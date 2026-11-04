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    4 ноября 2026, 17:17 • В мире

    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США

    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    @ Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, уже очевидно – «красные» потеряли контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Из их рук ускользнули даже традиционно республиканские штаты. В чем причина поражения и как теперь будут действовать демократы?

    В США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены, однако ряд СМИ прогнозируют неоспоримую победу демократов как в Сенате, так и в Палате представителей. Так, Bloomberg пишет, что демократы получают 223 из 435 мест в Палате представителей, тогда как для большинства требуется 218 мандатов. Республиканцы, которые ранее контролировали палату с перевесом в четыре места, пока получают 126 мандатов.

    Представители Демпартии уже пригрозили администрации Дональда Трампа парламентскими расследованиями и вызовом на слушания для дачи показаний. «Нанимайте адвокатов!» – заявил член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Роберт Гарсия. А сенатор Эд Марки добавил, что для печати повесток оппонентам демократов придется «высадить новые леса».

    Конгрессмен Делия Рамирес опубликовала список лиц, против которых могут быть начаты разбирательства. В него вошли бывший министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, ее преемник Маркуэйн Маллин, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, координатор по пограничному контролю Том Хоман и экс-глава пограничной службы Грегори Бовино.

    В свою очередь The Daily Mail сообщает, что из-за поражения республиканцев в Белом доме воцарилась мрачная атмосфера. Отмечается, что к 23.00 по местному времени, когда стало очевидно поражение республиканцев, президент США Дональд Трамп «был в бешенстве» и «онемел от ярости». «Он смотрит Fox News, почти не произнося ни слова, и словно парализован молчанием», – сообщил источник, близкий к администрации президента.

    Сотрудники администрации возлагают ответственность за провал на госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета. Один из чиновников предположил, что Трамп обвинит Хегсета, связав поражение с войной с Ираном. Другой источник отметил, что «с Рубио покончено», добавив, что это может коснуться всех республиканцев, причастных к внешней политике Трампа.

    Впрочем, на публике глава Белого дома показывает себя в приподнятом настроении. Так, он заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – заявил Трамп. А провал республиканцев он объяснил отсутствием собственного имени в избирательных бюллетенях.

    Между тем, в экспертном сообществе отмечают – над Трампом всерьез сгущаются тучи. С одной стороны, результат голосования был прогнозируемым, но с другой – поражение «красных» оказалось абсолютно сокрушительным. Теперь, говорят специалисты, Штаты ждет очередной период турбулентности.

    «В США случилось прогнозируемое многими «синее цунами». Демократы уверенно побеждают практически везде. Более того, впервые с 1988 года они одерживают победу в Техасе – главном республиканском штате»,

    говорит американист Малек Дудаков и добавляет, что «синим» удалось взять верх как в сенатской, так и в губернаторской гонке.

    Также впервые за почти 100 лет Канзас ускользнул из рук республиканцев – кресло губернатора занял сенатор-демократ. «В Огайо побеждают демократы, в Айове, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии, даже в Южной Каролине. Другими словами, демократы выигрывают все основные гонки», – детализировал спикер.

    В результате они получат колоссальное большинство в новом созыве Конгресса. «Уже сейчас, по разным прогнозам, им достается до 255 мест в Палате представителей и около 55 кресел в Сенате. Это ослабляет позиции Дональда Трампа как внутри США, так и во внешней политике», – считает аналитик. По его прогнозам, теперь

    парламентарии попытаются объявить главе Белого дома очередной импичмент и ограничить полномочия президента.

    «Да, основные полномочия во внешней политике в руках исполнительной власти. Однако Конгресс может создавать серьезные трудности», – считает эксперт. Тем временем, добавляет американист, европейцы и украинцы «радуются итогам выборов в США». «Они всерьез надеются, что с новой расстановкой политических сил внутри США Вашингтон вернется к финансированию ВСУ. Однако не думаю, что все будет так радужно», – рассуждает собеседник.

    Что касается взаимоотношений с Россией, Трампу придется нелегко, прогнозирует Дудаков. «Впрочем, он сам виноват в том, что затянул переговорный процесс до того момента, когда потерял позиции внутри Америки. Теперь, скорее всего, глава Белого дома будет в авральном режиме исправлять ситуацию», – заметил он.

    Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ, также считает, что Конгресс активизируется в вопросе критики администрации Дональда Трампа. Однако, по его мнению, парламентарии не станут объявлять импичмент президенту. «Технически это сделать можно, но вопрос в цене такого шага.

    Трамп пережил два импичмента и уже предстает в роли политического мученика. Если третья попытка вновь провалится, это станет сильным козырем для республиканцев.

    Осложняет положение дел тот факт, что у демократов пока нет реальных оснований для обвинений в адрес главы Белого дома», – поясняет эксперт.

    Впрочем, конгрессмены не будут сидеть, сложа руки и попытаются придать своей деятельности максимально публичный и яркий характер. «Для начала они начнут расследования в отношении приближенных Трампа. Белый дом к этому готовился, а юристы уже проинструктированы, как действовать в такой ситуации», – полагает аналитик.

    Следующий инструмент, который постарается задействовать Палата представителей, – бюджет. «В частности, может быть урезано финансирование президентских инициатив. Также бюджет может стать фактором торга в противостоянии Конгресса и президента – парламентарии способны угрозой шатдауна склонить Трампа к принятию реформ, соответствующих повестке демократов», – рассуждает американист.

    Что касается непосредственно работы Сената, на данный момент ни у одной из партий там нет двух третей мест. «В этом смысле палата станет площадкой для постоянной угрозы импичмента федеральным чиновникам, назначенным главой Белого дома. В первую очередь речь идет о главе минобороны Пите Хегсете и министре здравоохранения Роберте Кеннеди-младшем», – поясняет собеседник.

    Впрочем, из-за отсутствия двух третей мест до реального импичментирования чиновников дело не дойдет, считает он. Также в руках Сената остается внешнеполитический инструмент – в частности, ратификация международных соглашений. «Однако

    Трамп, скорее всего, не станет увязывать свои инициативы с Сенатом и прибегнет к исполнительным указам, которые может ввести и отменить только президент.

    К слову, глава Белого дома является чуть ли не рекордсменом по количеству таких указов. За год в его арсенате насчитывается 160 решений, в то время как в среднем президенты США принимали порядка 50-70 указов в год», – детализирует специалист.

    Как бы то ни было, новый Конгресс будет прикладывать массу усилий, чтобы хотя бы сделать вид, что он решает проблемы американцев. В первую очередь это стоимость ЖКХ, энергетика, цена медикаментов и страховки. «Однако у демократов на это есть всего два года, так что ожидать реальных прорывов я бы не стал». – говорит Ярыгин. Поэтому стороны будут всячески перебрасывать ответственность за неудачи друг на друга, прогнозирует он.

    Что касается внешней политики США в ближайшей перспективе, она будет «непоследовательной и прерывистой»,

    допускает политолог. При этом в центре внимания будет вопрос Китая и Тайваня. «Причем эта повестка будет превалировать над Украиной, взаимоотношениями с Европой и Москвой», – считает собеседник. «Финансирование Тайваня для демократов остается приоритетным. Однако смогут ли они при этом давать деньги еще и Украине, учитывая внутреннее положение дел в самих США, большой вопрос», – акцентирует аналитик.

    Еще одна точка напряженности – ближневосточный кризис. «Уйти из Ирана американцы не могут. Ни одна из сторон не хочет повторения Ирака, Вьетнама или Афганистана. Так что по этому вопросу наверняка будут ожесточенные споры», – рассуждает эксперт.

    «Открытой остается и тема дизельной сделки с Россией. Механизм не понятен простым американцам. Но если договоренности дадут заметный эффект, демократам будет сложно обвинить республиканцев в неразумности ранее принятого решения», – говорит Ярыгин.

    В заключение он выразил уверенность в том, что Дональд Трамп, несмотря на изменения в Конгрессе, продолжил политику возобновления диалога с Москвой. «Он видит в этом свою задачу. Даже Мелания Трамп активно включена в процесс. И если президенту удастся добиться желаемого, это станет для него серьезным достижением», – резюмировал спикер.

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