В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.12 комментариев
Президент Абхазии поздравил Путина с Днем народного единства
Президент Абхазии Гунба поздравил Путина с Днем народного единства
Президент Абхазии Бадра Гунба направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Дня народного единства.
«Этот праздник символизирует сплоченность российского общества, силу национального единства, преемственность исторических традиций и общую ответственность за судьбу отечества», – передает ТАСС слова Гунбы со ссылкой на его пресс-службу.
Гунба отметил, что многовековая история России доказывает важность единства народов и сохранения духовных ценностей для величия государства. Он подчеркнул, что Россия сегодня укрепляет свой потенциал и выступает за справедливый многополярный миропорядок.
Президент Абхазии также указал на особое значение абхазо-российских отношений, основанных на дружбе и союзническом взаимодействии, и выразил нацеленность на их дальнейшее развитие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.
Российские космонавты с борта Международной космической станции направили поздравления соотечественникам.
Во вторник Путин заявил о силе народов России благодаря культурному многообразию.