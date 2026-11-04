Президент Абхазии поздравил Путина с Днем народного единства

Президент Абхазии Гунба поздравил Путина с Днем народного единства

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Этот праздник символизирует сплоченность российского общества, силу национального единства, преемственность исторических традиций и общую ответственность за судьбу отечества», – передает ТАСС слова Гунбы со ссылкой на его пресс-службу.

Гунба отметил, что многовековая история России доказывает важность единства народов и сохранения духовных ценностей для величия государства. Он подчеркнул, что Россия сегодня укрепляет свой потенциал и выступает за справедливый многополярный миропорядок.

Президент Абхазии также указал на особое значение абхазо-российских отношений, основанных на дружбе и союзническом взаимодействии, и выразил нацеленность на их дальнейшее развитие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.

Российские космонавты с борта Международной космической станции направили поздравления соотечественникам.

Во вторник Путин заявил о силе народов России благодаря культурному многообразию.