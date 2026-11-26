При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Лидеры стран ЕС провалили переговоры по бюджету на 2028–2034 годы
Дискуссия лидеров стран Евросоюза по бюджету объединения на 2028–2034 годы на саммите в Брюсселе закончилась безрезультатно, сообщил европейский дипломатический источник.
«Лидеры не пришли к соглашению по бюджету», – заявил источник ТАСС.
По его словам, еще пройдут отдельные консультации между лидерами на полях саммита по различным аспектам бюджета, но позиции сторон остаются далеки друг от друга. Переговоры продолжатся в декабре.
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Исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон предсказал настоящую битву за проект семилетнего бюджета объединения и споры о финансировании Украины на внеочередном саммите Евросоюза.
В среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил сомнение в успехе внеочередного саммита Евросоюза из-за неприемлемых условий финансирования Украины в многолетнем финансовом плане.
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