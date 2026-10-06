Сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

Tекст: Дарья Григоренко

Встреча состоялась во вторник в присутствии более 40 тыс. зрителей и завершилась со счетом 3:3. У сборной России голы забили Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук, пишет РИА «Новости». В составе сборной Нигерии отличились Келечи Ихеаначо, Питер Эдокполор и Акор Адамс.

Забитый мяч стал для Миранчука 12-м в составе национальной команды. Он разделил десятое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Денисом Черышевым, Игорем Колывановым и Александром Кокориным.

Сборная России пропустила гол впервые за пять последних матчей. В 2026 году команда сыграла восемь товарищеских встреч, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии – 26-е.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России обыграла Нигерию в первом тайме товарищеского матча.

В субботу сборная России по футболу обыграла команду Намибии со счетом 6:0.

В пятницу Александр Головин и Максим Воробьев покинули расположение национальной команды.