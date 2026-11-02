В России подорожали автомобили марок Volga, Peugeot и Changan

Эксперт Мосеев: В России подорожали автомобили Volga, Peugeot и Changan

Tекст: Дмитрий Зубарев

Автомобильный эксперт Олег Мосеев совместно с CARgument обратил внимание на обновления в прайс-листах дистрибьюторов за прошедшую неделю. По его словам, автомобили Volga C50 и Peugeot 4008 подорожали, а Tank сократил скидки на 500 HEV, пишут СМИ«Российская газета».

Tank пересмотрел скидки на комплектации 2026 года: скидка на комплектацию Techno Premium 500 HEV отменена, а на City Premium снизилась на 100 тыс. рублей. Volga подняла цены на все комплектации C50 2026 года на 60 тыс. рублей. Peugeot поднял цену на комплектацию Charm 4008 2026 года на 200 тыс. рублей, до 4,499 млн рублей.

Кроме того, Avatr начал продажи гибридного кроссовера 07 по цене от 6,6 до 7 млн рублей в зависимости от комплектации.

Changan отменил или сократил прямые скидки на кроссоверы CS75 Plus и UNI-K iDD, а также лифтбек UNI-V в России, сообщает издание. «Автоновости дня». Автомобили стали на 100–300 тыс. рублей менее доступными, хотя рекомендованные розничные цены остались прежними.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее коммерческий директор бренда Aurus Артем Юсупов заявил о стартовой стоимости рестайлинговой версии автомобиля Aurus Senat в 48,5 млн рублей.

Также российский автомобильный рынок пополнили 26 новых моделей автомобилей.

Кроме того, летние автомобильные шины подешевели на российском рынке на фоне увеличения доли китайской продукции.