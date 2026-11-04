По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по итогам прямой линии
Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, на котором обсудит промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.
5 ноября президент Владимир Путин проведет совещание с кабмином. Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями россиян в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Ожидается, что с докладом по этому вопросу перед участниками совещания выступит руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Кремле сообщили о планах президента провести видеоконференцию с членами правительства для обсуждения вывода бизнеса из тени.
В том же месяце президент Владимир Путин перенес запланированное совещание с членами правительства из-за подготовки к саммиту БРИКС в Индии.
В июле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания с правительством.