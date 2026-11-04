Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин выступил на пленарном заседании международной недели «Народы России» в Москве, передает РИА «Новости».

«Дорогие друзья, приветствую участников международной недели «Народы России» и поздравляю вас и всех граждан нашей страны с праздником, с Днем народного единства! Этот праздник знаменует нашу искреннюю глубокую любовь к Родине, наш долг перед Отечеством за судьбу нашего народа, за судьбу Родины», – заявил Владимир Путин.

Накануне праздника президент отметил необходимость продолжения Года единства после 31 декабря. Кабинету министров и администрации главы государства поручено представить предложения по продлению работы и определению форматов будущих мероприятий.

Международная неделя «Народы России» проходит по всей стране со 2 по 8 ноября. Координатором мероприятий выступает аппарат Совета безопасности, оператором – фонд «Росконгресс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин приехал на площадку проведения международной недели «Народы России» в Москве.

До этого Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил граждан с Днем народного единства.