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НАБУ пришло с обысками к начальнику управления безопасности СБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности (СБУ) Антона Кравчука.
НАБУ проводит следственные действия в отношении начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».
Отмечается, что обыски также организованы у первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки и первого заместителя начальника главного управления этого же департамента Александра Ковальчука.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду чиновник СБУ попытался воспрепятствовать обыску и угрожал детективам НАБУ огнестрельным оружием.
Ранее уже Служба безопасности Украины задержала сотрудника Национального антикоррупционного бюро по обвинению в коллаборационизме. До этого сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства родственников детектива НАБУ.