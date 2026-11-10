  • Новость часаТрехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европе безопасность не нужна

    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    10 ноября 2026, 11:40 Мнение

    Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    политолог

    Борьба за каждый грамм меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации
    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
    Ракета «Филин» поставила ПВО Украины в «математический тупик»
    На фигурантку шпионского скандала Nvidia собрали досье

    Президент США известен громкими заявлениями. В одном из последних он анонсировал заключение «большого, прекрасного соглашения», которое «будет касаться не только Украины, но и всей Европы».

    Зять и спецпосланник Трампа Джаред Кушнер выразился поподробнее. «Наша цель – разработать практические механизмы, которые учитывают интересы безопасности всех сторон, снижают риск будущих конфликтов и создают более стабильную и предсказуемую обстановку в сфере безопасности», – заявил он. И добавил, что у соглашения будет пять ключевых целей.

    «Постоянные консультации по вопросам безопасности, надежная связь в кризисных ситуациях, большая прозрачность в военных вопросах, взаимные меры по снижению рисков эскалации и прочная основа для долгосрочной европейской безопасности и стабильности», – пояснил Кушнер.

    Проще говоря, речь идет о попытке сформировать некую новую систему европейской безопасности. И никто из адекватных людей не может сказать, что эта система сейчас будет лишней. Скорее, наоборот – ее отсутствие в Европе, а также неготовность ряда игроков к цивилизованной конкуренции привели к, пожалуй, самой сложной ситуации в Старом Свете со времен Второй мировой войны. К украинскому конфликту, который поставил Европу (да и весь мир) на грань ядерной войны.

    Вопрос лишь в том, удастся ли эту систему создать.

    Россия к ней готова. Российское руководство не раз и не два говорило о необходимости создания не простой, а коллективной (когда все участники будут наказывать того, кто нарушит правила игры) и даже неделимой (когда безопасность одной страны не может достигаться за счет угрозы безопасности другой) системы безопасности. Причем согласна даже расширить ее на всю Евразию. Россия в силу своей географии, истории и ответственного подхода к международным делам всегда выступала за цивилизованные международные отношения.

    Судя по всему, согласны и Соединенные Штаты. Да, еще недавно (при Байдене) Вашингтон отмахивался от любых предложений Москвы и исповедовал идеологию «мир демократий должен противостоять миру автократий». Сейчас, однако, американцы понимают, что денег и иных ресурсов для этого тотального противостояния у них нет – они даже с Ираном справиться не могут. В принятой при Трампе доктрине нацбезопасности указано, что принцип «мы главные, а все остальные пусть идут на выход» распространяется лишь на западное полушарие, а в других регионах Штаты готовы договариваться о компромиссных правилах игры. В том числе и в Европе.

    Причем никто не говорит, что в новой системе европейской безопасности Москва и Вашингтон будут лучшими друзьями, да и вообще друзьями. И что все противоречия по восточноевропейскому пространству – включая постсоветское – будут устранены. Никто не говорит даже о том, что в этой системе США не будут пытаться вмешиваться во внутренние дела России и оспаривать ее позиции в соседних с ней странах. Нет, все это будет – просто будет проходить по правилам и (в отличие от того же Совета Россия–НАТО, где нас не слышали) с учетом всеми признаваемых российских интересов в области безопасности.

    Каких именно – это как раз предмет переговоров. Однако пока что переговоры отнюдь не обречены на успех – как минимум потому, что один их обязательный участник к ним еще не готов. Речь о европейцах.

    Ключевые лидеры Европы – Франция, Германия, Великобритания, а также Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен – публично говорят, что никакая новая система не нужна. «У нас уже существует европейская архитектура безопасности – НАТО и Европейский союз играют в ней свои роли», – заявила еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас. По ее словам, нужно лишь обеспечить интеграцию Украины в эту архитектуру.

    И ее абсолютно не смущает, что в этой архитектуре нет России. Институты с российским участием либо выхолощены (как, например, ОБСЕ), либо денонсированы (как ДОВСЕ – договор об обычных вооруженных силах в Европе). Каллас с соучастниками выступает за сохранение европейской системы безопасности без России и против России – и ее абсолютно не смущает, что подобная система может привести лишь к войне. Как приводила в 1939-м и в 2014-м.

    Да, в Европе не все думают так, как Каллас. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал европейских коллег публично признать провал стратегии по изоляции России. Ряд европейских функционеров в частных беседах признают, что если они и дальше будут саботировать переговорный процесс, то русские и американцы договорятся о Европе без Европы. По крайней мере, без Еврокомиссии, просто подключив к переговорам ряд готовых к ним европейских государств.

    Поэтому, очевидно, в ближайшее время в ЕС будет проходить масштабная внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие же будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу – искренне полагая, что украинский конфликт стал тем цементом, который сейчас объединяет Евросоюз и позволяет сооружать из него субъектный военно-политический блок.

    Не исключено, что сторонники адекватного подхода победят. Особенно после того, как (на фоне проходящей декоммунизации украинской экономики) потребности Украины в европейском финансировании будут расти, а готовность избирателей вытаскивать деньги из карманов на поддержку коррумпированного и хамского режима – падать. Однако проблема в том, что чем больше будет длиться внутриевропейский спор, тем больше будут терять в цене те козыри, с которыми Европа за этот стол может сесть (уровень влияния на киевский режим, готовность его спонсировать, вес европейских экономик и т.п.). А значит тем меньше Москва и Вашингтон, которые к тому времени уже о многом договорятся, будут учитывать европейские пожелания в системе европейской безопасности.

    Проще говоря, договорятся о Европе с минимумом Европы. 

    Другие материалы автора

    Главное
    В Архангельской области обрушился мост с грузовым поездом
    Пентагон заявил о конце эпохи субсидирования обороны Европы
    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину
    Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде
    ВВС США решили прикрыть истребители F-35 во Флориде сетями от дронов
    Популяция волков значительно выросла в четырех регионах России
    Гражданин Германии задержан за убийство главврача московской клиники

    Глава ЦБ объяснила жесткость по ключевой ставке

    Ситуация с ключевой ставкой ЦБ в этом году пошла не по плану, инфляция слишком отклонилась от желаемой. В 2027 году ставка должна продолжить снижаться, по крайней мере, в базовом сценарии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Правда, до конца нельзя исключить ситуацию, когда придется снова повышать ставку. Какой прогноз на 2027 год? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за каждый грамм меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат - прежде всего в зоне спецоперации - предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

      0 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

      6 комментариев
    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

      11 комментариев
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации