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    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    8 ноября 2026, 14:55 • Новости дня

    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам

    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал непредвиденной и тупиковой ситуацию, сложившуюся после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Песков прокомментировал журналисту программы Павлу Зарубину решение CAS о допуске российских хоккеистов к международным турнирам, передают «Вести».

    «Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая», – заявил представитель Кремля.

    По его словам, об этом говорит и сама Международная федерация хоккея. Он отметил, что пока никто не знает, что делать, но очевидно, что нужно продолжать терпеливо работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу адвокат Дмитрий Аграновский назвал саботажем затягивание Международной федерацией хоккея исполнения решения CAS в пользу России.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров.

    В среду Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских спортсменов.

    7 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России

    Адвокат Аграновский: Заставить IIHF выполнить требования через суд едва ли удастся

    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявления Международной федерации хоккея о «несогласии» с вердиктом CAS от 30 октября и затягивание процесса – это не правовая позиция, а откровенный саботаж и попытка сохранить лицо в условиях проигранного суда, законных оснований не пускать Россию больше нет, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский.

    «Ситуация, разворачивающаяся вокруг решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября, имеет мало общего с нормами права. То, что Международная федерация хоккея (IIHF) открыто заявляет о своем «несогласии» и затягивает процесс под предлогом «изучения условий», наиболее точно характеризуется словом саботаж. Это откровенное нежелание выполнять законный вердикт и попытка сохранить лицо в условиях наметившегося международного урегулирования», – считает адвокат Дмитрий Аграновский.

    С юридической точки зрения, подчеркивает юрист, нет ни малейших правовых норм для того, чтобы не допускать российскую и белорусскую сборные к соревнованиям. «Сами по себе односторонние санкции и отстранения изначально противоречили уставу международных хоккейных федераций и международному праву. Если к России у кого-то возникают политические претензии, то совершенно непонятно, каким боком здесь Белоруссия. Более того, налицо политика двойных стандартов: аналогичные претензии почему-то не предъявляются к тому же Израилю, который ведет жесткие и интенсивные боевые действия в секторе Газа», – подчеркнул эксперт.

    Аграновский отметил также, что западные сборные имеют право отказываться играть с Россией – это их выбор, но в таком случае им должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5. «Законных же оснований для изоляции наших команд у самой IIHF не осталось, и сейчас она может лишь пытаться цепляться за формальности или создавать искусственные препятствия – например, чинить проблемы с выдачей виз», – предположил спикер.

    По мнению адвоката, нынешний прецедент уникален: в истории мирового спорта сложно вспомнить случаи, когда международная федерация столь открыто саботировала бы решение высшей спортивной судебной инстанции.

    «Здесь обнажается главная проблема всех международных организаций – так называемое право консенсуса. Стороны добровольно берут на себя обязательства выполнять правила, но если одна из сторон (в данном случае IIHF) сознательно идет на попятную, эффективно заставить ее сугубо правовыми методами крайне сложно. В практике спортивного арбитража жесткие штрафные санкции или механизмы принуждения к международным федерациям за подобные действия практически не применялись», – отметил Аграновский.

    Поэтому заставить IIHF выполнять законные требования только через суды едва ли удастся. «Для преодоления этого тупика необходимо политическое урегулирование и комплексное политическое решение. Сам CAS, вынося решение в пользу России, руководствовался буквой закона, хотя при желании тоже мог бы найти крючкотворные нормы для отказа. Теперь этот юридический успех нужно подкреплять на политическом уровне», – рассуждает юрист.

    Вопрос о том, в какой дивизион должна быть возвращена российская команда, является ключевым. Из-за вынужденного пропуска турниров формальный рейтинг сборной мог снизиться, однако сама ситуация отстранения является беспрецедентной и вызвана действиями непреодолимой силы.

    «Позиция с точки зрения права здесь должна быть однозначной: если сборная России была отстранена незаконно, то при возвращении она должна быть полностью восстановлена в правах и возвращена ровно на то же место – в элитный дивизион. Любой другой вариант будет юридически неправомерным и несправедливым», – считает Аграновский.

    Адвокат напомнил, что Россия не отказывалась играть сама по идеологическим соображениям, уровень хоккеистов не упал, а сборная остается одной из сильнейших в мире. «Попытка заставить российскую команду пробиваться с самых низов (из Первого дивизиона), тратя на это годы, станет откровенным издевательством и нарушением принципа справедливости. Восстановление в правах должно быть полным и безоговорочным», – резюмировал Аграновский.

