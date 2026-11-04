По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Песков назвал сроки решения по Десятилетию единства народов
Кремль отложил решение об объявлении Десятилетия единства народов в России
Решение об объявлении в России Десятилетия единства народов будет принято после изучения уже запланированных тематических годов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вопрос о проведении Десятилетия единства народов требует предварительного сопоставления с уже утвержденными планами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Дело в том, что нужно сопоставить, какие годы запланированы, в планах, вот это будет сделано, и потом будет принято решение», – сказал Песков.
Во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям президента Владимира Путина попросили объявить в стране Десятилетие единства народов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям назвал культурное многообразие фактором силы народов России.
Там же Путин заявил о необходимости продолжения лучших проектов Года единства народов России в последующие годы и отметил заметный рост интереса к изучению национальных языков в стране.