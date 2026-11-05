Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
Президент Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, на котором обсудят подготовку к программе «Итоги года».
Совещание пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».
Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прямую линию 2025 года. С докладом выступит глава Народного фронта Михаил Кузнецов.
Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта для обработки обращений, в том числе о совершенствовании системы для прямой линии этого года.
Кроме того, Путин примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по итогам прямой линии.
В ноябре прошлого года Путин подтвердил использование языковой модели GigaChat для обработки обращений граждан.