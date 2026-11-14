Российский саблист Граудынь завоевал серебро этапа Кубка мира в Каире

Саблист Граудынь выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Каире

Tекст: Вера Басилая

Российский саблист Павел Граудынь завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Каире. В финальной схватке спортсмен уступил египтянину Ахмеду Хешману со счетом 13:15, передает РИА «Новости».

В 2026 году 19-летний Граудынь стал победителем личного турнира чемпионата мира в Гонконге. На его счету также бронзовая медаль чемпионата Европы 2025 года в командных соревнованиях.

Этап Кубка мира в Каире завершится в воскресенье командными турнирами у мужчин и женщин. Российские атлеты выступают на соревнованиях с национальной символикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. Летом Граудынь принес национальной сборной золото чемпионата мира по фехтованию после официального возвращения государственной символики.