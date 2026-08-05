Лихачев сообщил о смертельной опасности доставки смен на ЗАЭС

Лихачев: ВСУ сделали смертельно опасной доставку персонала на ЗАЭС

Tекст: Валерия Городецкая

Беспилотники противника каждую ночь сбрасывают мины-«лепестки» на главную трассу в Энергодар, передает РИА «Новости».

«Смертельно опасными стали не только попытки въезда и выезда из города, подвоз продуктов питания, работа санитарного транспорта, но и доставка смены на АЭС», – отметил Лихачев.

Всего за два с половиной дня пострадали четверо работников предприятия. Двое из них получили тяжелые травмы и находятся в больнице, одному пострадавшему потребовалась ампутация ноги. Еще два специалиста получили легкие повреждения и отказались от госпитализации.

Массовое минирование дорог общего пользования началось четыре месяца назад. Подразделения Минобороны постоянно обезвреживают взрывные устройства, однако дроны продолжают минировать ключевые перекрестки.

Глава госкорпорации подчеркнул, что участившиеся подрывы машин свидетельствуют о возросшей активности Киева. По его словам, противник целенаправленно применяет весь доступный арсенал против мирного населения.

В начале августа пресс-служба ЗАЭС сообщила о ранении четырех специалистов из-за дистанционного минирования дорог украинскими беспилотниками.

В середине июля руководство станции предположило стремление противника полностью изолировать Энергодар.

Месяцем ранее Лихачев заявил о гибели работника предприятия в результате налета дронов.