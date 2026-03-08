  • Новость часаТегеран пригрозил ударом по энергосфере Ближнего Востока
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса
    В ЛАГ отказались открывать воздушное пространство для ударов по Ирану
    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана
    ВВС Израиля заявили об убийстве начальника штаба иранской армии в Тегеране
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    3 комментария
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    34 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    14 комментариев
    8 марта 2026, 20:02 • Новости дня

    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Энергетическая стабильность европейских стран оказалась под угрозой из-за обострения ситуации в Ормузском проливе и планов по отказу от российских углеводородов, пишут французские СМИ.

    «Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие», – говорится в публикации Le Monde, которую цитирует РИА «Новости».

    Авторы материала подчеркивают, что торговля топливом серьезно пострадала из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    Судоходство через Ормузский пролив фактически парализовано, хотя в обычное время эта артерия пропускает суда с 20% мирового объема сжиженного природного газа. Напряженность возникла на фоне намерений Евросоюза полностью прекратить закупки российских углеводородов к концу 2027 года.

    Французские журналисты отмечают, что главная опасность кроется не в дефиците физических объемов сырья, а в их стоимости. Ближневосточный конфликт провоцирует резкое подорожание голубого топлива, что становится ключевой угрозой для европейской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координационная группа Евросоюза по газу наметила специальное заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке. Отраслевые эксперты предрекли Европе сложную ситуацию с закупками топлива в условиях ограниченного предложения и роста цен. Западные СМИ призвали Брюссель рассмотреть возможность отмены санкций против российских энергоносителей ради собственной безопасности.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    Комментарии (52)
    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Комментарии (11)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Новак: Россия нацелена поставлять газ новым партнерам вместо Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова поставлять газ дружественным странам вместо Европы, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, речь идет о государствах, настроенных на долгосрочное и конструктивное сотрудничество с Москвой, передает РИА «Новости».

    «И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», – сказал Новак.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (6)
    6 марта 2026, 08:39 • Новости дня
    Дмитриев предсказал энергетический коллапс ЕС

    Дмитриев заявил о риске банкротства ЕС после отказа от российских энергоносителей

    Дмитриев предсказал энергетический коллапс ЕС
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы, обвинив в этом руководство Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «Это рассвет новой эры – эры полного энергетического коллапса и банкротства Европы из-за идиотских решений Урсулы (фон дер Ляйен), Кайи (Каллас) и других русофобов», – написал он в соцсети.

    Дмитриев подчеркнул, чтоотказавшись от российских энергоносителей, ЕС так «много раз выстрелил себе в ногу, что ни одной ноги не осталось».

    Резкий рост цен на газ на европейском рынке зафиксирован с понедельника. Тогда котировки поднимались на 50%, достигая 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены выросли на 45% и впервые с февраля 2023 года превысили 780 долларов за тысячу кубометров.

    Скачок цен на газ был спровоцирован заявлением компании QatarEnergy о полном прекращении производства сжиженного природного газа на всех заводах из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа.

    Дмитриев заявил, что попытки Запада надавить на Россию в энергетическом секторе привели к обратному эффекту.

    Также Дмитриев предложил направлять вопросы об остановке поставок газа руководству Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Комментарии (13)
    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    Комментарии (3)
    6 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Нидерланды стали лидерами ЕС по дороговизне бензина

    Нидерланды заняли первую позицию в ЕС по стоимости бензина Euro 95

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По данным нефтяного бюллетеня Еврокомиссии, цена бензина в Нидерландах превысила два евро за литр, это наивысший показатель в Евросоюзе.

    Нидерланды заняли первое место по стоимости бензина среди стран Евросоюза – цена литра Euro 95 здесь составляет около 2,07 евро, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные нефтяного бюллетеня Европейской комиссии. Этот показатель примерно на треть превышает среднюю стоимость топлива по ЕС.

    Дания и Греция следуют за Нидерландами, где цена бензина составляет примерно 2,03 и 1,98 евро за литр соответственно. Приведенные данные основаны на официальных сведениях за период с 2 по 5 марта, которые страны Евросоюза еженедельно предоставляют в бюллетень комиссии.

    Что касается дизельного топлива, Нидерланды также вошли в пятерку стран ЕС с самыми высокими ценами, однако первое место занимает Финляндия, а второе – Швеция. По информации потребительской организации United Consumers, цена на дизель в Нидерландах достигла максимального уровня с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии после удара по Ирану также появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин. С дефицитом бензина и очередями на заправках столкнулись и жители Дубая.

