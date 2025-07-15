В торговой войне США с ЕС победит Китай

Tекст: Ольга Самофалова

Стартовала новая фаза торговой войны США с его западным союзником - Евросоюзом. Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на 30% на товары из ЕС с 1 августа. США могут втянуть Европу в жесткую торговую войну, заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса. Белый дом уже обострил ситуацию на нескольких уровнях, и исключать возможность торговой войны нельзя, считает он.

По его словам, 30-процентные пошлины со стороны США – это мера, с которой Европа не может согласиться. «Мы всегда пытались найти согласованное решение, которое устраивало бы всех нас, но Белый дом продолжает идти своим путем, и я считаю это печальным», - сказал шведский министр.

«При гипотетическом сценарии полного прекращения торговли между ЕС и США, ЕС потеряет только 17% своей торговли. У США из-за прекращения торговли с ЕС пострадает около 13% торговли после перераспределений торговых потоков. Остается вопрос: до какой степени стороны готовы идти до состояния близкого к полному прекращению торговли», - говорит Владимир Седалищев, эксперт Фонда экономической политики.

По оценкам Goldman Sachs, полномасштабная торговая война может стоить Еврозоне до 1,2% ВВП к концу 2026 года.

Новый удар Трампа чувствителен для европейской экономики. «На мой взгляд, пошлины в 30%, объявленные Трампом с 1 августа, это геополитический рычаг давления. Под ударом оказываются ключевые отрасли европейского экспорта: автомобили, фармацевтика, предметы роскоши и электроника. Наиболее уязвимы Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Эти четыре страны обеспечивают свыше 50% поставок из ЕС в США, и значительная часть их экспортной выручки завязана именно на американский рынок, а в сумме это примерно 300 млрд евро годового товарооборота», - отмечает Евгений Бабошкин, руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис». Рынки уже отреагировали: индекс Stoxx Europe 600 и DAX потеряли чуть меньше 1%, а курс евро ослаб до трехнедельного минимума против доллара.

«Это чувствительный удар по высокотехнологичным отраслям ЕС. Брюссель обеспокоен не только прямым экономическим ущербом, но и фактическим разрывом трансатлантического торгового партнерства», - говорит Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

Переориентация европейской продукции на новые рынки может принести потери в цене реализации товара на новых рынках и дополнительные издержки на новых транспортно-логистических маршрутах, говорит Ольга Пономарева, эксперт Фонда экономической политики. Однако облегчить ситуацию, по ее мнению, может широкая сеть региональных торговых соглашений. ЕС уже активизирует торговые переговоры с Индией, Австралией, Индонезией, ОАЭ и другими странами, которые нужны взамен американскому рынку сбыта.

Чего добивается Вашингтон?

«В первую очередь – демонстрации силы. США хотят от ЕС уступок по агросектору, регуляторной политике и, возможно, более лояльной позиции по Ирану и Китаю.

Но получится ли? Вряд ли. Евросоюз, несмотря на разногласия внутри, все же готовит симметричный ответ, включая пошлины на продукцию Boeing и возможные ограничения в финтехе и IT», - считает Бабошкин.

«Это не диалог союзников, а демонстративный ультиматум США», - согласен Севостьянов.

Брюссель грозит ввести ответные меры на повышение тарифов США. Первый такой пакет ответных мер был одобрен еще весной, но его не ввели из-за начавшихся переговоров и смягчения позиции СГА. «Тогда повышение ставок должно было затронуть примерно 18 млрд долларов импорта из США, среди товаров соевые бобы, говядина, табак, автомобили, яхты, промышленные товары. Сейчас обсуждается новый пакет на более чем 60 млрд долларов. При общем импорте ЕС из США в 2024 году в 400 млрд долларов, меры могут затронуть 1/5 часть всех поставок», - говорит Пономарева.

Если конфликт перейдет в жесткую фазу, то проиграют все, но больше - Европа, считает Бабошкин. Он поясняет, что экспортная модель европейской экономики очень хрупка к внешнему давлению.

Однако нельзя сказать, что и для США жесткая торговая война с ЕС пройдет бесследно.

«ЕС для США важный рынок не только сбыта продукции, но и технологической кооперации, в том числе в сфере производства полупроводников, микрочипов, промышленного оборудования, развития ИИ, а также продвижения стандартов в новых инновационных сферах и выдерживания конкуренции с Китаем в передовых областях.

Кроме того, в ЕС идут дискуссии о том, чтобы расширить ответные меры на другие сферы, не только таможенно-тарифную политику, но банковскую сферу, американские цифровые и IT компании. В этом случае интересы США могут быть затронуты в большей степени, чем в торговле товарами», - отмечает Пономарева.

Выигравшие имеются тоже при любом противостоянии. Эксперты уверены, что выиграет от жесткой торговой войны США и ЕС - Китай и развивающиеся рынки. Китай давно мечтает занять место между американской и европейской экономиками, и для него, по сути, открывается окно возможностей.

Впрочем, не исключено, что ЕС все-таки сдатся под натиском Трампа. Во-первых, собственные экономические потери могут остановить Европу от резких действий. Во-вторых, ЕС политически заинтересованы в благополучном исходе. «Взаимодействие с США дает ЕС поддержку в геополитическом противостоянии с Россией, а также в давлении на Китай и в целом в сдерживании сил Глобального Юга и сохранении позиций Запада», - говорит Пономарева. Поэтому не исключено, что ЕС пойдет на сделку с Трампом.