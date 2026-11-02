Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

Рейтинг недружественных правительств – октябрь 2026

Tекст: Илья Абрамов

В октябре «Рейтинг недружественных правительств» (.pdf) зафиксировал снижение уровня враждебности западных государств: средний показатель индекса относительно сентября уменьшился на 8,25 балла, что стало одним из самых значительных «падений» этого показателя за всю историю проекта.

Первое место заняла Франция с результатом 80 из 100 возможных баллов. В число лидеров также вошли Британия, Германия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия. Все эти страны продолжают оказывать значительную поддержку ВСУ. Париж передал Украине лицензии на производство ракет Aster 30 для систем ПВО SAMP/T, Германия направила боеприпасы для борьбы с реактивными дронами, а Литва, Эстония и Британия финансируют закупки вооружений для Киева через инициативу PURL.

При этом по сравнению с сентябрем показатели лидеров рейтинга изменились незначительно. Главным событием месяца стала дизельная сделка России и США. Дональд Трамп объявил о снятии ряда ограничений в отношении российских экспортеров топлива. По оценке экспертов, этот шаг может стать важным сдвигом в отношениях Москвы и Запада.

Вслед за Вашингтоном к диалогу с Москвой прибегли и другие западные государства. В октябре по просьбе Хельсинки и Осло состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. При этом инициатива вызвала критику в адрес обоих лидеров внутри ЕС.

По итогам октября можно констатировать, что западные страны продолжают поддерживать Украину, но одновременно появляются сигналы о готовности отдельных государств к налаживанию прямых каналов связи с Москвой. «Рейтинг традиционно фиксировал враждебные действия стран против России. Однако прошедший месяц показал, что некоторые государства готовы снижать конфронтацию с Москвой. Естественно, что мы учитывали такие позитивные изменения», – отмечает методолог проекта Евгений Поздняков, корреспондент газеты ВЗГЛЯД.





«Показательный пример – США, которые смягчили ограничения в российской энергетике и продемонстрировали готовность к равноправному диалогу. Мы вычли десять баллов из американского индекса. Норвегия и Финляндия, лидеры которых сами инициировали разговор с Владимиром Путиным, получили минус пять баллов каждая», – пояснил он.

«Теперь рейтинг отражает не только конфронтацию, но и реальные шаги к сближению.

Это позволяет точнее оценивать динамику отношений России с другими странами и видеть возможности для преодоления дипломатического разрыва, возникшего в 2022 году», – уточнил корреспондент газеты ВЗГЛЯД.





«Дизельная сделка стала, пожалуй, самым символичным событием в отношениях России и США за последние четыре года. Она затронула сразу несколько сфер: были сняты ограничения на финансовые расчеты за топливо, суда, перевозящие его, и порты их пребывания», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

При этом сделка сама по себе не означает перелома в отношениях, но в сочетании с другими событиями может создать основу для дальнейшего сближения. На изменение настроений в США и Европе прямо влияют и российские успехи на фронте.





«ЕС видит, что происходит на Украине: энергетическая система страны разрушена, а ВСУ не способны остановить наше продвижение. Все это вынуждает европейцев признать необходимость возобновления переговоров с Москвой. Впрочем, пока далеко не все государства готовы к диалогу», – пояснил Ткаченко.

По его словам, Британия, Германия и Франция, традиционно игравшие ведущую роль в европейской политике, сейчас ограничены внутренними проблемами, кризисами в экономике и протестами. Поэтому инициативу в контактах с Россией могут проявлять страны, сохраняющие устойчивость во внутренних делах, в частности Финляндия и Норвегия. Именно их лидеры выступили с инициативой телефонных переговоров с Путиным.

Впрочем, активизацию европейских контактов с Москвой можно объяснить не только внутренними проблемами отдельных стран, но и стремлением Брюсселя не остаться в стороне от большой дипломатии. По мнению германского политолога Александра Рара, на позицию ЕС влияет ожидание встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. «Европа понимает, что помешать этому процессу не в состоянии, поэтому Брюсселю необходимо делать хорошую мину при плохой игре. Кроме того, у ЕС заканчиваются средства для дальнейшей поддержки ВСУ, а усталость от конфликта ощущается по всему Старому Свету. Люди опасаются и нового энергетического кризиса на фоне подорожания энергоносителей», – сказал Рар.





«В целом же события октября изменили привычную логику конфронтации. Сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы искать способы включиться в диалог Москвы и Вашингтона, чтобы не остаться на обочине дипломатии великих держав. Иначе ключевые решения о будущем европейской безопасности могут быть приняты без участия Европы», – сказал координатор проекта Алексей Нечаев, редактор отдела «Политика» газеты ВЗГЛЯД.

Показательно, что к возобновлению контактов с Россией подключились Финляндия и Норвегия, хотя обе страны продолжают активно участвовать в конфронтации с Москвой. «Но, как гласит известное выражение, география – это судьба.

Российско-финляндская граница протянулась примерно на 1300 километров, российско-норвежская – почти на 200 километров. Соседство никуда не исчезнет, как бы ни складывались политические отношения.

Поэтому даже в условиях конфронтации приходится договариваться о том, как избежать опасных инцидентов и обеспечить безопасность на Балтике и в Арктике, в том числе в сфере морского судоходства», – уточнил эксперт.

«Меняется и сам характер диалога между Россией и США. Успехи российских войск и нарастающие экономические проблемы Украины укрепляют понимание в Вашингтоне того, что рассчитывать на поражение России не приходится. Путин использует эту ситуацию, чтобы превратить изменившийся баланс сил в конкретные результаты для России. Но готовность к экономическому сотрудничеству не означает готовности идти на политические уступки. Москва намерена отстаивать свои интересы в сфере безопасности независимо от того, насколько успешно развиваются контакты с Вашингтоном. И в Европе это прекрасно понимают», – резюмировал Нечаев.