    Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    Лыжник Голубков принес России третье золото на Паралимпиаде
    Украина ударила по Брянску семью ракетами Storm Shadow
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    ВМС Британии сообщили об обстреле торгового судна в Ормузском проливе
    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Путин вынужден устранять ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    2 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    7 комментариев
    11 марта 2026, 13:18 • Новости дня

    Фон дер Ляйен назвала ошибкой возврат к топливу из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предложение о возобновлении импорта энергоносителей из России, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ослабит Евросоюз на фоне энергокризиса.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента заявила, что возврат к импорту ископаемого топлива из России станет стратегической ошибкой, передает РИА «Новости». Она отметила, что подобное решение усилит зависимость Евросоюза, сделает его более уязвимым и слабым.

    По словам фон дер Ляйен, Евросоюзу следует придерживаться своей долгосрочной энергетической стратегии и не отказываться от намеченного курса, несмотря на риски энергетического кризиса. Она подчеркнула, что отказ от стратегии не принесет пользы ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков отметил, что Россия может перенаправить поставки сжиженного природного газа из Европы в Индию.

    Власти России заявили, что готовы самостоятельно запретить экспорт СПГ в Европу. Такой запрет может ударить по европейскому рынку, который уже пострадал из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    Комментарии (59)
    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    Комментарии (8)
    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть за неделю выросли на 30%, а изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведёт к новой устойчивой ценовой реальности.

    В условиях конфликта на Ближнем Востоке наблюдаются проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов. В этой связи глобальная логистика топливно-энергетического комплекса будет меняться в пользу более выгодных и перспективных рынков, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

    «При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем, это очевидная вещь, мы должны из этого исходить, поэтому я и попросил вас собраться и посоветоваться с вами о том, как мы должны координировать наши усилия в ближайшее время», – обратился президент к участникам совещания.

    Путин подчеркнул, что изменение баланса спроса и предложения углеводородов неизбежно приведёт к «новой устойчивой ценовой реальности». «Российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что на мировых рынках нефти цены растут. Только за последнюю неделю они выросли более чем на 30%, а утром 9 марта баррель превышал 119 долларов, позже опускаясь до 106-107 долларов, однако общий тренд сохраняется на повышение. Аналогичная ситуация наблюдается и на глобальном газовом рынке. Поставки СПГ с Ближнего Востока упали, что вылилось в рост цен на газ.

    Президент заверил, что Россия продолжит экспорт нефти и газа в те страны, которые считаются надежными контрагентами. «Имею в виду не только наших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия. <...> Мы увеличиваем поставки нашим надёжным партнёрам, причём сразу в нескольких регионах мира», – уточнил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел совещание в Кремле, посвященное ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    Комментарии (6)
    8 марта 2026, 20:02 • Новости дня
    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Энергетическая стабильность европейских стран оказалась под угрозой из-за обострения ситуации в Ормузском проливе и планов по отказу от российских углеводородов, пишут французские СМИ.

    «Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие», – говорится в публикации Le Monde, которую цитирует РИА «Новости».

    Авторы материала подчеркивают, что торговля топливом серьезно пострадала из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    Судоходство через Ормузский пролив фактически парализовано, хотя в обычное время эта артерия пропускает суда с 20% мирового объема сжиженного природного газа. Напряженность возникла на фоне намерений Евросоюза полностью прекратить закупки российских углеводородов к концу 2027 года.

    Французские журналисты отмечают, что главная опасность кроется не в дефиците физических объемов сырья, а в их стоимости. Ближневосточный конфликт провоцирует резкое подорожание голубого топлива, что становится ключевой угрозой для европейской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координационная группа Евросоюза по газу наметила специальное заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке. Отраслевые эксперты предрекли Европе сложную ситуацию с закупками топлива в условиях ограниченного предложения и роста цен. Западные СМИ призвали Брюссель рассмотреть возможность отмены санкций против российских энергоносителей ради собственной безопасности.

    Комментарии (8)
    10 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа

    В Мадриде возмутились молчанием Мерца во время нападок Трампа

    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Молчаливое поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время тирады Дональда Трампа в Овальном кабинете спровоцировало резкую реакцию Мадрида.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила, что Фридрих Мерц относится к числу политиков, не понимающих суть исторического момента, пишет Politico.

    «Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые отдают дань уважения Трампу», – подчеркнула она.

    Недовольство вызвал инцидент 3 марта в Белом доме, когда Дональд Трамп назвал испанское правительство «ужасным» и пригрозил торговым эмбарго. Президент США был разгневан отказом Мадрида предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Мерц во время тирады промолчал, объяснив это позже нежеланием обострять ситуацию публично. Глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес осудил такую пассивность, заметив, что Ангела Меркель или Олаф Шольц вступились бы за партнера.

    Попытки немецкого канцлера объясниться с премьером Педро Санчесом провалились, так как он звонил на недействующий номер. Представитель Мерца признал, что лидеры двух стран после визита в Вашингтон так и не поговорили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете молча выслушал угрозы Дональда Трампа ввести торговое эмбарго против Испании.

