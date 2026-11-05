Сакс объявил о завершении двухвекового экономического доминирования Запада

Экономист Сакс: Доминирование Запада в мировой экономике закончилось

Tекст: Мария Иванова

«Сейчас происходит фундаментальная перебалансировка мировой экономики, которая является самой глубокой и масштабной в наше время, и она происходит между Западом и Азией», – сказал Сакс на Международном экономическом форуме «Хунцяо» в Шанхае, передает ТАСС.

По его словам, мир живет в период, когда западное господство в глобальной политике и экономике, продолжавшееся около 200 лет, завершилось.

Сакс напомнил, что Европа и США выступали главными силами в мире с начала XIX до конца XX века, из-за чего их доминирование казалось естественным. «Однако знание древней истории полностью развеяло бы их убеждение, потому что почти на протяжении всей известной нам истории – и уж точно за последние 2 тыс. лет – центр мировой экономики и сосредоточения населения всегда находился в Азии», – подчеркнул экономист.

Профессор отметил, что Индия и Китай исторически составляли от 40% до 50% мирового населения и производства, однако доля Азии упала с 60% в 1820 году до 20% в 1950 году. Теперь Восток возвращается на центральное место в глобальной экономике, заключил Сакс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе вице-премьер Алексей Оверчук заявил о сдвиге центра мировой экономики с Запада на Восток.

В прошлом году Джеффри Сакс сообщил о попытках США подорвать экономику Китая из зависти и стремления к лидерству.