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Пьяный водитель сбил ребенка на детской площадке в Петербурге
Пьяный водитель сбил девятилетнего мальчика на детской площадке в Петербурге
В Невском районе Петербурга автомобиль протаранил ограждение детской площадки и совершил наезд на девятилетнего мальчика.
Инцидент произошел днем в пятницу, 19 июня, во дворе дома №94 по Октябрьской набережной, передает РИА «Новости».
Водитель кроссовера Hyundai Santa Fe наехал на бордюр, после чего врезался в ограду детской площадки, где находился мальчик 2017 года рождения.
«В результате ребенок получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Виновник ДТП заявил правоохранителям, что случайно перепутал педали во время движения. Однако предварительная проверка показала, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Санкт-Петербурге выехавший на тротуар водитель скончался в больнице после наезда на двух пешеходов.
В апреле другой автомобилист сбил двух маленьких девочек на пешеходном переходе.
В прошлом году перепутавшая педали петербурженка травмировала инспектора ДПС у Исаакиевского собора.