    При этом ранее немецкий лидер заявлял о невозможности возрождения прежнего евро-американского альянса. Политик призывал Европу не вести себя как «карлик» перед Соединенными Штатами.

    Комментарии (7)
    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    Комментарии (6)
    9 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ
    Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Будапешт предлагает снятие ограничений на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Необходимо вернуться к закупкам топлива у Москвы, сказал Сийярто, передает ТАСС.

    Это необходимо для защиты от дефицита и удорожания сырья из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Виктор Орбан сообщал о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России. Глава МИД Петер Сийярто предупредил об угрозе для национальной энергетической безопасности в случае отказа от российского сырья. Ранее Будапешт уже настаивал на отмене ограничений из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (15)
    10 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Мерц призвал не ослаблять санкции против России

    Мерц отверг идею смягчения антироссийских санкций из-за энергокризиса

    Мерц призвал не ослаблять санкции против России
    @ IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является для Берлина поводом ослаблять санкции против России и поддержку Украины.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит причин для ослабления санкций против России, несмотря на рост цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    На пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине он отметил: «На наш взгляд, на мой взгляд, нет повода размышлять об ослаблении санкций против России».

    Мерц подчеркнул, что не видит противоречия между сохранением санкций и поддержкой Украины. По его словам, Германия находится на стороне Украины и готова в случае необходимости выдержать сложную экономическую ситуацию. Канцлер также отметил, что помощь Украине нельзя прерывать.

    Ранее в Германии, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и быстрого роста цен на нефть и газ, обсуждались предложения ослабить или отменить антироссийские санкции. Ряд политиков также призывали к началу диалога с Москвой по вопросам поставок энергоресурсов.

    Ранее Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания резкого роста цен на энергоносители.

    Администрация президента США рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный атаками США и Израиля на Иран.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Комментарии (20)
    9 марта 2026, 08:16 • Новости дня
    Мелони попыталась неудачно оправдать удары по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Итальянский премьер Джорджа Мелони попала в неловкую ситуацию в телеэфире, пытаясь объяснить причины американской военной агрессии против Ирана.

    Джорджа Мелони в беседе с ведущим телеканала Rete 4 Марио Джордано заявила, что Вашингтон атаковал Тегеран из-за краха дипломатических усилий, передает «Газета.Ru».

    Собеседник усомнился в логике политика и фактически обвинил ее в обмане аудитории.

    «То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?» – задал неудобный вопрос журналист.

    Премьер попыталась оправдаться отсутствием Рима за столом переговоров. По ее словам, иранская сторона намеренно затягивала диалог с Соединенными Штатами, поэтому возможностей для достижения соглашения просто не было.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила за самостоятельную дипломатическую стратегию Евросоюза и подчеркнула важность политического единства Европы.

    Ранее Франция перенаправила единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье. Франция, Германия и Британия заявили о готовности обороняться от Ирана.

    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 08:39 • Новости дня
    Африканские страны решили подать иск о репарациях к ЕС

    Африканский союз решил взыскать репарации с Франции, Испании, Португалии и Британии

    Африканские страны решили подать иск о репарациях к ЕС
    @ Francis Blackwell Mayer/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Африканский союз собирается обратиться в Международный суд ООН с требованием выплатить репарации за эпоху трансатлантической работорговли.

    Страны Африканского союза планируют подать коллективный иск в Международный суд ООН против европейских государств, связанных с рабовладельческой эпохой. Сообщается, что инициатива вдохновлена примером Маврикия, который добился от Британии передачи островов Чагос после юридической кампании, передают «Вести».

    Члены Африканского союза намерены предъявить иски к Франции, Испании, Португалии и Британии, требуя выплаты репараций за последствия многовековой работорговли и колониальной политики. В публикации The Telegraph говорится, что африканские страны расценивают трансатлантическую работорговлю как преступление против человечности.

    Репарации рассматриваются как попытка устранить экономическое неравенство между Африкой и странами Глобального Севера. Ожидается, что коллективные юридические действия могут усилить давление на бывшие метрополии по вопросу исторической ответственности за колониализм.

    Алжир принял закон, объявивший французскую колонизацию преступлением и потребовавший от Франции извинений и репараций.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер предложил странам Содружества прекратить обсуждение репараций за работорговлю и сосредоточиться на будущем.

    Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Запад игнорирует требования африканских стран о выплате репараций.

    Комментарии (6)
    10 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Парламент Венгрии призвал заблокировать вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Государственного собрания (парламента) Венгрии большинством голосов поддержали резолюцию, которая призывает не финансировать Украину и не способствовать ее вступлению в Евросоюз.

    В поддержку документа высказались 142 депутата, против были 28, еще четверо воздержались, передает «Интерфакс». В тексте резолюции отмечается, что Украина не должна быть допущена в ЕС, поскольку «находится в состоянии войны, а ее вступление может привести к втягиванию ЕС в вооруженный конфликт».

