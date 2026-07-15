Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
На ЗАЭС предположили цель минирования подъездных дорог боевиками ВСУ
На ЗАЭС назвали попыткой изоляции Энергодара минирование дорог ВСУ
Боевики ВСУ минированием подъездных дорог к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пытаются изолировать город-спутник Энергодар, считает директор по коммуникациям Евгения Яшина.
«Сохраняется угроза минирования подъездных дорог. Очевидно, что противник пытается максимально осложнить жизнедеятельность города-спутника Запорожской АЭС, создать ощущение блокады и изолировать его от нормального снабжения», – заявила она РИА «Новости».
Яшина пояснила, что такие действия ВСУ серьезно осложняют передвижение гражданского транспорта, работу экстренных служб и доставку необходимых грузов.
Ранее стало известно, что ВСУ препятствуют доставке персонала на Запорожскую АЭС, используя дистанционное минирование путей из соседних населенных пунктов. По этой же причине затруднена доставка запасов топлива для дизель-генераторов на станцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома 10 июля заявил о сотнях атак на ЗАЭС, а также о том, как МАГАТЭ участвует в разминировании ЗАЭС. Лихачев 12 июля сообщил, что в Энергодаре в результате атак ВСУ погибли четыре человека.