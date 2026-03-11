Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.7 комментариев
Фон дер Ляйен назвала ошибкой возврат к топливу из России
Предложение о возобновлении импорта энергоносителей из России, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ослабит Евросоюз на фоне энергокризиса.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента заявила, что возврат к импорту ископаемого топлива из России станет стратегической ошибкой, передает РИА «Новости». Она отметила, что подобное решение усилит зависимость Евросоюза, сделает его более уязвимым и слабым.
По словам фон дер Ляйен, Евросоюзу следует придерживаться своей долгосрочной энергетической стратегии и не отказываться от намеченного курса, несмотря на риски энергетического кризиса. Она подчеркнула, что отказ от стратегии не принесет пользы ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков отметил, что Россия может перенаправить поставки сжиженного природного газа из Европы в Индию.
Власти России заявили, что готовы самостоятельно запретить экспорт СПГ в Европу. Такой запрет может ударить по европейскому рынку, который уже пострадал из-за конфликта на Ближнем Востоке.