    Также венгерские парламентарии указали, что принятие Украины в ЕС значительно увеличит финансовую нагрузку на бюджет союза. В резолюции содержится призыв воздержаться от направления Украине денежных средств и поставок вооружений.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался финансировать военные нужды Украины.

    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 01:45 • Новости дня
    WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько дней назад энергетическая отрасль России, как считали на Западе, находилась в худшем за последние годы состоянии: низкие цены на нефть и санкции лишали экономику денежных средств, однако война в Персидском заливе перевернула тенденцию.

    «Российская нефть, которая на прошлой неделе с трудом находила покупателей, теперь является востребованным товаром. США ослабили некоторые санкции, разрешив закупки ключевым покупателям российской нефти. Стремительный рост цен на нефть и природный газ напрямую приведет к увеличению прибыли российских производителей», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета пишет, что скидка, которую трейдеры требовали за покупку российской нефти в Индии, начала меняться, и некоторые трейдеры пытаются продавать нефть по ценам выше мировых.

    «Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», – сказал Навин Дас, старший аналитик по нефти в компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов.

    Издание отмечает, что эти события придали президенту России Владимиру Путину  уверенности на энергетическом рынке и он пригрозил прекратить оставшийся объем  поставок энергоносителей в Европу до истечения установленного Европой срока закупок российского СПГ и трубопроводного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике. Он также назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента. В Британии заявили о запасах газа в стране не более чем на два дня.

    Экономист Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 13:48 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о переходе Евросоюза к демонстрации силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен сделать вопросы защищенности основой всей деятельности объединения ради возможности проецировать мощь, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Новая концепция безопасности Евросоюза будет нацелена на демонстрацию силы и расширение внешнего влияния, сказала фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    «Европа должна быть способна проецировать силу: сдерживать, противодействовать и увеличивать наше влияние», – заявила политик.

    Она добавила, что этот постулат ляжет в основу новой европейской стратегии безопасности.

    Руководитель ЕК отметила, что вопросы защищенности станут фундаментом любой деятельности внутри Евросоюза. Такой подход должен стать мышлением по умолчанию во всех сферах, включая оборону, промышленность, инфраструктуру и высокие технологии.

    Напомним, Евросоюз в начале года приступил к разработке новой стратегии безопасности.

    Комментарии (8)
    9 марта 2026, 16:09 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС немедленно отказаться от энергетических санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением немедленно отказаться от санкций Евросоюза против российской энергетики.

    В своем видеообращении, которое транслировал телеканал М1, Орбан заявил: «Мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики по всей Европе. Сегодня я выдвинул эту инициативу в письме председателю Еврокомиссии госпоже фон дер Ляйен», передает ТАСС.

    Глава венгерского правительства подчеркнул, что Европа столкнулась с опасностью резкого роста цен на нефть и газ не только из-за конфликта на Ближнем Востоке, но и в результате прекращения Украиной транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что введенная Владимиром Зеленским нефтяная блокада представляет серьезную угрозу для Венгрии, Словакии и всего Евросоюза.

    Орбан считает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо отменить запрет на поставки российских нефти и газа, а также предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до неприемлемого уровня. Для обсуждения ситуации премьер назначил внеочередное заседание правительства.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт предлагает снятие ограничений на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан сообщал о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России. Глава МИД Петер Сийярто предупредил об угрозе для национальной энергетической безопасности в случае отказа от российского сырья. Ранее Будапешт уже настаивал на отмене ограничений из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (3)
    9 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Дмитриев спросил о судьбе Каллас и фон дер Ляйен при нефти по 110 долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев задался вопросом о перспективах главы евродипломатии Каи Каллас и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при росте мировых цен на нефть выше 110 долларов за баррель.

    «Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше 110 долларов?» – задал риторический вопрос Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он сопроводил публикацию совместным фото Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.

    Накануне глава РФПИ также иронично отметил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Москву о поставках газа, нефти и удобрений.

    Ранее Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов. До этого он обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны. Спецпредставитель президента спрогнозировал неизбежный рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.

    Комментарии (4)
    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу

    Власти России готовы сами запретить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Речь в первую очередь идет об СПГ. Его запрет сейчас еще сильнее ударил бы по Европе, которая и так оказалась самой пострадавшей от ближневосточного конфликта. Раз ЕС и так хочет избавиться от нашего газа, то России выгоднее пойти на опережение. В чем здесь логика? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украинский летчик наказан за попытку удара по российскому тылу

    Полковник, командир бригады ВСУ уничтожен российским истребителем в редком в текущих условиях СВО воздушном бою. Скорее всего, украинский Су-27 пытался совершить удар дальнобойными ракетами по тыловым российским объектам. Как российскому летчику удалось его обнаружить и поразить? Подробности

    Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана

    Всего за несколько дней войны США почти целиком уничтожили ВМС Ирана – четыре десятка кораблей. Почему американцам удалось так быстро и практически без потерь со своей стороны лишить Иран военно-морского флота? Ответ на этот вопрос кроется в том, как по-разному Иран и США подходят к военно-морскому строительству. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

