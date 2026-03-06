ВВС Израиля и США атаковали окрестности Тегеранского университета и жилые дома

США и Израиль нанесли удары по жилым кварталам Тегерана

Tекст: Мария Иванова

Жилые кварталы иранской столицы пострадали в результате ночной атаки американских и израильских сил, передает ТАСС.

Одна из ракет попала в кадр во время прямого эфира местного телевидения, однако сведений о погибших или раненых пока не поступало.

Утром в пятницу бомбардировке подверглись также окрестности Тегеранского университета. Ранее израильские военные заявили о начале «широкой волны» авиаударов по иранской столице.

Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что израильская авиация нанесла новые удары по инфраструктурным объектам. Корреспонденты подтвердили, что в небе над городом отчетливо слышались звуки боевых самолетов и мощные взрывы.

Агентство Tasnim также зафиксировало пролеты иностранных истребителей и взрывы в нескольких районах мегаполиса.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале волны авиаударов по правительственным объектам в Тегеране. Военные двух стран провели серию атак по нескольким районам города.