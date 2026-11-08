Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
Эрдоган решил обсудить с кабмином переговорный процесс по Украине
В Турции анонсировали обсуждение кабмином ситуации вокруг Украины и Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудит с кабинетом министров переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и ситуацию вокруг Ирана.
Турецкий лидер планирует рассмотреть на заседании правительства шаги по разрешению кризиса на Украине и снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Турции.
«Анкара внимательно следит за продолжающимися контактами между Ираном и США, безусловно, в повестку заседания также войдет переговорный процесс вокруг Украины», – заявил собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине.
Источник в турецком правительстве сообщил о возможном обсуждении возобновления переговоров на встрече турецкого лидера с президентом США Дональдом Трампом.
В правительстве Турции заявили о согласовании с Вашингтоном посреднических шагов по разрешению украинского кризиса.