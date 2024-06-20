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Rheinmetall получил рекордный заказ на производство снарядов
Rheinmetall получил заказ на производство снарядов снарядов 155 мм на сумму 8,5 млрд евро
Оборонный концерн Rheinmetall объявил о получении рекордного в своей истории заказа на поставку боеприпасов калибра 155 мм. Сумма контракта составляет до 8,5 млрд евро.
Компания сообщила, что первые поставки начнутся в 2025 году. Контракт заключен с бундесвером, а главным покупателем называется Германия, которая планирует передать часть боеприпасов Украине. Кроме того, заказ включает поставки для Дании, Нидерландов и Эстонии.
Известно, что цикл производства будет локализован на предприятии в Нижней Саксонии. Планируется, что на второй год производства концерн будет выпускать 100 тыс. единиц, а затем увеличит темпы производства до 200 тыс., передает ТАСС.
Известно, что октябре прошлого года Rheinmetall повысил цены на 155-мм боеприпасы, которые востребованы в конфликте на Украине, более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции.
Как сообщалось ранее, Rheinmetall построит на территории Литвы завод по производству боеприпасов.