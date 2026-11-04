Песков: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут за закрытыми дверями

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, предстоящие трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби будут посвящены гарантиям безопасности, а конкретные детали стороны обсудят в закрытом формате, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что Кремль своевременно сообщит состав российской делегации. Кроме того, он подчеркнул, что даты проведения встреч никоим образом не привязывались к прошедшим 3 ноября промежуточным выборам в конгресс США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

Песков заявил о сохранении помощником президента Владимиром Мединским должности руководителя российской делегации на этих переговорах.