  • Новость часаСК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    Мнения
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    7 комментариев
    7 марта 2026, 21:24 • Новости дня

    Взрывы прогремели у посольства США в Багдаде

    Системы ПВО сработали у здания американской дипмиссии в иракской столице

    Tекст: Мария Иванова

    В районе посольства США в Багдаде раздались взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы противовоздушной обороны.

    Серия громких хлопков была зафиксирована в главном городе Ирака. Сразу после этого в непосредственной близости от комплекса дипломатической миссии Соединенных Штатов активировались средства противовоздушной обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные канала Al Jazeera.

    В эфире телеканала подтвердили факт происшествия в районе расположения дипломатического корпуса.

    «Взрывы прогремели в Багдаде… Сработали системы ПВО у здания американского посольства», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе аэропорта Абу-Даби.

    Ранее логистический центр американского посольства в Багдаде подвергся удару.

    Тегеран заранее уведомил страны Ближнего Востока о планах атаковать базы США на их территории.

    7 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани

    Россия возложила вину за удар БПЛА по Нахичевани на агрессоров против Ирана

    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичеванской автономной республике Азербайджана лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на тех, кто поддерживает эти действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичевани лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на всех, кто прямо или косвенно поддерживает такие действия, следует из комментария Захаровой.

    Захарова подчеркнула, что ранее российская сторона уже предупреждала о возможных негативных последствиях подобных военных авантюр для безопасности всех стран региона, в первую очередь – соседей Ирана.

    «Сегодняшнее развитие событий – прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает», – заявила Захарова. Она также отметила, что Россия призывает Азербайджан и Иран, которые являются стратегическими партнерами Москвы, проявлять максимальное благоразумие и воздерживаться от непродуманных шагов, чтобы не создавать новых разделительных линий в регионе.

    В МИД России подчеркнули важность тщательной проверки всех обстоятельств происшествий, способных привести к дальнейшей эскалации. Российская сторона заявила о готовности активно содействовать прекращению кровопролития и поддержать возобновление политико-дипломатического процесса на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани.

    Власти республики вывезли дипломатический персонал из иранского города Табриз после инцидента с беспилотниками в Нахичевани.

    Глава республики потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана.

    Комментарии (5)
    7 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане

    Эксперт Кедми назвал версию провала спецоперации Израиля в Ливане по поиску тела летчика

    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения, они прибыли на кладбище и провели работу, но результат оказался отрицательный, сказал газете ВЗГЛЯД Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». Так он прокомментировал сообщения о том, что при попытке найти останки летчика Рона Арада израильские военные попали в засаду «Хезболлы».

    «Кроме сообщений о том, что эта операция была проведена, нам больше ничего не известно. Сообщения ливанской стороны о гибели более 40 человек и десятках раненых – это, скорее, из области «восточной фантастики». Но то, что это было на кладбище и что они (израильские спецназовцы) пытались найти останки, – это довольно реальная версия», – считает Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Собеседник объяснил, почему спецназ использовал для высадки сразу несколько вертолетов. «Спецназ очень часто работает именно с вертолетов. Если бы это был не спецназ, они пошли бы другими способами. Это не была «шумная» высадка – это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения. Никто ничего особенно не собирался афишировать. И это не разовая акция: мы проводим операции, чтобы найти тела наших погибших военнослужащих. В данном случае это была обычная операция спецназа. Я точно не знаю пока, какое именно подразделение это сделало, хотя могу предполагать», – пояснил Кедми.

    По его словам, операцию могли провести именно сейчас в результате получения каких-то новых данных, которые указали на вероятность того, где именно можно было обнаружить останки летчика. «Просто так, в плановом порядке, такие вещи не делаются, потому что кладбищ в Ливане полно, и не только в Ливане. Они пошли именно на этот участок. Вероятно, была какая-то информация, которая указывала на высокую вероятность (или достаточную вероятность) для проведения операции», – подчеркнул Кедми.

