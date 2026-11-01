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Ушаков: Первые раунды переговоров должны пройти в трехстороннем формате
Ушаков предложил начать переговоры по Украине в трехстороннем формате
Первые раунды переговоров по украинскому конфликту должны пройти в трехстороннем формате с участием США, России и Украины, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Ушаков заявил, что первые этапы обсуждения урегулирования на Украине должны состояться с участием Москвы, Вашингтона и Киева, передают «Вести».
«Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом. Но начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров», – заявил Ушаков, отвечая на вопрос о готовности в будущем пригласить к диалогу европейцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о приближении украинского конфликта к урегулированию.
В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
В тот же день Ушаков назвал планируемые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной имеющими решающее значение для судьбы происходящих событий.