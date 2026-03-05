Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

Развязанная против Ирана война может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия не только Тегераном, но и у его соседей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Эта война, которую сейчас развязали против Ирана, она, во-первых, может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия, и не только в Иране. Такое движение тут же появится и в странах, арабских странах, которые соседствуют с Исламской республикой Иран», – сказал он.

Впрочем, в последнее время ядерный амбиции у себя начали обнаруживать не только те страны, которые опасаются подвергнуться нападению или оказаться втянутыми в войны.

Накануне французский президент Эммануэль Макрон рассказал, что Польша присоединится к продвинутой ядерной доктрине Франции, а вместе с ней Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. После этого премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведет переговоры с Францией по «программе расширенного ядерного сдерживания», желая добиться большей автономности в части ядерного оружия.

Ранее власти Дании тоже не исключили, что в стране может быть размещено ядерное оружие.

Что касается Польши, она не впервые обнаружила у себя ядерные амбиции. По словам президента Кароля Навроцкого, Варшава должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия. Это, по его словам, обусловлено тем, что страна якобы находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России. Заявление смелое, но оно имеет отношение, скорее, к пиару, чем к реальности. Что, собственно, нужно для того, чтобы обзавестись ядерным оружием? Всего четыре составляющих.

Во-первых, научно-техническая база, специалисты, способные такое оружие создать. Это хорошо усвоили в Израиле, который не первый год занимается нанесением точеных ударов по иранским ученым, задействованным в ядерном проекте. И тут роль личности колоссальная. Быстро и с нуля создать плеяду специалистов – нереально. На это нужны годы.

В-вторых, нужен уран или оружейный плутоний. Если нет собственных запасов (а у Польши нет), то их надо купить. Сделать это легально, но не привлекая к себе внимания – нереально.

В-третьих, уран нужно обогатить до нужных параметров. Для этого надо иметь хотя бы АЭС, которых у Польши нет.

В-четвертых, нужно произвести испытания оружия, что напрямую запрещено Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который Польша подписала и ратифицировала еще в прошлом веке.

И вообще – мало создать ядерный заряд, нужны средства его доставки. Кроме того, существует Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), согласно которому, страны, не обладающие ЯО обязуются его не разрабатывать и не принимать от ядерных держав, а те, в свою очередь – не передавать другим странам ни само ЯО, ни компоненты к нему, ни технологии для его создания. То есть если мы верим на слово Навроцкому, который говорит о соблюдении международных норм, получение Польшей ядерного оружия – невозможно.

Но даже в юридическом аспекте есть множество «дыр». ДНЯО фактически узаконил существование закрытого ядерного клуба в составе СССР/России, США, Китая, Британии и Франции, который не может быть расширен. Однако это не помешало появлению ЯО у Индии, Пакистана, КНДР и, возможно, Израиля. Северокорейский случай наглядно продемонстрировал, что никакие санкции не могут остановить страну, которой очень хочется обладать ядерным оружием, а возможности военного давления на эти страны обнуляются самим фактом обладания ими ЯО. Конечно, страны НАТО не пойдут по этому пути без санкции США. Что не мешает им получить ядерное оружие от самих США.

Не первый год существует программа nuclear sharing (совместные ядерные миссии), по которой союзники США в Европе участвуют в учениях с применением ЯО, причем, ЯО фактически хранится на их территории. Это, кстати, прямое нарушение ДНЯО, однако американцы оправдывают это двумя моментами. Согласно первому, американские бомбы де-факто находились на территории стран-союзников до подписания ДНЯО, а какого-либо отдельного договора об их вывозе не было.

Согласно второму, бомбы находятся под полным контролем США, и доступ к ним имеют только американские военные. Что не гарантирует того, что власти условной страны НАТО в какой-то момент не сойдут с ума и не попытаются их «отжать». К слову, подобная опасность всерьез обсуждалась, и не раз – применительно к Турции, с которой у Штатов в последние годы натянутые отношения. Особенно – после неудачной попытки военного переворота, когда турецкий президент Эрдоган открыто шантажировал Вашингтон закрытием базы «Инжирлик», где американцы и хранят свои бомбы.

У Польши американских бомб нет. Помимо Турции (50 бомб В-61), они находятся в Италии (75), Бельгии (20), Германии (20), и Нидерландах (20). Однако не первый год ведутся разговоры об их возможном перемещении… в ту же Польшу.

В разгар федеральных выборов в Германии в 2021-м году возникла серьезная дискуссия по вопросу американских атомных бомб, за вывоз которых выступает значительная часть немецкого общества – она призывала воспользоваться «исторической возможностью» для избавления от этой «мишени на лбу». Очевидно, чтобы припугнуть немцев, тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американские бомбы в случае, если Германия не хочет их оставить, могут переместиться на восток. Ранее посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер прямо говорила о том, что Польша может быть рассмотрена в качестве нового места их базирования.

После этого немцы утихли, а бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер тогда заявил, что попадание атомных бомб в руки поляков будет иметь катастрофические последствия для безопасности Европы. Однако дискуссия в самой Польше на этом не прекратилась. Тот же Кароль Навроцкий, едва заступив в должность, в сентябре прошлого года объявил, что будет добиваться включения страны в программу НАТО Nuclear Sharing.

Таким образом, если возможности Польши создать свое ЯО (неважно, легально или нет) пока весьма туманны, то перспективы появления у них американского – вполне реальны. И средства доставки у них будут американские же. К тому же участие в Nuclear Sharing подразумевает участие пилотов местных ВВС в учениях по применению ЯО. Нужно ли говорить о том, чем грозит России приближение американских атомных бомб вплотную к ее границам, тем более что никто даже не пытается скрывать, против кого они направлены.

Практически синхронно с Польшей о возможности получения ЯО высказались еще несколько стран. О том, что Таллинн не исключает размещение ядерного оружия на территории страны, если такое решение будет принято НАТО, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. А на прошлой неделе министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара будет вынуждена присоединиться к ядерной гонке, если у стран региона (имея в виду Иран) появится ядерное оружие.

Конечно, «ядерный шантаж» в исполнении турок – давно заезженная пластинка. Впрочем, в отличии от Польши и Эстонии, у них есть своя АЭС и исследовательские реакторы. А главное – определенный суверенитет, позволяющий принимать решения, не всегда устраивающие Вашингтон. Вопрос в том, действительно ли Вашингтон не устраивает перспектива появления у его союзников ЯО в условиях продолжающегося отставания от России в ядерных технологиях.

Последним и главным препятствием остается Договор о нераспространении ядерного оружия – тот самый ДНЯО. И тут возникает вопрос: если страны, подписавшие договор, позволяют себе даже теоретически рассуждать о его нарушении, насколько он вообще надежен?

Не секрет, что вся архитектура международной безопасности в последние 30 с лишним лет держалась исключительно на взаимоограничивающих договорах, подписанных на излете холодной войны: договоры по ПРО, ДРСМД, СНВ. Но США все их последовательно разрушили. Базовый договор, гарантирующий невозврат в самые напряженные годы Холодной войны – СНВ-3 – де-юре перестал работать 5 февраля 2026 года из-за нежелания США его продлевать. То есть мир живет в состоянии, где нет никаких ограничений для новой гонки вооружений и ядерной эскалации. Кроме того, американцы открыто говорят о намерении провести ядерные испытания, то есть нарушить ДВЗЯИ.

А это значит, что «ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать уже никем не контролируемое расширение. Чем это грозит миру – говорить бессмысленно.