    По его словам, дело летчика Рона Арада по-прежнему является для израильского общества и руководства страны очень важным и ради него могут происходить такие масштабные операции. «У нас свято соблюдается правило: война не закончена, пока не похоронен последний солдат. И мы не только в отношении этого солдата, но и в отношении других продолжаем поиски тех, кто погибли или, вероятно, погибли, или без вести пропали. У нас это постоянный процесс, который никогда не кончается. А то, что при этом могут пострадать наши военнослужащие? Но для этого они и служат», – пояснил спикер.

    Кедми считает, что имя летчика не могло использоваться как прикрытие для каких-то других целей. «В данном случае вся страна знает историю с ним – и как это было, и что произошло. Обычно для каких-то других целей такое не используется.

    Единственное, что вдова сказала, что лично она всегда выступала против того, чтобы из-за нее проводились операции и рисковали наши солдаты. Но это ее личное мнение. Армия все равно проводит операции вооруженными силами, особенно если это спецназ, они знают, на что идут», – считает собеседник.

    При этом востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, отметил: «Я думаю, что это была попытка военной операции, которая сорвалась. Потому что, в общем-то, ресурсы «Хезболлы» тоже про это ничего не говорили. Но, естественно, это была какая-то самостоятельная операция израильских вооруженных сил, связанная с нынешним конфликтом вокруг Ирана, а не с поисками летчика».

    По его мнению, если бы целью был поиск останков летчика или разведка, то логичнее было бы проводить это скрытно, а не шумно, с вертолетов. «Про останки я не видел ничего в СМИ – ни у «Хезболлы», ни у других… Наверное, это была операция против «Хезболлы». Видимо, они пытались что-то ликвидировать, но попали в засаду», – предположил эксперт.

    По данным Армии обороны Израиля, военные подразделения израильской армии провели накануне ночную высадку на востоке ливанской территории, пытаясь обнаружить останки летчика Рона Арада, чей самолет разбился в октябре 1986 года в Ливане. Однако в ходе этой операции никаких доказательств на месте обнаружить не удалось.

    В Армии Ливана уточнили, что израильские военные высадили десант в районе Наби-Шит в округе Баальбек на востоке страны.

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о боестолкновении с израильтянами, сообщив, что те высадились с четырех вертолетов (по другой версии – с трех) недалеко от сирийской границы в районе местного кладбища. Бойцы организации утверждают, что интенсивный огонь вынудил противника эвакуироваться под плотным прикрытием израильской авиации. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов погибло не менее 41 человека, еще 40 получили ранения.

    Штурман ВВС Израиля Арад Рон Арад летел над Ливаном в составе экипажа истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom II для выполнения боевой задачи – уничтожения объектов Организации освобождения Палестины (ООП), которую Израиль считает террористической. В середине 80-х годов Израиль вел активную борьбу с палестинскими группировками, которые использовали территорию Ливана как плацдарм для атак на израильские поселения.

    Самолетом управлял летчик Ишай Авирам. Во время сброса боекомплекта одна из бомб сдетонировала слишком рано, прямо под самолетом. Взрывная волна и осколки серьезно повредили корпус, сделав дальнейший полет невозможным. Экипаж принял решение катапультироваться над враждебной территорией.

    После катапультирования Авирам приземлился в густых зарослях на склоне глубокого ущелья. Он сумел спрятаться от прочесывавших местность боевиков и выйти на связь со спасательной группой. Из-за интенсивного огня противника израильский вертолет AH-1 Cobra не мог приземлиться. Авираму пришлось уцепиться за одну из лыж шасси вертолета снаружи. Вертолет взлетел и на большой скорости унес пилота из зоны обстрела, пока тот висел на шасси. Фотография этого момента стала знаменитой в Израиле.

    Рон Арад, по сообщениям, при катапультировании потерял сознание и был захвачен сразу после приземления. С тех пор его судьба и место захоронения остаются неизвестными. В Израиле он по-прежнему официально считается пропавшим без вести.

    Комментарии (9)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Иран атаковал беспилотником танкер Louise P в Персидском заливе

    КСИР заявил об атаке дроном на танкер Louise P в Персидском заливе

    Иран атаковал беспилотником танкер Louise P в Персидском заливе
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Боевой беспилотник поразил в Персидском заливе танкер Louise P под флагом Маршалловых островов, который Тегеран относит к «активам США».

