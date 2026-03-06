О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.2 комментария
ВВС Израиля и США атаковали окрестности Тегеранского университета и жилые дома
США и Израиль нанесли удары по жилым кварталам Тегерана
Ночью по Тегерану были нанесены авиаудары США и Израиля, под которые попали жилые кварталы и район Тегеранского университета; данные о жертвах уточняются.
Жилые кварталы иранской столицы пострадали в результате ночной атаки американских и израильских сил, передает ТАСС.
Одна из ракет попала в кадр во время прямого эфира местного телевидения, однако сведений о погибших или раненых пока не поступало.
Утром в пятницу бомбардировке подверглись также окрестности Тегеранского университета. Ранее израильские военные заявили о начале «широкой волны» авиаударов по иранской столице.
Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что израильская авиация нанесла новые удары по инфраструктурным объектам. Корреспонденты подтвердили, что в небе над городом отчетливо слышались звуки боевых самолетов и мощные взрывы.
Агентство Tasnim также зафиксировало пролеты иностранных истребителей и взрывы в нескольких районах мегаполиса.
Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале волны авиаударов по правительственным объектам в Тегеране. Военные двух стран провели серию атак по нескольким районам города.