По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Песков: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби пройдут за закрытыми дверями
Кремль своевременно огласит состав российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби, которые пройдут за закрытыми дверями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, предстоящие трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби будут посвящены гарантиям безопасности, а конкретные детали стороны обсудят в закрытом формате, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что Кремль своевременно сообщит состав российской делегации. Кроме того, он подчеркнул, что даты проведения встреч никоим образом не привязывались к прошедшим 3 ноября промежуточным выборам в конгресс США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.
Песков заявил о сохранении помощником президента Владимиром Мединским должности руководителя российской делегации на этих переговорах.