодной смерти.

    Но люди жили, трудились, рождали и воспитывали детей. Они проявляли неодолимую жизнестойкость, потому что фундаментом их жизни была православная вера. Они полагались на Бога, который даст жизнь вечную и блаженную тем, кто ищет Его воли, и верили в заступничество святых, которые молятся о них на небесах.

    И сегодня мы можем вернуться к этой вере – для которой святой князь Дмитрий Донской не просто исторический деятель и не просто образец для подражания, но тот, кто продолжает молиться о нас у престола Божия. 

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