    Корпус стражей исламской революции отчитался о поражении судна Louise P, следовавшего под флагом Маршалловых островов, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что операция проводилась в акватории Персидского залива.

    «Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P, шедшего под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе», – гласит сообщение, распространенное гостелерадиокомпанией страны.

    В КСИР охарактеризовали цель как «один из активов США». Накануне также поступала информация об атаке на танкер Prima, экипаж которого проигнорировал предупреждения о небезопасности Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее иранские военные в Ормузском проливе поразили игнорировавший предупреждения танкер дроном-камикадзе.

    Представитель центрального штаба Ирана сообщил об ударе по американскому нефтяному судну у берегов Кувейта.

    КСИР заявил об атаках на более чем десять судов и танкеров с конца февраля.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 18:37 • Новости дня
    Иран атаковал ракетами базу Пятого флота США в Бахрейне

    Элитные части Ирана ударили по штабу ВМС США в Бахрейне

    Иран атаковал ракетами базу Пятого флота США в Бахрейне
    @ Saeed Qaq/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские ракеты в рамках 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» поразили военный объект США в районе Джуффейр в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота.

    Командование КСИР объявило об атаке на американскую базу в районе Джуффейр, передает РИА «Новости».

    В заявлении элитного подразделения говорится: «В продолжение 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» в ответ на насильственные действия американских террористов с базы в районе Джуффейр эта база подверглась ударам высокоточными иранскими ракетами».

    Сведения об ударе появились после выступления иранского президента Масуда Пезешкиана. Политик ранее утверждал, что Тегеран решил не атаковать соседние государства без прямой агрессии с их стороны, и принес извинения уже пострадавшим странам.

    Вооруженные силы исламской республики, несмотря на слова президента, предупредили о продолжении боевых действий. Иранские военные намерены и дальше наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке и целям в Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о большом числе погибших и раненых среди американских военных после удара по базам в Бахрейне.

    Тегеран заранее предупредил страны Ближнего Востока о будущих ударах по американским базам на их территории.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля

    Иран предупредил о мощных ударах по базам США и Израиля

    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные предупредили, что военные базы США и Израиля по всему Ближнему Востоку станут главными целями мощных ударов при продолжении атак.

    Иранские вооружённые силы сделали заявление о том, что все военные базы США и Израиля на суше, на море и в космосе на территории Ближнего Востока будут рассматриваться как ключевые цели для мощных ударов, передает RT. Такое предупреждение опубликовано на фоне продолжающегося напряжения в регионе.

    В заявлении иранских военных подчёркивается уважение к интересам и национальному суверенитету соседних стран. Они отметили: «До настоящего времени никаких посягательств на них не совершалось. Однако в случае продолжения прежних наступательных действий все военные базы США, а также Израиля на суше, в море и в космосе, по всему региону, будут рассматриваться как основные цели и подвергнутся мощным ударам».

    Иранские военные особо подчеркнули, что пока не предпринимали никаких агрессивных шагов в адрес иностранных государств региона. Однако они предупредили, что любая дальнейшая эскалация со стороны США или Израиля приведёт к ответным действиям против их объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели и ранениях около 200 американских военнослужащих в результате удара по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Накануне иранские военные отчитались о большом числе погибших и раненых среди американских военных после атаки по базам в Бахрейне.

    Ранее стало известно, что еще до нападения США и Израиля Тегеран предупреждал страны Ближнего Востока, что американские базы на их территории станут целями иранских ударов.


    Комментарии (2)
    7 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Politico: Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана

    Politico сообщил о возможном давлении Зеленского на США по Ирану

    Politico: Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский получил возможность повлиять на позицию Белого дома, используя ситуацию с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке, предполагают западные СМИ.

    Глава Украины Владимир Зеленский может получить дополнительный рычаг давления на администрацию США благодаря сотрудничеству по противодействию иранским беспилотникам на Ближнем Востоке, пишет Politico. По данным источника, близкого к команде президента США по вопросам национальной безопасности, просьба Вашингтона о помощи с иранскими БПЛА дает Зеленскому некоторую возможность влияния на Белый дом в краткосрочной перспективе.

