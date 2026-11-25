Tекст: Денис Тельманов

Италия не намерена отзывать недавно одобренный пакет военной помощи Украине и не рассматривает вариант приостановки уже идущих переговоров о возможной передаче самолетов, передают «Вести» со ссылкой на La Repubblica.

По данным издания, недавняя атака украинских дронов в территориальных водах Ливии вызвала серьезную обеспокоенность у итальянских властей, однако это не изменило общей позиции Рима.

В воскресенье украинские беспилотники атаковали ливийский порт Бенгази. Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил, что действия Украины равносильны объявлению войны. Официальные власти Италии назвали инцидент крайне опасным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Италии Антонио Таяни выразил обеспокоенность риском распространения украинского конфликта на Средиземноморье из-за операций Киева в Ливии.

В понедельник эксперт допустил причастность Британии к атаке Украины на российские суда в Ливии.

В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский попросил европейских партнеров передать Киеву дополнительные французские истребители Mirage 2000.