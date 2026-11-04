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Гражданин Ямайки незаконно голосовал на выборах в США в течение 22 лет
Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) задержала гражданина Ямайки Антонио Митчелла, который на протяжении 22 лет незаконно голосовал на американских выборах, не имея гражданства.
Митчелл зарегистрировался в качестве избирателя и участвовал в нескольких федеральных предварительных и всеобщих выборах с 2000 по 2022 год, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ICE.
Сотрудники ICE задержали 54-летнего Митчелла 28 октября. Он имеет вид на жительство в США, однако этот статус не дает права голосовать на федеральных выборах. По версии следствия, в 2012 году он зарегистрировался избирателем в Нью-Джерси, выдав себя за гражданина США, а в 2022 году проголосовал на выборах в палату представителей. В заявлении на гражданство в 2025 году он отрицал, что когда-либо регистрировался избирателем или голосовал.
Прокуратура округа Нью-Джерси 29 октября объявила о предъявлении Митчеллу обвинений в незаконном голосовании на федеральных выборах, попытке незаконно получить гражданство и предоставлении ложных сведений при натурализации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американские правоохранительные органы задержали 48 иностранных граждан за незаконное участие в выборах.
В сентябре власти Соединенных Штатов начали расследование более 1,6 тыс. случаев незаконного голосования неграждан. В прошлом году миллионы американцев рисковали лишиться возможности голосовать на федеральных выборах из-за нового указа президента США Дональда Трампа.