    В свою очередь, министерство энергетики США приготовилось к возможному скачку цен на нефть и газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (13)
    6 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Литва предложила США свою территорию для операции против Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс выразил согласие рассмотреть возможность использования Литвы американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.

    Литва готова предоставить свою территорию для логистической поддержки операции США в Иране. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс выступает как «преданный и ответственный союзник» Вашингтона и готов обсуждать этот вопрос, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что речь идет не о размещении военных объектов, а исключительно о предоставлении территории для решения логистических задач. Науседа также выразил надежду, что кризис на Ближнем Востоке удастся разрешить дипломатическими средствами, а не военными действиями.

    Ранее в Литве заявили о готовности обсудить возможность участия в операции против Ирана по инициативе США, однако официального запроса не поступало. До этого министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.


    Комментарии (8)
    6 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Фицо сказал, почему Зеленский не проводит выборы

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский не желает проводить президентские выборы на Украине из-за страха их проиграть.

    На встрече со студентами Фицо спрашивает, закончился ли у Зеленского президентский мандат, правда ли, что закончился?

    «Это правда. Они ссылаются на военное положение и не хотят организовывать выборы, а Зеленский следующие выборы не выиграет. Тогда объясните мне, почему он должен быть заинтересован в президентских выборах сейчас?» – задается вопросом Фицо, слова которого приводит РИА «Новости» со ссылкой на страницу политика в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России как экстремистская).

    Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Проведение выборов на Украине отменили из-за военного положения и мобилизации по решению украинских властей. Ранее Зеленский подчеркивал, что выборы «несвоевременны».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на военное положение. Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине их неважностью для украинцев. Мирошник заявил о риске поражения Зеленского на выборах.


    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Дмитриев предложил ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса.

    Предложение уволить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас озвучил специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС. В соцсетях он отметил, что Евросоюз столкнулся с серьезными энергетическими трудностями и ищет варианты их разрешения.

    Дмитриев прямо заявил: «ЕС отчаянно ищет решения энергетических проблем. А как насчет самого реалистичного варианта: уволить Урсулу и Каю и начать умолять Россию о предоставлении энергоресурсов?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее указал именно фон дер Ляйен и Каллас в качестве адресатов вопросов в случае остановки поставок газа в Европу.

    Также Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Британский аналитический портал UnHerd тоже пишет, что Евросоюзу нужно отказаться от санкций на российские энергоносители из-за ситуации с Ираном.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спрос на российские энергоресурсы значительно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


    Комментарии (3)
    6 марта 2026, 09:29 • Новости дня
    Брюссель разработал новые условия для приема стран в Евросоюз
    Брюссель разработал новые условия для приема стран в Евросоюз
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готовит уникальные долгосрочные гарантии для Черногории, чтобы предотвратить отклонение страны от демократических норм и принципов верховенства права, сообщает Politico.

    Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз разрабатывает новые условия для приема стран в сообщество, чтобы избежать появления государств, способных подорвать стратегический курс Брюсселя. Впервые эти условия планируется опробовать на Черногории, передает ТАСС.

    Еврокомиссия намерена включить в договор о вступлении Черногории так называемые долгосрочные гарантии. Представитель Еврокомиссии заявил изданию: «ЕС должен иметь возможность принять адекватные меры, если страна отступит от принципов демократии или верховенства права».

    По его словам, соглашение с Черногорией станет образцом для будущих договоров о вступлении новых членов.

    В публикации Politico подчеркивается, что основной задачей Еврокомиссии при расширении является предотвращение повторения ситуации с Венгрией, которая, по мнению Брюсселя, отклонилась от курса ЕС. Для этого Еврокомиссия хочет убедиться, что потенциальные кандидаты на вступление будут придерживаться стратегического курса объединения.

    Согласно ранее опубликованным планам, к 2030 году новыми членами ЕС могут стать Албания, Молдавия, Украина и Черногория. Еврокомиссия поддерживает стремление Черногории завершить переговоры о вступлении к 2026 году, Албании – к 2027 году, а Украины и Молдавии – к 2028 году, хотя переговоры с Киевом и Кишиневом пока не начались.

    Европейская комиссия начала разработку инициативы по ограничению полномочий будущих членов союза.

    Еврокомиссар Марта Кос обозначила конец 2026 года сроком завершения переговоров с Черногорией.

    Брюссель приступил к созданию модели упрощенного членства для стран-кандидатов.

    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    ЕС за две недели потратил двухмесячный запас газа

    Страны ЕС за две недели потратили двухмесячный запас газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза израсходовали за последние две недели столько газа, сколько обычно накапливают за два месяца перед отопительным сезоном, отмечают аналитики.

