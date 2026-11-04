Путин: Культуры народов России за века проросли друг в друга

Tекст: Тимур Шайдуллин

Народы России за века своего взаимодействия «проросли» друг в друга своей культурой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международной недели «Народы России», передает ТАСС.

«Россия исторически развивалась во взаимодействии народов и этносов, языков и их обычаев. Мы не просто сплотились за века и эпохи, можно без всякого преувеличения сказать, что наши культуры, мы просто проросли друг в друга», – заявил Путин.

По его словам, душа народа отражается в тысячелетней истории, ратной летописи и великих свершениях. Предки и соотечественники разных национальностей стали известны миру как великие первопроходцы, воины, артисты и ученые.

«Поддержка русской культуры, русского языка имеет стратегическое значение», – указал российский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин напомнил о сплоченности людей разных национальностей как основе Дня народного единства.

На пленарной сессии Международной недели «Народы России» глава государства назвал русский народ и язык основой государственности России и заявил о восприятии в мире самобытного искусства всех народов России как русского.