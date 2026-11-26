Tекст: Антон Антонов

«Лидеры не пришли к соглашению по бюджету», – заявил источник ТАСС.

По его словам, еще пройдут отдельные консультации между лидерами на полях саммита по различным аспектам бюджета, но позиции сторон остаются далеки друг от друга. Переговоры продолжатся в декабре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил заблокировать проект семилетнего бюджета Евросоюза в случае включения в него корректирующего механизма взносов для крупнейших доноров.

Исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон предсказал настоящую битву за проект семилетнего бюджета объединения и споры о финансировании Украины на внеочередном саммите Евросоюза.

В среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил сомнение в успехе внеочередного саммита Евросоюза из-за неприемлемых условий финансирования Украины в многолетнем финансовом плане.

Мерц заявил о неприемлемости нынешних предложений по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы.