    В публикации отмечается, что в обмен на поддержку Киев может выдвинуть определённые требования, однако они должны быть реалистичными. Как вариант, Зеленский может запросить передачу небольшого количества дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

    Ранее стало известно, что американские власти обратились к Украине за консультациями по борьбе с иранскими беспилотниками, применяемыми на Ближнем Востоке. Эксперты считают, что этот диалог способен усилить позиции Зеленского в переговорах с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский поручил отправить украинских специалистов по борьбе с беспилотниками в страны Ближнего Востока по просьбе США. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это решение трагикомичным и показательным.

    Ранее Зеленский заявил о приостановке переговоров по урегулированию ситуации на Украине из-за действий Ирана.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 19:56 • Новости дня
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Вера Басилая

    Замена американских радаров, поврежденных ударами Ирана, потребует колоссальных ресурсов и растянется на годы, пишет журнал Foreign Policy.

    По анализу Foreign Policy, замена американских радаров, пораженных во время удара Ирана, потребует многомиллиардных вложений и растянется на годы, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что уничтожение современных радаров AN/FPS-132 в Катаре и AN/TPS-59 в Бахрейне выявило уязвимость цепочек поставок и длительные сроки производства.

    На создание нового радара AN/FPS-132 потребуется от пяти до восьми лет и 1,1 млрд долларов для компании Raytheon. Для замены AN/TPS-59 корпорации Lockheed Martin понадобится минимум двенадцать-двадцать четыре месяца и от 50 до 75 млн долларов.

    В издании подчеркивается, что производство компонентов для радаров зависит от галлия, 98% которого поступает из Китая.

    Также журналисты обратили внимание на то, что за 36 часов американо-израильской кампании против Ирана было израсходовано более 3 тыс. высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что, по их мнению, продемонстрировало критическую уязвимость в цепочке поставок вооружения.

    Иран нанес массированный удар по авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ и вывел из строя радары и центр спутниковой связи.

    Иранские силы в первые три дня конфликта нанесли серьезный ущерб коммуникационным системам и радарным комплексам на семи базах Пентагона на Ближнем Востоке.

    Агентство Bloomberg предупредило о риске быстрого истощения арсеналов ракет-перехватчиков США, Израиля и стран Персидского залива в случае сохранения интенсивности иранских ударов.

    Комментарии (3)
    7 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    При высадке десанта Израиля на востоке Ливана погиб 41 человек

    Авиаудары Израиля при высадке десанта в Ливане унесли жизни 41 человека

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной операции израильских военных в районе Наби-Шит количество подтвержденных жертв превысило 40 человек, еще столько же ранены.

    Количество погибших после ударов при высадке израильских сил выросло до 41, передает РИА «Новости».

    Министерство здравоохранения республики также обновило информацию о пострадавших в ходе атаки, их число достигло 40.

    Армия подтвердила проведение операции противника в округе Баальбек. В официальном сообщении сказано: «Серия авиаударов, нанесенных израильскими силами по населенному пункту Наби-Шит и соседним деревням... привела, по итоговым данным, к гибели 41 человека и ранению еще 40».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля подтвердила высадку десанта в Ливане для поиска следов пропавшего пилота Рона Арада.

    Израильские военные попытались проникнуть в населенный пункт Наби-Шит в форме ливанской армии.

    Ранее Министерство обороны республики сообщило о гибели трех своих бойцов в ходе этой операции.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 18:58 • Новости дня
    Иран объяснил удары по гражданским объектам вмешательством систем США

    Электронные помехи США заподозрили в изменении траектории полета иранских ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Часть иранских ударов по гражданским объектам могла стать следствием вмешательства американских систем ПРО, чьи помехи, по оценке Тегерана, увели боеприпасы от военных целей, заявило постпредство исламской республики при ООН.

    Постпредство исламской республики заявило, что отдельные удары ошибочно пришлись по мирным целям из-за воздействия систем обороны Вашингтона, передает ТАСС. Помехи изменили траекторию полета снарядов.

    «Иран выбирает в качестве цели только военные базы и американские объекты. Что касается ударов по невоенным объектам, согласно нашей предварительной оценке, некоторые из этих инцидентов могли произойти из-за электронных систем обороны США, которые сбили снаряды с их намеченных военных целей», – говорится в сообщении дипмиссии.

