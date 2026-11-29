Handelsblatt: Rheinmetall взялся за крылатую ракету дальностью до 1500 км

Tекст: Игорь Иножарский

Оборонные концерны Германии впервые включились в конкурентную борьбу за дешевые крылатые ракеты. Крупнейший германский оборонный концерн Rheinmetall, по данным источников, готовит предложение о недорогих крылатых ракетах дальностью от 500 до 1500 км. «Она полетит уже в следующем году», – заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер на промышленном саммите Handelsblatt, пишет Handelsblatt.

Германское подразделение европейского концерна MBDA намерено разработать дешевое средство поражения на дальности под названием Black Cap.

Далеко продвинулись планы самого дорогого европейского оборонного стартапа: Helsing вместе с нидерландской фирмой крылатых ракет Destinus впервые выведет на рынок собственную систему под названием Maelstrom.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава Rheinmetall Армин Паппергер допустил отказ компании от строительства завода по производству боеприпасов на Украине из-за отсутствия прогресса со стороны Киева. В пятницу германский концерн ухудшил прогноз продаж до конца десятилетия из-за отмены заказа на фрегаты. В середине ноября германское подразделение MBDA и компания ATMOS Space Cargo подписали соглашение о разработке системы доставки военных грузов с орбиты PODS.