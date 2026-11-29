Tекст: Игорь Иножарский

Партия «Яшар» Гади Айзенкота вела параллельные переговоры о коалиции с «Демократами», «Беяхадом» Нафтали Беннета и ультраортодоксальным «Объединенным иудаизмом Торы», пишет Ynet. Цель – правительство блока перемен при поддержке арабской партии «Раам».

Переговоры Нетаньяху и Айзенкота в Тель-Авиве завершились безрезультатно: премьер предложил ротацию с годичными сроками и первым сроком для соперника, Айзенкот потребовал три года подряд с последующим годом для Нетаньяху. Нетаньяху отказался исключить из своего блока министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. По словам источников, знакомых со встречей, Нетаньяху сказал: «Мне нужно закончить то, чем я занимаюсь».

«Ликуд» назвал ложными сообщения о просьбе премьера отсрочить ротацию на несколько месяцев из-за ситуации с безопасностью: по версии партии, Нетаньяху предлагал ускорить переговоры и передать власть Айзенкоту немедленно, передает Arutz Sheva. О новых контактах лидеров не объявлялось, отмечает The New York Times.

«Объединенный иудаизм Торы» ускорил переговоры, но потребовал освобождения ультраортодоксов от воинской службы без санкций и планов набора, автономии системы их образования и сохранения прежних правил отношений религии и государства. В понедельник депутаты внесут на первое чтение законопроекты, отменяющие ослабление полномочий генпрокурора и изменение состава комитета по назначению судей.

Беннет, единственный лидер блока перемен без коалиционного соглашения с Айзенкотом, требует сначала увидеть рамки призыва ультраортодоксов. Мандат Айзенкота истекает, союзники торопят его сообщить президенту Ицхаку Герцогу об успехе на этой неделе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности сформировать правительство национального единства и уступить первый срок на посту премьера лидеру партии «Яшар» Гади Айзенкоту, а себе оставить должность альтернативного премьера. В среду лидер «Яшара» Гади Айзенкот договорился с главой партии «Наш дом – Израиль» Авигдором Либерманом о создании коалиции для формирования нового правительства. В понедельник переговоры между партиями Нетаньяху и Айзенкота завершились безрезультатно и углубили политический тупик в стране.