Rheinmetall получил рекордный заказ на производство снарядов

Rheinmetall получил заказ на производство снарядов снарядов 155 мм на сумму 8,5 млрд евро

Tекст: Максим Попов

Компания сообщила, что первые поставки начнутся в 2025 году. Контракт заключен с бундесвером, а главным покупателем называется Германия, которая планирует передать часть боеприпасов Украине. Кроме того, заказ включает поставки для Дании, Нидерландов и Эстонии.

Известно, что цикл производства будет локализован на предприятии в Нижней Саксонии. Планируется, что на второй год производства концерн будет выпускать 100 тыс. единиц, а затем увеличит темпы производства до 200 тыс., передает ТАСС.



Известно, что октябре прошлого года Rheinmetall повысил цены на 155-мм боеприпасы, которые востребованы в конфликте на Украине, более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции.



Как сообщалось ранее, Rheinmetall построит на территории Литвы завод по производству боеприпасов.