    В субботу совет IIHF заявил, что федерация по-прежнему не согласна с вердиктом CAS о допуске российских сборных. IIHF предпринимает необходимые шаги, требуемые постановлением суда, и рассматривает условия для обеспечения безопасности чемпионатов и финансовой стабильности.

    Организация намерена обсуждать ситуацию с национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России (ФХР), для поиска «конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея».

    При этом совет IIHF постановил не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году. Для недопуска были найдены технические причины – билетная программа, календарь и операционное планирование.

    30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27. В суде отметили, что федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских команд. Важно понимать, что этот вердикт CAS касался исключительно ФХР. Хотя обе страны были отстранены одновременно, их дела идут по абсолютно разным юридическим траекториям. Российская сторона оспорила в CAS непредоставление доказательств «угроз безопасности» на сезон-2026/27 и выиграла процесс.

    Белорусская федерация (ФХБ) до этого момента вела споры внутри Дисциплинарного совета самой IIHF. В конце июля совет IIHF не допустил белорусские команды к турнирам, и ФХБ подала апелляцию. Дисциплинарный комитет частично удовлетворил ее, но не нашел правовых оснований для немедленного возвращения команд на лед.

    Таким образом, международные чиновники технически отсекли Минск через внутренние регламенты, тем самым вынуждая Белоруссию подавать отдельный иск в CAS и начинать судебную тяжбу с нуля.

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    8 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею

    SIHF: Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею
    @ Livio Baeriswyl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) разослала участникам молодежного чемпионата мира 2027 года обновленное расписание турнира, в котором российская команда заняла место сборной Норвегии.

    Команда Норвегии в результате этих изменений перейдет в группу А первого дивизиона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

    «Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займет 10-е место в рейтинге молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, заменив Норвегию в расписании игр», – заявили в пресс-службе федерации.

    В организации уточнили, что по новому расписанию молодежная сборная Швейцарии встретится с российскими хоккеистами 27 декабря 2026 года.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, однако федерации хоккея Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование этим вердиктом. Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недоказанными правовые основания для отстранения команд от международных турниров.

    В среду в IIHF заявили о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских хоккеистов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 21:59 • Новости дня
    Захарова уличила секретаря Совбеза Армении в искажении истины

    Захарова: Обвинения Совбеза Армении в адрес России искажают истину

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о бездействии Москвы во время конфликта в Нагорном Карабахе искажают истину.

     Захарова заявила, что слова секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о бездействии Москвы во время конфликта в Нагорном Карабахе искажают истину, сообщает МИД.

    «Говорить о каких-то не сделанных Россией «действенных шагах» и при этом принижать усилия и жертвы российских миротворцев – значит искажать истину», – указала Захарова. По ее словам, именно Москва остановила кровопролитие в регионе.

    Дипломат напомнила, что в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении осенью 2020 года было объявлено о полном прекращении огня. В результате в регионе развернули российский миротворческий контингент, который обеспечивал безопасность для мирного населения и оказывал гуманитарную помощь.

    Захарова также отметила, что мирный процесс между Ереваном и Баку идет вперед, в том числе на основе предложений российских посредников. Она добавила, что осенью 2022 года премьер-министр Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Россия и Армения подтвердили взаимный настрой на углубление межгосударственного диалога.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о невозможности вступления Еревана в Европейский союз.

    Президент Владимир Путин сообщил о намерении Москвы сохранить нормальные отношения с Ереваном независимо от его внешнеполитического выбора.

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    8 ноября 2026, 08:37 • Новости дня
    Долгожительница из США назвала русские корни причиной долголетия

    Американская долгожительница объяснила свое 103-летие русскими корнями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Старейшая представительница русской диаспоры в США Евгения Бейли, которой в ноябре исполнилось 103 года, заявила, что дожила до этого возраста благодаря русским корням.

    Родители Бейли, Мария и Павел Никоненко, были среди первых 526 русских, прибывших в Калифорнию на американском корабле «Мерритт» в июле 1923 года, передает РИА «Новости».

    «Знаете, интересно то, что я и не думала, что проживу такую долгую жизнь. Но в 2009 году я встретилась с родственницей моей матери в Петербурге, и она показала мне фото ее отца, который прожил до 103 лет. Так что в этом плане мои корни идут от моей русской родни», – заявила Бейли.

    Она также рассказала, что прожила достойную жизнь и преодолевала трудности благодаря вере в бога. Бейли назвала возможность дожить до 103 лет божьим даром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее старейшей представительнице русской диаспоры в США Евгении Бейли исполнилось 103 года.

