Во Всеволожске произошел пожар в торговом центре

Во Всеволожске Ленинградской области загорелся торговый центр

Tекст: Катерина Туманова

Возгорание произошло в торговом центре во Всеволожске, огонь охватил второй этаж здания, сообщает Max-канал МЧС Ленинградской области.

На месте работают расчеты нескольких пожарных частей. Пожар удалось локализовать на площади 2250 кв. метров.

Из здания и прилегающих жилых домов были эвакуированы 65 человек, в том числе 20 детей. Развернут оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорание в котельной на производственном объекте в Тосненском районе Ленинградской области распространилось на площадь 600 кв. м.

Губернатор региона Дрозденко сообщил о госпитализации женщины и троих детей после пожара во Всеволожском районе.

В конце сентября месяца огнеборцы ликвидировали возгорание на крыше торгового центра «Белые ночи» в Воркуте.