По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
В ходе общения с волонтерами на Красной площади президент России Владимир Путин призвал восьмилетнего мальчика соблюдать меры безопасности при возведении блиндажей в Белгородской области.
В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В церемонии также участвовали подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и представители молодежных организаций, передает РИА «Новости».
Восьмилетний активист Народного фронта Миша Калашников рассказал Путину, что вместе с родителями помогает строить блиндажи в Белгородской области.
Президент удивился участию юного добровольца в такой работе.
«Будь аккуратен. Работа требует особого внимания, соблюдения мер безопасности», – отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО и волонтерами.
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве.