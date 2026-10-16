Назван средний размер пенсии по старости в 2027 году

Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США

Американист Ярыгин: Главный вопрос выборов в США – глубина поражения республиканцев

Tекст: Олег Исайченко

«Существует устойчивая тенденция: на промежуточных выборах партия, которая контролирует Белый дом, теряет места в Палате представителей, и контроль над ней переходит к оппозиции. Поэтому прогнозировать общий вектор здесь несложно. Главный вопрос – в глубине поражения республиканцев и, соответственно, в масштабе победы демократов», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

По его мнению, с Сенатом ситуация куда более напряженная. «Острая конкуренция сохраняется в Огайо и Канзасе. Примечательно, что борьба разворачивается даже в традиционно республиканских штатах. В частности, в Техасе есть вероятность того, что он перейдет к Демпартии. Республиканская партия всерьез обеспокоена исходом», – уточнил собеседник.

На этом фоне он указал, что республиканцы рекордными темпами наращивают расходы на сенатскую кампанию в Техасе. Более того, в нее активно включился Илон Маск: предприниматель через суперкомитет политических действий (America PAC) направил внушительную сумму на поддержку кандидата от Республиканской партии. Но результат не предопределен.

Как отметил Ярыгин, ориентироваться на опросы общественного мнения при этом не приходится. «Последние несколько избирательных циклов – и президентских, и выборов в Конгресс – показывают, что американцы далеко не всегда открыто говорят о своих предпочтениях. Эта тенденция прослеживается с 2016 года: тогда не принято было поддерживать Дональда Трампа, но в итоге люди проголосовали именно за него», – напомнил эксперт.

Поэтому, по его оценкам, сгущать краски для республиканцев преждевременно. «Да, в США сложная экономическая ситуация, а уровень поддержки Трампа невысок. Но можно взглянуть на пример администрации Джо Байдена: к концу срока и авторитет Белого дома был не на высоте, и экономическая ситуация в стране оставляла желать лучшего. При этом демократы не потерпели сокрушительного поражения – тотально они не проиграли гонку за Палату представителей», – рассуждает американист.

Говоря о настроениях американских избирателей, Ярыгин отметил, что традиционно их внимание в первую очередь сосредоточено на внутренней политике. В этом контексте ключевыми остаются два направления – экономика и здравоохранение. «В экономической плоскости избирателей прежде всего волнуют цены на топливо, что закономерно: Америка – одна из самых автомобилизированных стран в мире», – сказал политолог.

Кроме того, продолжил собеседник, у американцев серьезное беспокойство вызывают растущие цены в магазинах. Причина не сводится исключительно к инфляции – значительную роль играет динамика цен на топливо, которая напрямую транслируется в подорожание товаров на полках. «Именно поэтому Трамп принимает пожарные меры – стремится насытить внутренний рынок дизелем. Эффект от таких шагов проявится не сразу, и в краткосрочной перспективе они вряд ли кардинально изменят картину. Тем не менее сами эти действия служат сигналом избирателям: администрация работает над решением проблемы», – добавил аналитик.

Также растущая ставка ФРС ощутимо влияет на общий экономический и корпоративный климат. «Экономика не обрушивается, но ее положение постепенно ухудшается, и динамика ставки служит важным индикатором этого состояния. Это в том числе определяет, как будут голосовать избиратели», – рассуждает Ярыгин.

Еще один болезненный вопрос – стоимость лекарств и страховок. «Фармацевтические компании не снижают цены на препараты, а это напрямую отражается на стоимости страховых полисов. Такая ситуация беспокоит американцев, но пик оформления страховок приходится на февраль–март. Поскольку этот сезон еще не наступил, проблема пока не стала острой для подавляющего большинства граждан», – отметил спикер.

Что касается вопроса миграции, то он остается крайне политизированным: время от времени отдельные инциденты вновь привлекают к нему внимание общественности. Тем не менее сейчас он воспринимается как второстепенный по сравнению с экономическими проблемами, заключил политолог.

Напомним, 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. На них будут избраны все 435 членов Палаты представителей, а также определены обладатели 35 из 100 мест в Сенате.

На данный момент обе палаты контролируют республиканцы. В Палате представителей расклад такой: у республиканцев – 218 мест, у демократов – 212, еще четыре мандата остаются вакантными. В Сенате у Республиканской партии 53 сенатора, у Демократической – 45. При этом двое независимых сенаторов при голосовании присоединяются к демократам.

Согласно данным ресурса Real Clear Politics, за демократов на выборах готовы проголосовать 50,4% избирателей, а за республиканцев – 42,2%. Аналитики сходятся в том, что самая жаркая борьба развернется за нижнюю палату: Poliwave оценивает вероятность ее перехода к Демпартии в 82%. В конкурентных округах Пенсильвании, Северной Каролины, Нью-Йорка и Мичигана небольшое изменение явки может решить исход.

Согласно анализу Cook Political Report, из 35 сенатских мест примерно 13 эксперты относят к числу конкурентных. Особое внимание аналитиков приковано к четырем штатам: Огайо, Техас, Мэн и Айова. Если республиканцы удержат Сенат, Дональд Трамп сохранит важный рычаг влияния – в частности, при утверждении кадровых назначений.

Как пишет Politico, амбиции республиканцев в преддверии выборов сводятся к тому, чтобы удержать большинство в Сенате и сохранить за собой как можно больше мест в Палате представителей. При этом сами они признают, что контроль над нижней палатой Конгресса «фактически утрачен». На этом фоне партийные структуры уже сокращают рекламные бюджеты в округах Палаты представителей и перенаправляют средства на спасение позиций в Сенате.