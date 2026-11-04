Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по итогам прямой линии

Tекст: Тимур Шайдуллин

5 ноября президент Владимир Путин проведет совещание с кабмином. Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями россиян в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ожидается, что с докладом по этому вопросу перед участниками совещания выступит руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Кремле сообщили о планах президента провести видеоконференцию с членами правительства для обсуждения вывода бизнеса из тени.

В том же месяце президент Владимир Путин перенес запланированное совещание с членами правительства из-за подготовки к саммиту БРИКС в Индии.

В июле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания с правительством.