Минобороны: Российские войска поразили объекты энергетики инфраструктуры ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины. Кроме того, поражены склады боеприпасов, цеха сборки, а также места хранения и запуска беспилотников, сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что атаки осуществлялись силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и ударных дронов. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 674 самолета, 284 вертолета, 276 723 беспилотных летательных аппарата и 672 зенитных ракетных комплекса. Противник также потерял 31 480 танков и других боевых бронированных машин, 1794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 852 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 76 105 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили авиабомбами ФАБ-500 пункты временной дислокации украинской армии в населенном пункте Белозерское в Донецкой народной республике.

Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы, а также поразили железнодорожную станцию в Сумской области.

В субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил о проблемах с водоснабжением в столице Украины после попаданий беспилотников в объект критической инфраструктуры.