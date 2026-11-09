Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России

Tекст: Борис Джерелиевский

Минобороны РФ впервые показало кадры применения барражирующего боеприпаса (ударного БПЛА) «Дань-Т» в зоне спецоперации. На видео запечатлен пуск боеприпаса по позициям неприятельских операторов БПЛА экипажем вертолета Ми-28НМ в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Напомним, что «Дань-Т» впервые представили широкой аудитории в начале сентября 2026 года на международной выставке авиации и космонавтики «Эль-Аламейн–2026» в Египте. Производитель – госкорпорация «Ростех» – подчеркивал, что данный боеприпас уже показал свою высокую эффективность в ходе спецоперации. Согласно данным из открытых источников, боеприпас имеет дальность до 450 км, скорость около 500 км/ч.

Мощная боевая часть – 130 кг – позволяет наносить удары по защищенным инфраструктурным объектам. Это различные склады, объекты ТЭК, центры тылового снабжения, промышленные мощности, грузовые терминалы, портовые сооружения, депо и многие другие цели на оперативной глубине относительно линии фронта.

«Дань-Т» имеет комбинированную систему наведения: защищенную спутниковую и инерциальную систему наведения (INS), являющуюся ключевым элементом блока управления. INS работает автономно, используя данные встроенных датчиков для отслеживания положения (гироскопы, измеряющие угловую скорость вращения), скорости (акселерометры, фиксирующие линейное ускорение), а также барометрический высотомер, определяющий высоту полета, и магнитометр, корректирующий курс по магнитному полю Земли. Эти датчики передают собранные данные на бортовой компьютер, который на их основе определяет текущие координаты, курс и необходимую скорость.

Спутниковая навигация корректирует инерциальную систему, компенсируя ошибки INS и повышая точность даже в случае попыток ее подавления неприятельскими системами РЭБ. Впрочем, противнику будет это сделать непросто: помехозащищенная антенна «Комета-16» успешно противодействует радиоэлектронному подавлению.

На заключительном этапе траектории в дело вступает оптико-электронная система, визуально распознающая цель и осуществляющая заключительную коррекцию. Автономность боеприпаса исключает необходимость его управления оператором, то есть он функционирует по принципу «выстрелил и забыл».

Хотя «Дань-Т» называют барражирующим боеприпасом, представители «Ростеха» подчеркивают, что это, по сути дела, малогабаритная крылатая ракета, обладающая соответствующей точностью, маневренностью и дальностью. В то же самое время обычный барражирующий боеприпас подолгу висит в заданном районе, ищет цель и лишь потом атакует ее. Так что и по своим тактико-техническим характеристикам, способу применения и назначению «Дань-Т» является крылатой оперативно-тактической ракетой.

Собственно, ее отличие от обычных крылатых ракет только в стоимости. В Ростехе хотя и не раскрывают стоимость «Дань-Т», отмечают, что она значительно дешевле, что позволяет производить их в очень больших количествах. На стороне противника сообщалось, что российский ОПК якобы планирует в 2027 году выпустить 10 000 единиц «Дань-Т».

Боеприпас может запускаться и с наземной платформы. Так, в ходе командно-штабных учений «Центр 2026» он был запущен с рельсовой пусковой установки. Но изначально боеприпас предназначен для пуска с воздушных платформ, в том числе Як-130, МиГ-29, Ми-28Н и Ми-8/Ми-17, которые могут осуществлять пуск, не входя в зону действия вражеской ПВО.

«Дань-Т», по сути дела, является первой крылатой ракетой, запускаемой с вертолета. Но дело тут не в первенстве, а в том, что пуск с винтокрылой машины практически невозможно отследить.

Например, неприятельские спутники отслеживают подготовку стратегического бомбардировщика к вылету и заранее информируют Киев о предстоящем ударе, в то время как вертолет способен загрузиться на любой площадке и скрытно выйти на место пуска на сверхмалой высоте, в результате чего «Дань-Т» могут быть обнаружены только при заходе на объект атаки. Стоит добавить, что в составе армейской авиации ВС РФ имеются сотни потенциальных вертолетов-носителей.

«Дань-Т» не имеет каких-то невероятных характеристик, превращающих ее в чудо-оружие, однако в настоящий момент она, как и другие российские реактивные ракеты-дроны, стала важнейшим средством преодоления вражеской ПВО. МОГи, дроны-перехватчики, зенитные самоходные установки, с помощью которых украинские зенитчики боролись с поршневыми «Геранями», оказались неэффективны против реактивных дронов-ракет. В то же самое время использование против них ракет-перехватчиков ЗРК не только экономически неоправданно, но и невозможно в силу их острейшего дефицита.

Во всегдашнем соперничестве меча и щита меч – в виде реактивных дронов – значительно вырвался вперед. Враг, конечно, будет стараться преодолеть этот разрыв, однако и наши системы непрерывно совершенствуются. Какие могут быть пути совершенствования «Дань-Т»?

«Эти изделия интеллектуализируются – во всех применяются в той или иной мере элементы искусственного интеллекта. Следующие изделия, которые могут показать уже в следующем году, будут летать дальше, быстрее и будут значительно умнее», – указали в госкорпорации «Ростех».

Стоит ожидать широкого внедрения ИИ в систему управления боеприпаса. Нейросеть может взять на себя координацию между несколькими реактивными дронами, летящими к целям: если один из них уничтожен неприятелем, его задачу выполняет другой.

Также ИИ может распознать по радиоизлучениям зону действия неприятельской ПВО и принять решение обогнуть ее или, напротив, поразить вражеские ЗРК или РЛС. Нейросеть сможет самостоятельно определять и выбирать цели для поражения – например, встреченную по дороге МОГ или пусковую установку вражеских ударных дронов.

Скорее всего, будет дорабатываться малогабаритный реактивный двигатель «Дань-Т», чтобы обеспечивать большую скорость и дальность при возросшей экономичности. Кроме того, если мощность используемого двигателя возрастет, можно будет увеличить и полезную нагрузку.

Также логично ожидать расширения номенклатуры боевых частей, включая объемно-детонирующие, зажигательные, кассетные, кумулятивные. Как мы видим, уже сейчас расширяются варианты запуска за счет наземных пусковых установок. И «Дань-Т» является именно такой платформой, которая имеет значительный модернизационный ресурс.

Но даже в своем текущем виде «Дань-Т», номинально оставаясь в нише оперативно-тактического вооружения, способна решать задачи стратегического уровня. Массовое уничтожение материально-технической базы противника в глубоком тылу способно парализовать его логистику еще до того, как резервы выдвинутся к фронту. В условиях конфликта на истощение побеждает не тот, чье оружие сложнее, а тот, чьи высокоточные удары обходятся дешевле и могут наноситься непрерывно. «Дань-Т» стала ответом российского ВПК именно на данный запрос.