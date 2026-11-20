И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Москва высоко оценила назначение специалиста Ферапонтова замглавы МАГАТЭ
Российского специалиста Ферапонтова назначили замглавы МАГАТЭ
Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что российская сторона высоко оценивает назначение замглавы Ростехнадзора Алексея Ферапонтова на пост заместителя гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Назначение российского специалиста Алексея Ферапонтова на должность заместителя генерального директора и руководителя департамента ядерной энергии секретариата МАГАТЭ стало одним из ключевых итогов ноябрьской сессии Совета управляющих агентства, сообщил Устинов РИА «Новости».
«Для нас важным моментом этой сессии Совета управляющих (МАГАТЭ) стало то, что генеральный директор МАГАТЭ назначил Алексея Викторовича Ферапонтова, который сейчас является заместителем руководителя Ростехнадзора, на пост заместителя гендиректора, руководителя департамента ядерной энергии секретариата МАГАТЭ», – сказал он.
По его словам, гендиректор агентства Рафаэль Гросси в данном случае проявил принципиальность, выдержку и в полной мере использовал свои уставные полномочия по назначению сотрудников секретариата.
Устинов отметил, что решение о назначении принималось на фоне внешнего давления, в том числе со стороны Украины на высоком политическом уровне. На закрытом заседании Совета управляющих ряд государств ставил под сомнение выбор гендиректора, однако другие страны, по словам дипломата, настаивали на необходимости не вмешиваться в его кадровые решения.
Выбор Гросси, подчеркнул он, был основан на профессионализме и опыте Ферапонтова в области ядерной и физической ядерной безопасности.
Устинов добавил, что российская сторона рассчитывает на скорое вступление Ферапонтова в должность, и напомнил, что все российские руководители департамента ядерной энергии МАГАТЭ, занимавшие этот пост ранее, «честно трудились на благо развития атомной энергетики» и делали это без какой-либо политической подоплеки.
Ноябрьская сессия Совета управляющих МАГАТЭ проходила в штаб-квартире агентства в Вене с 18 по 20 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Гросси назвал российского специалиста Ферапонтова профессионалом и известным экспертом в области ядерной безопасности. На прошлой неделе глава МАГАТЭ и гендиректор Росатома договорились провести встречу до конца года. В начале месяца замгендиректора МАГАТЭ Эрвью заявила о высоком уровне обеспечения Россией безопасности объектов атомной энергетики в соответствии с нормами агентства.