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    7 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Welt: США ведут переговоры с Россией без участия Европы
    Welt: США ведут переговоры с Россией без участия Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства встревожены планами администрации президента США Дональда Трампа заключить соглашение с Россией без учета интересов Брюсселя.

    Европейские столицы охвачены тревожным ожиданием из-за планов США заключить масштабное соглашение с Россией по новой архитектуре безопасности без учета интересов Европы, пишет Welt.

    В Европе опасаются, что Вашингтон стремится заключить соглашение, которое нанесет ущерб европейской безопасности и не учтет интересы Украины. Отмечается, что Трамп и его окружение активизировали контакты по украинскому урегулированию и формированию новой архитектуры безопасности на континенте после промежуточных выборов.

    Аналитики призывают европейские столицы пересмотреть свою стратегию, отмечая, что курс на собственную обороноспособность должен стать приоритетом, поскольку Европа больше не может перекладывать принятие стратегических решений на Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

    В тот же день европейские страны оказались не готовы к заявлению спецпосланника американского президента Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности с Россией.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о нежелании Евросоюза обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности.

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    7 ноября 2026, 22:48 • Новости дня
    Посол Джалали анонсировал строительство газопровода между Ираном и Россией

    Иран и Россия запланировали строительство газопровода на 110 млрд кубометров

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о планах построить совместно с Россией трубопровод для перекачки природного газа с целевой мощностью 110 млрд кубометров.

    Проект создания новой газовой магистрали рассчитан на долгосрочную перспективу, передает РИА «Новости».

    «В долгосрочной перспективе запланировано строительство специальной линии газопровода между Ираном и Россией с целевой мощностью 110 млрд кубометров и на первом этапе, в течение двух-трех лет, мощностью 55 млрд кубометров», – сказал Джалали.

    Дипломат добавил, что сотрудничество Москвы и Тегерана в газовой сфере разделено на краткосрочный и долгосрочный этапы. В ближайшее время планируется использовать существующие трубопроводы, однако они требуют реконструкции и взаимодействия с Азербайджаном.

    В качестве наиболее быстрого решения рассматривается сценарий своповых поставок российского газа из северного Азербайджана и аналогичного объема из южного Азербайджана в Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным строительства газопровода из России в Иран.

    В марте посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил продолжение реализации соглашения о поставках российского газа вопреки внешним вызовам.

    В прошлом году посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через территорию исламской республики.

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    8 ноября 2026, 01:47 • Новости дня
    Россия увеличила закупку американского маргарина в 41 раз

    Импорт маргарина из США в Россию в сентябре вырос в 41 раз

    Tекст: Денис Тельманов

    В сентябре текущего года объем поставок маргарина из Соединенных Штатов на российский рынок достиг 184,7 тыс. долларов, что стало максимальным значением с 2001 года.

    В сентябре объем экспорта американского маргарина и спредов в Россию составил 184,7 тыс. долларов. Этот показатель стал рекордным как минимум с 2001 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные американской таможни.

    В годовом выражении поставки увеличились в 41 раз. В сентябре прошлого года они составляли всего 4,5 тыс. долларов. В июле и августе поставки отсутствовали, а в июне равнялись 102,8 тыс. долларов.

    За первые три квартала суммарный экспорт американского маргарина в Россию достиг 380,4 тыс. долларов по сравнению с 30,2 тыс. долларов за аналогичный период прошлого года.

    Всего за сентябрь Соединенные Штаты поставили маргарин на мировой рынок на сумму 39,3 млн долларов. Главными покупателями выступили Канада, Мексика, Нидерланды, Куба и Ирландия. За три квартала общие мировые поставки составили 305,8 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин сообщил об ответственности нефтяных компаний за импорт российского дизельного топлива.

    В августе Комиссия по международной торговле США начала процедуру пересмотра пошлин на импорт стальных труб из России.

    В мае Соединенные Штаты импортировали из России удобрения на рекордные 243,9 млн долларов.

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    8 ноября 2026, 01:51 • Новости дня
    Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Международная федерация хоккея (IIHF) включила сборную России в обновленное расписание молодежного чемпионата мира вместо команды Норвегии.

    Международная федерация хоккея направила национальным ассоциациям скорректированный план турнира, согласно которому российские хоккеисты выступят в группе B, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию хоккея Швейцарии (SIHF).

    В заявлении швейцарской стороны отмечается, что сборная России, пропустившая предыдущие первенства, займет десятое место в рейтинге. Норвегия в результате изменений будет понижена в классе.

