Подполье сообщило о десятках секретных тюрем на Украине

Подполье: На Украине может действовать от 50 до 70 секретных пыточных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большинство секретных учреждений сосредоточено в крупных городах страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на одесское антифашистское подполье.

«В том или ином виде аналогичные обнаруженной под Киевом тюрьме-пыточной секретные учреждения существуют по всей Украине. В целом сейчас может действовать порядка 50-70 различной направленности и размера», – рассказал участник сопротивления.

По словам источника, количество подобных объектов напрямую зависит от потребностей украинских властей. В качестве примера он привел русскоязычную Одессу, где потенциальных жертв режима намного больше, чем во Львове.

Практика создания нелегальных мест лишения свободы существует на Украине с 2014 года. Ситуация приобрела широкий общественный резонанс в начале ноября, когда толпа местных жителей попыталась освободить удерживаемых людей из подвала в Петропавловской Борщаговке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

Правоохранительные органы страны совместно со Службой безопасности установили личности 130 граждан, принимавших участие в протестных акциях возле неофициального места содержания людей в Петропавловской Борщаговке.

В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.