    Заявление было опубликовано на официальной странице иранского представительства в соцсети. Дипломаты подчеркнули, что Тегеран не намерен атаковать гражданскую инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес массированный удар возмездия беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Иранские военные в Ормузском проливе поразили дроном-камикадзе танкер.

    Временный руководящий совет Ирана с субботы отказался от атак на соседние страны.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 18:18 • Новости дня
    Иран атаковал Израиль ракетами с разделяющимися боеголовками

    Иранские военные применили ракеты «Эмад» и «Хейбар» для удара по Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе новой волны операции «Правдивое обещание-4» по Израилю нанесены удары ракетами «Эмад», «Гадр» и «Хейбар» с разделяющимися боеголовками.

    Корпус стражей исламской революции объявил о проведении 26-й волны операции «Правдивое обещание 4», в рамках которой были атакованы израильские объекты, передает РИА «Новости»/

    «В ходе комбинированной операции... были поражены различные цели... с использованием ракет нового поколения «Эмад», «Гадр», а также ракеты «Хейбар» с несколькими боеголовками», – говорится в заявлении КСИР.

    Иранская сторона утверждает, что уничтожение израильских радиолокационных систем существенно облегчило выполнение боевой задачи и поражение намеченных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные объявили о начале масштабной наступательной операции «Правдивое обещание – 4».

    Армия исламской республики провела новый массированный ракетный обстрел израильской территории.

    Корпус стражей исламской революции ударил баллистическим и гиперзвуковым вооружением по объектам Вашингтона и Тель-Авива.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя

    ЦАХАЛ подтвердил личное участие командующего ВВС Томера Бара в атаке на Тегеран

    Tекст: Мария Иванова

    Во время недавней атаки на Тегеран командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар лично поднялся в воздух и бомбил иранские военные объекты, сообщила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

    Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова сообщила, что генерал-майор Томер Бар лично участвовал в боевой операции, передает РИА «Новости». По ее словам, высокопоставленный военачальник управлял истребителем во время налета.

    «В армии подтвердили участие командующего ВВС в нанесении ударов по военным объектам иранского режима в одной из операций в Тегеране», – рассказала Уколова.

    Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную атаку на иранскую территорию, включая удары по столице республики. Сообщается о разрушениях инфраструктуры и гибели гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под удары США и Израиля попали жилые кварталы и район Тегеранского университета.

    Сообщалось, что израильская авиация поразила оперативный штаб ВВС КСИР в иранской столице.

    В Израиле также сообщали, что ЦАХАЛ атаковал подземный комплекс для хранения баллистических ракет.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 21:07 • Новости дня
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки

    Al Hadath: Сын погибшего верховного лидера Ирана ранен в результате атаки

    Tекст: Мария Иванова

    Во время одной из атак был ранен Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера и главный претендент на его пост.

    Моджтаба Хаменеи получил травмы во время удара, передает телеканал Al Hadath. По данным журналистов, сын погибшего иранского лидера остался жив.

    Сведений о том, насколько серьезные ранения получил пострадавший, в настоящий момент нет, передает ТАСС.

    Моджтаба считается основным претендентом на пост верховного лидера страны.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заклюдчалась ошибка США при убийстве Хаменеи.

    Супруга верховного лидера Ирана ранее скончалась от полученных при бомбардировках ранений.

    Совет экспертов Ирана в субботу пообещал избрать нового главу государства в течение суток.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 16:53 • Новости дня
    Эксперт Кулагин предупредил о снижении доступности МРТ в мире

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Снижение поставок гелия из Катара на фоне конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту цен и острой нехватке МРТ-аппаратов во многих странах, считает директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.

    Доступность процедуры МРТ в мире может снизиться из-за приостановки поставок гелия из Катара, сообщил РИА «Новости» директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.

    По словам эксперта, Катар временно прекратил производство сжиженного природного газа (СПГ) на всех объектах из-за атак беспилотников, что напрямую затронуло поставки гелия, необходимого для работы томографов.