    Страны Евросоюза за две недели израсходовали объем газа, который обычно накапливают за два месяца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

    По данным на 3 марта, в европейских хранилищах сохранилось около 30,2 млрд кубометров газа. Всё топливо, закачанное в прошлом году для подготовки к зиме – примерно 50 млрд кубометров, было полностью израсходовано к 18 февраля.

    В течение 14 дней, с 18 февраля по 3 марта, страны ЕС отобрали из подземных хранилищ газа 3,3 млрд кубометров. Это соответствует тому объему, который обычно накапливается за два месяца в период подготовки к отопительному сезону. Таким образом, двухмесячный запас был использован всего за две недели.

    Заполняемость европейских ПХГ к 3 марта составила лишь 29,8%, что ниже средних показателей за последние 16 лет наблюдений. Меньший уровень был отмечен только в 2017, 2018 и 2022 годах. В Германии – стране с крупнейшими газохранилищами в ЕС – запасов осталось 20,8%, во Франции – 21,6%, а в Нидерландах – только 10,1%.

    Обычно отбор газа из хранилищ длится до конца марта или середины апреля, когда завершается отопительный сезон.

    Напомним, накануне президент России Путин поручил проработать вариант ухода с газового рынка Европы в ответ на новые ограничения ЕС.

    На этой неделе котировки голубого топлива на европейском рынке преодолели отметку в 780 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские государства установили исторический максимум по ввозу сжиженного топлива из-за критического снижения запасов в подземных резервуарах.


    Комментарии (6)
    8 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Полиция оцепила посольство США в Осло после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные сотрудники полиции прибыли к американскому посольству в Осло после громкого взрыва, подробности о пострадавших пока не поступали.

    Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, сообщает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. По данным журналиста, силовики с тяжелым вооружением дежурят у здания дипломатической миссии после сообщений о взрыве.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что в районе посольства прогремел громкий взрыв, однако информации о пострадавших не поступало.

    Видеозапись обстановки в районе посольства США показывает несколько припаркованных у здания полицейских автомобилей и одиночных вооруженных сотрудников полиции.

    Власти пока не уточняют причины инцидента и не раскрывают дополнительных деталей о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе посольства США в Багдаде раздались взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы противовоздушной обороны.

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    СМИ: ЕС должен отказаться от санкций на российские энергоносители из-за Ирана

    UnHerd: ЕС должен отказаться от санкций на российские энергоносители из-за Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз должен рассмотреть возможность отмены антироссийских санкций на поставку энергоносителей в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет UnHerd, конфликт в Иране вынуждает Европу задуматься о собственных интересах в сфере энергетической безопасности, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается: «Война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей. И чем скорее европейцы это осознают, тем скорее они сделают что-то полезное для безопасности собственного континента».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что спрос на российские энергоресурсы заметно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Накануне Песков заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке и их возможное влияние на мировые цены нефти не должны приводить к изменению стоимости топлива в России.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 09:14 • Новости дня
    Еврокомиссар назвала невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие три года

    Tекст: Вера Басилая

    Действующая процедура расширения не позволяет Украине стать членом Евросоюза в ближайшие три года, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью агентству Bloomberg.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что в рамках действующих правил присоединение невозможно, передает ТАСС.

    «Используемая нами процедура не приспособлена к сложным временам, в которых мы живем», – сказала она в интервью Bloomberg.

    По словам чиновника, сроки интеграции напрямую зависят от способности страны провести необходимые реформы. Кос уточнила, что в вопросах верховенства закона, борьбы с коррупцией и функционирования демократических институтов для кандидатов не предусмотрено никакого «милосердия».

    По данным Bloomberg, после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киеве о невозможности гарантировать вступление Украины в ЕС к 2027 году, этот вопрос стал одной из главных тем обсуждения в последние недели. Европейская комиссия рассматривает сценарии поэтапного предоставления Украине прав на членство. Мнения стран Евросоюза по этому вопросу разделились: Германия и ряд других государств предупреждают о недопустимости смягчения требований к членству. Ожидается, что лидеры ЕС обсудят ситуацию на саммите, назначенном на 19 марта.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев отказалась назвать сроки вступления страны в Евросоюз.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о технической готовности Киева стать членом объединения в 2027 году.

    Европейские государства выступили против установления конкретной даты присоединения Украины к европейскому сообществу.

    Украинские власти опасаются, что страна рискует не войти в Евросоюз как минимум до выборов в Европарламент в 2029 году.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    США заявили, что не отказываются от санкционного давления на Россию
    Украина попыталась сорвать возвращение России на Венецианскую биеннале
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен
    Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане
    Очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации