Эрдоган решил обсудить с кабмином переговорный процесс по Украине

В Турции анонсировали обсуждение кабмином ситуации вокруг Украины и Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Турецкий лидер планирует рассмотреть на заседании правительства шаги по разрешению кризиса на Украине и снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

«Анкара внимательно следит за продолжающимися контактами между Ираном и США, безусловно, в повестку заседания также войдет переговорный процесс вокруг Украины», – заявил собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине.

Источник в турецком правительстве сообщил о возможном обсуждении возобновления переговоров на встрече турецкого лидера с президентом США Дональдом Трампом.

В правительстве Турции заявили о согласовании с Вашингтоном посреднических шагов по разрешению украинского кризиса.