    Эксперт пояснил, что гелий – уникальный газ с самой низкой температурой замерзания, и альтернативы ему нет: «Абсолютно все аппараты МРТ работают на гелии, и альтернативы ему нет», – отметил Кулагин. Он добавил, что прекращение поставок катарского гелия приведет к росту цен и ажиотажному спросу на рынке, а медики начнут поднимать тревогу из-за угрозы дефицита.

    Кулагин подчеркнул, что Катар обеспечивает около 60% мировой межрегиональной торговли гелием: в стране работает три площадки общей мощностью почти 73 млн кубометров в год. Если поставки не возобновятся в ближайшее время, острая нехватка гелия может сказаться на доступности МРТ в разных странах.

    По сведениям эксперта, азиатские страны, прежде всего Китай, попробуют увеличить закупки у России, но этого может быть недостаточно из-за масштабов мирового спроса. При этом Россию эти проблемы не затронут: производство гелия в стране в десять раз превышает внутреннее потребление, и излишки даже возвращаются в месторождения из-за отсутствия спроса.

    Кулагин пояснил, что Россия могла бы поставлять гелий на мировой рынок, однако из-за санкций западные компании отказываются работать с российскими поставщиками, что осложняет логистику. «Рынок гелия не такой огромный, как нефтяной или газовый… с ним связаны более сложные решения по перевозке», – пояснил он.

    Ранее Катар предупредил о возможном росте цен на нефть до 150 долларов в случае перекрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 марта катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy уведомила клиентов о наступлении форс-мажора из-за остановки производства сжиженного природного газа. Компания также прекратила выпуск карбамида, полимеров, метанола, алюминия и других промышленных продуктов.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Вице-канцлер Германии подверг резкой критике удары по Ирану

    Вице-канцлер Германии Клингбайль подверг резкой критике удары по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне ударов США и Израиля по Ирану вице-канцлер ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил о непринятии силового сценария и отказе Германии от участия в войне.

    Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль выразил несогласие с атаками Вашингтона и Тель-Авива на иранские объекты, передает РИА «Новости».

    По его мнению, ставка на силу вместо дипломатии вызывает серьезные вопросы относительно легитимности таких действий.

    Политик четко обозначил позицию своей страны относительно текущего кризиса. «Я говорю совершенно ясно: это не наша война. Мы не будем принимать в ней участие», – подчеркнул вице-канцлер.

    Клингбайль усомнился, что авиаудары помогут устранить угрозу, и предупредил об опасности скатывания в мир без правил. Он полагает, что возможности международного права для остановки ядерной программы Ирана не были исчерпаны полностью.

    Обострение конфликта уже привело к значительным жертвам, число которых, по данным Тегерана, превысило 1,2 тыс. человек. В ходе ударов был убит верховный лидер Али Хаменеи, после чего США заявили о желании смены власти в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США раскритиковал европейских союзников за отказ предоставить военные базы для операции против Тегерана.

    Решение Вашингтона нанести удар по Ирану усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    В Дубае прогремел мощный взрыв

    После предупреждения о ракетной угрозе в Дубае прогремел мощный взрыв

    Tекст: Мария Иванова

    Громкий хлопок, похожий на срабатывание средств защиты неба, услышали жители и гости крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов.

    Инцидент зафиксирован в крупнейшем городе ОАЭ, где внезапно раздался сильный грохот, передает РИА «Новости».

    Как уточняет корреспондент агентства, слышимый звук по своим характеристикам очень напоминает работу комплексов противовоздушной обороны.

    Ситуация развивается на фоне официальных предупреждений со стороны властей. Незадолго до происшествия министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов уведомило общественность о наличии потенциальной ракетной угрозы для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов произошла в Дубае, Манаме и Иерусалиме.

    Минобороны ОАЭ заявило об отражении массированной атаки иранских ракет и беспилотников.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    Иран объяснил удары по гражданским объектам вмешательством систем США
    Командующий ВВС Израиля лично бомбил Тегеран за штурвалом истребителя
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    Автомобиль с дипномерами врезался в вестибюль станции «Пражская»
    Горнолыжник Бугаев принес России вторую медаль Паралимпиады

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации