Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за атак хуситов

Саудовская Аравия перенесла форум «Давос в пустыне» на 2027 год

Tекст: Игорь Иножарский

Ежегодный форум, который должен был пройти с 26 по 29 октября в Эр-Рияде, отложен до 2027 года из-за эскалации конфликта с йеменскими повстанцами, передает Al Jazeera.

«Это решение проистекает из глубокой приверженности нашим партнерам, членам, спикерам и делегатам», – заявила генеральный директор института FII Маха бинт Мишари Аль Сауд. По ее словам, организаторы хотят гарантировать беспрецедентный масштаб и исключительное качество десятого юбилейного мероприятия.

В последние недели поддерживаемые Ираном хуситы нанесли серию ударов по военной, энергетической и гражданской инфраструктуре королевства, включая международный аэропорт Эр-Рияда. В результате атак погибли по меньшей мере 18 человек и сотни получили ранения.

Из-за сохраняющейся угрозы государственным учреждениям и компаниям в саудовской столице предписано перевести сотрудников на удаленную работу. Руководство небоскреба Kingdom Centre, где расположен региональный офис Международного валютного фонда, также попросило персонал оставаться дома до дальнейших уведомлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организаторы перенесли форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов на Саудовскую Аравию. В воскресенье при ударе по саудовскому городу Наджран пострадали шесть человек. В четверг свыше 15 человек погибли при атаках на аэропорт Эр-Рияда.