    По новому календарю 27 декабря должен состояться матч между Швейцарией и Россией. Однако швейцарские спортсмены намерены бойкотировать эту встречу, при этом отказываться от дальнейшего участия в турнире команда не станет.

    Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские команды к соревнованиям в сезоне-2026/27. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил об отказе выдавать визы спортсменам из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    Во вторник шведская мебельная компания AJ Products заявила о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В начале месяца председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за допуска российских команд.

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    8 ноября 2026, 02:09 • Новости дня
    Сборная Швейцарии отказалась от матча с Россией на молодежном ЧМ по хоккею

    Сборная Швейцарии по хоккею отказалась играть с Россией на молодежном ЧМ

    Tекст: Денис Тельманов

    Молодежная сборная Швейцарии по хоккею откажется играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде, объявила Федерация хоккея Швейцарии (SIHF).

    Согласно обновленному расписанию турнира, матч сборных Швейцарии и России в группе В запланирован на 27 декабря. Однако совет директоров SIHF постановил, что швейцарские хоккеисты на эту игру не выйдут, передает РИА «Новости».

    «Это решение никоим образом не следует приравнивать к отказу от участия в молодежном чемпионате мира 2027 года. Молодежная сборная Швейцарии сохраняет свое участие в турнире в Эдмонтоне. Данное решение касается исключительно матча со сборной России», – говорится в заявлении.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам, включая молодежное первенство, которое пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Канаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых европейских национальных ассоциаций бойкотировать игры с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

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    8 ноября 2026, 03:50 • Новости дня
    Марочко сообщил об усилении контратак ВСУ в Сумской области

    Марочко: ВСУ усилили контратаки у трех сел в Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) на минувшей неделе активизировали контратаки у населенных пунктов Хотень, Могрица и Юнаковка в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Противник начал активно контратаковать в районах Хотени, Юнаковки и Могрицы», – передает ТАСС слова Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие успешно удерживают занятые позиции и рубежи на этом направлении.

    «После того как противник выдохнется, мы продолжим формировать буферную зону на данном участке», – добавил эксперт.

    Ранее Марочко сообщал, что на сумском направлении ведутся активные боевые действия, а Вооруженные силы России развивают успех в районе Могрицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Марочко заявил об увеличении числа контратак украинской армии по всей линии фронта с привлечением иностранных наемников и резервов. В прошлом месяце он сообщил о переброске наименее подготовленных отрядов ВСУ на сумское направление. В августе военный эксперт сообщил о закреплении российских войск на границе двух стратегически важных сел в Сумской области.

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    8 ноября 2026, 00:44 • Новости дня
    Словацкий евродепутат поблагодарил русских за освобождение от фашизма

    Словацкий евродепутат Блаха поблагодарил русских за освобождение от фашизма

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента от Словакии, зампред крупнейшей партии правящей коалиции республики Любош Блаха поблагодарил русских за освобождение от фашизма во время Второй мировой войны.

    «Это были прежде всего русские, кто освободил нас от фашизма во время Второй мировой войны, – сказал Блаха на митинге в городе Кошице. – Мы должны напоминать этот факт детям, потому что этот факт как будто забывается», – передает ТАСС.

    Евродепутат призвал к бережному отношению к исторической памяти. В связи с этим он напомнил, что для словаков героями-освободителями являются русские, такие полководцы, как маршал Советского Союза Иван Конев.

    «Скажем им спасибо, – подчеркнул политик. – Словаков никогда не заставят ненавидеть русских».

    Митинг в Кошице прошел под лозунгом «Словакия хочет мира!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутат Европейского парламента от Словакии Юдита Лашшакова оказалась внесена в базу данных украинского портала «Миротворец».

    В сентябре Блаха назвал Владимира Зеленского диктатором из-за ограничений в отношении бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. В августе политик раскритиковал Зеленского за отказ назначить выборы на Украине.

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    8 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Марочко назвал операцию НАБУ переделом доходов от украинских кол-центров

    Эксперт Марочко заявил о контроле офиса Зеленского над кол-центрами

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что операция Национального антикоррупционного бюро Украины никак не решит проблему незаконных кол-центров из-за их подконтрольности офису Владимира Зеленского.

    «Операция «Карфаген" абсолютно никак не решит проблему с незаконными украинскими кол-центрами», – заявил Марочко, передает ТАСС.

    По словам эксперта, под видом борьбы с преступностью происходит перераспределение финансовых потоков, а на место неугодных силовиков придут новые. Он подчеркнул, что деятельность телефонных мошенников выстроена по принципу финансовой пирамиды, верхушка которой ведет в офис Владимира Зеленского.

    На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины провело более 70 обысков в судах, полиции, прокуратуре и пунктах обмена валют.

    Ведомство объявило о разоблачении преступной организации, которая при поддержке высокопоставленных сотрудников спецслужб занималась мошенническими кол-центрами и продажей наркотиков. После этого Служба безопасности Украины уволила двух руководителей.

    Издание «Страна» отметило, что действия антикоррупционного бюро направлены на ослабление контроля Зеленского над силовыми структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины генерала Сергея Дуку арестовали по делу о мошеннических кол-центрах и наркоторговле.

    В четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло обвинения против нескольких высокопоставленных представителей спецслужбы и полиции страны. В среду ведомство сообщило о выявлении 52 мошеннических кол-центров со штатом около 2,7 тыс. человек.

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    8 ноября 2026, 06:18 • Новости дня
    Посол России Мелик-Багдасаров обсудил сотрудничество с главой МИД Венесуэлы

    Посол России Мелик-Багдасаров и глава МИД Венесуэлы обсудили сотрудничество

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и новый министр иностранных дел республики Оливер Бланко обсудили дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

    В Каракасе состоялась встреча дипломатов двух стран, посвященная расширению взаимодействия, передает ТАСС.

    «В ходе встречи стороны рассмотрели ключевые вопросы общей повестки дня, нацеленной на дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимного уважения между двумя странами», – указал Мелик-Багдасаров.

    Дипломат подтвердил главе ведомства заинтересованность Москвы в сохранении преемственности конструктивного политического диалога и развитии традиционно дружественных отношений.

    Мелик-Багдасаров также поздравил Бланко с недавним назначением на пост и выразил благодарность за готовность провести переговоры в условиях крайне насыщенного графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил о передаче гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Каракаса.

    Дипломат сообщил о срочной эвакуации российского посольства из-за мощных подземных толчков. Весной МИД России выступил за создание безопасных морских коридоров для Кубы и Венесуэлы.

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    8 ноября 2026, 10:36 • Новости дня
    МВД Грузии выслало свыше 100 россиян в третьем квартале

    Грузия выдворила 109 россиян с июля по сентябрь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД Грузии с июля по сентябрь депортировало 109 нелегальных мигрантов из России, что в полтора раза больше показателя за весь 2025 год.

    В третьем квартале из страны было выдворено 1 134 иностранца, из них 109 – граждане России, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД Грузии.

    За весь 2025 год власти Грузии депортировали 1 311 нелегальных мигрантов, в том числе 73 россиянина.

    Больше всего в третьем квартале было выдворено граждан Турции – 306 человек. Всего за три квартала за нарушение миграционного законодательства страну покинули 3 170 иностранцев, включая 791 гражданина Турции, 306 граждан Индии, 274 гражданина Ирана и 254 гражданина России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Единый реестр иностранцев заработал в Грузии для учета иностранных граждан и их трудового положения.

    Также Грузия выслала более 1,3 тыс. нелегалов, включая граждан России.

    Кроме того, Грузия выслала 37 граждан разных стран за нарушения правил пребывания.

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    8 ноября 2026, 09:34 • Новости дня
    Индонезийский султан заявил о сходстве культур России и Индонезии

    Султан Банджара назвал культурное многообразие общей чертой России и Индонезии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Султан индонезийского султаната Банджар Чеви Юсуф Иснендар Аль-Банджари выразил глубокий интерес к российскому культурному ландшафту и назвал национальное и религиозное многообразие объединяющим фактором для двух стран.

    Традиционно мусульманские народы России веками сохраняют и чтят свои исламские традиции, оставаясь при этом неотъемлемой частью единого многонационального государства, передает РИА «Новости».

    «Мне интересно, как российская культура может быть такой разной», – сообщил Аль-Банджари.

    По его словам, национальное и религиозное многообразие сближает Россию и Индонезию, где бок о бок живут сотни этносов и представители разных вероисповеданий. Он подчеркнул, что, несмотря на различие культур, народы остаются едиными, и в этом заключается сходство с Россией.

    Султанат Банджар возник в начале XVI века на юге индонезийского острова Калимантан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу султан Банджара Чеви Юсуф Иснендар Аль-Банджар выступил за развитие культурного сотрудничества с Россией.

    Ранее президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность Москве за историческую поддержку.

    Министр обороны республики Шафри Шамсуддин заявил о намерении укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности.

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