Европе безопасность не нужна

Президент США известен громкими заявлениями. В одном из последних он анонсировал заключение «большого, прекрасного соглашения», которое «будет касаться не только Украины, но и всей Европы».

Зять и спецпосланник Трампа Джаред Кушнер выразился поподробнее. «Наша цель – разработать практические механизмы, которые учитывают интересы безопасности всех сторон, снижают риск будущих конфликтов и создают более стабильную и предсказуемую обстановку в сфере безопасности», – заявил он. И добавил, что у соглашения будет пять ключевых целей.

«Постоянные консультации по вопросам безопасности, надежная связь в кризисных ситуациях, большая прозрачность в военных вопросах, взаимные меры по снижению рисков эскалации и прочная основа для долгосрочной европейской безопасности и стабильности», – пояснил Кушнер.

Проще говоря, речь идет о попытке сформировать некую новую систему европейской безопасности. И никто из адекватных людей не может сказать, что эта система сейчас будет лишней. Скорее, наоборот – ее отсутствие в Европе, а также неготовность ряда игроков к цивилизованной конкуренции привели к, пожалуй, самой сложной ситуации в Старом Свете со времен Второй мировой войны. К украинскому конфликту, который поставил Европу (да и весь мир) на грань ядерной войны.

Вопрос лишь в том, удастся ли эту систему создать.

Россия к ней готова. Российское руководство не раз и не два говорило о необходимости создания не простой, а коллективной (когда все участники будут наказывать того, кто нарушит правила игры) и даже неделимой (когда безопасность одной страны не может достигаться за счет угрозы безопасности другой) системы безопасности. Причем согласна даже расширить ее на всю Евразию. Россия в силу своей географии, истории и ответственного подхода к международным делам всегда выступала за цивилизованные международные отношения.

Судя по всему, согласны и Соединенные Штаты. Да, еще недавно (при Байдене) Вашингтон отмахивался от любых предложений Москвы и исповедовал идеологию «мир демократий должен противостоять миру автократий». Сейчас, однако, американцы понимают, что денег и иных ресурсов для этого тотального противостояния у них нет – они даже с Ираном справиться не могут. В принятой при Трампе доктрине нацбезопасности указано, что принцип «мы главные, а все остальные пусть идут на выход» распространяется лишь на западное полушарие, а в других регионах Штаты готовы договариваться о компромиссных правилах игры. В том числе и в Европе.

Причем никто не говорит, что в новой системе европейской безопасности Москва и Вашингтон будут лучшими друзьями, да и вообще друзьями. И что все противоречия по восточноевропейскому пространству – включая постсоветское – будут устранены. Никто не говорит даже о том, что в этой системе США не будут пытаться вмешиваться во внутренние дела России и оспаривать ее позиции в соседних с ней странах. Нет, все это будет – просто будет проходить по правилам и (в отличие от того же Совета Россия–НАТО, где нас не слышали) с учетом всеми признаваемых российских интересов в области безопасности.

Каких именно – это как раз предмет переговоров. Однако пока что переговоры отнюдь не обречены на успех – как минимум потому, что один их обязательный участник к ним еще не готов. Речь о европейцах.

Ключевые лидеры Европы – Франция, Германия, Великобритания, а также Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен – публично говорят, что никакая новая система не нужна. «У нас уже существует европейская архитектура безопасности – НАТО и Европейский союз играют в ней свои роли», – заявила еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас. По ее словам, нужно лишь обеспечить интеграцию Украины в эту архитектуру.

И ее абсолютно не смущает, что в этой архитектуре нет России. Институты с российским участием либо выхолощены (как, например, ОБСЕ), либо денонсированы (как ДОВСЕ – договор об обычных вооруженных силах в Европе). Каллас с соучастниками выступает за сохранение европейской системы безопасности без России и против России – и ее абсолютно не смущает, что подобная система может привести лишь к войне. Как приводила в 1939-м и в 2014-м.

Да, в Европе не все думают так, как Каллас. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал европейских коллег публично признать провал стратегии по изоляции России. Ряд европейских функционеров в частных беседах признают, что если они и дальше будут саботировать переговорный процесс, то русские и американцы договорятся о Европе без Европы. По крайней мере, без Еврокомиссии, просто подключив к переговорам ряд готовых к ним европейских государств.

Поэтому, очевидно, в ближайшее время в ЕС будет проходить масштабная внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие же будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу – искренне полагая, что украинский конфликт стал тем цементом, который сейчас объединяет Евросоюз и позволяет сооружать из него субъектный военно-политический блок.

Не исключено, что сторонники адекватного подхода победят. Особенно после того, как (на фоне проходящей декоммунизации украинской экономики) потребности Украины в европейском финансировании будут расти, а готовность избирателей вытаскивать деньги из карманов на поддержку коррумпированного и хамского режима – падать. Однако проблема в том, что чем больше будет длиться внутриевропейский спор, тем больше будут терять в цене те козыри, с которыми Европа за этот стол может сесть (уровень влияния на киевский режим, готовность его спонсировать, вес европейских экономик и т.п.). А значит тем меньше Москва и Вашингтон, которые к тому времени уже о многом договорятся, будут учитывать европейские пожелания в системе европейской безопасности.

Проще говоря, договорятся о Европе с минимумом Европы.