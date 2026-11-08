Подполье: Примерно каждый пятый заключенный гибнет в пыточных на Украине

Tекст: Денис Тельманов

«Физически ликвидируется примерно каждый пятый. Это если не брать заказы… Из каждых 700 человек, проходящих через эти пыточные, гибнет примерно полторы сотни», – заявил участник сопротивления, передает РИА «Новости».

По его словам, столь высокая смертность связана как с самими пытками, так и с различными особенностями жизни и здоровья заключенных. Подпольщик отметил, что многие не выдерживают из-за проблем с сердцем, возраста и слабого здоровья.

Пыточные на Украине существуют с 2014 года. Второго ноября толпа собралась в Петропавловской Борщаговке под Киевом около дома, в подвале которого удерживали и пытали людей, в том числе подростка. Власти Украины арестовали прибывших к тюрьме медика, водителя скорой и еще одну женщину, других участников протеста разыскивают.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил о намеренном ограничении украинскими властями доступа журналистов к неофициальной тюрьме под Киевом.

Бывший заключенный Алексей Самойлов сообщил о заключении в пыточные украинских блогеров и журналистов за попытки раскрыть информацию о незаконных тюрьмах.

В субботу подполье сообщило о наличии от 50 до 70 тайных тюрем в центре и на юго-востоке Украины.