  • Новость часаНа подлете к Москве сбиты три беспилотника
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп пытается завоевать Венесуэлу без войны
    15 декабря 2025, 08:54 Мнение

    Трамп пытается завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов

    политолог

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    Умер народный артист России Левон Оганезов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности сложить полномочия не ранее чем через 18 месяцев. Часть американских чиновников рассматривала такой вариант как возможное решение кризиса, однако Белый дом настаивает на немедленной отставке Мадуро.

    Сам президент Венесуэлы пока этого не прокомментировал. Как и прочие «вбросы» американских СМИ о его готовности уйти в обмен на гарантии безопасности, отдать США всю венесуэльскую нефть и т. д. Очевидно, все это кампания по давлению на венесуэльского лидера с целью склонить его к «договорняку» с Трампом, которому очень уж не хочется воевать, но отступить, ничего не добившись, после всех громких обещаний «покончить с режимом» в Каракасе, он тоже не может. Почему Трамп привязался к Венесуэле?

    Во-первых, личная неприязнь к венесуэльскому лидеру. Трамп еще на первом сроке пытался свергнуть Мадуро. Операция «Гуайдо» в итоге провалилась с треском, деньги, потраченные на нее, оказались выброшенными в трубу. Не принесли результата и многочисленные покушения. Но Трамп явно хотел бы взять реванш и довести до конца то, чему в 2020-м помешали ковид и выборы.

    Во-вторых, нефть. Венесуэла – мировой лидер по ее запасам. Причем по запасам именно «тяжелой» нефти, которая нужна США. Еще крупными запасами такой нефти обладают Иран и Россия. Все три страны под санкциями, но венесуэльская экономика явно слабее, к тому же Венесуэла попросту ближе.

    Стоит напомнить, что венесуэльская нефть в прошлом веке принадлежала в основном американским компаниям, однако Чавес национализировал нефтедобычу в стране. А потом отдал ее Китаю. Китайцы пришли в Венесуэлу с огромными деньгами, построив с нуля инфраструктуру: нефтепроводы, порты, НПЗ. Сегодня 90% венесуэльского экспорта нефти идет в Китай.

    Разумеется, американцам это не нравится. Тем более что Китай спасает экономику Венесуэлы, которая давно бы уже рухнула под напором санкций: поставляет в страну продовольствие, медикаменты, технологии, дает кредиты, по которым постоянно предоставляет отсрочки.

    Как сообщает Fox News, Китай намеревается усилить свое влияние на экономику Венесуэлы на фоне разворачивающегося конфликта Каракаса и Вашингтона. В частности, Пекин обнародовал торговое соглашение с Каракасом о «нулевых пошлинах» примерно на 400 категорий товаров. Канал напоминает, что за последние 20 лет Китай предоставил Венесуэле займы на сумму около 60 млрд долларов, большая часть которых была погашена за счет поставок нефти.

    В-третьих, география. Трамп известен как ярый поборник доктрины Монро, суть которой в том, что все Западное полушарие является зоной интересов США («задним двором»), куда Вашингтон не должен пускать чужих. А «чужие» в лице России и Китая идут в Латинскую Америку весьма активно. И политически, и экономически, и, что хуже всего для США – в военном плане.

    Венесуэла активно сотрудничает с Россией по линии ВТС: закупает у России современное вооружение, боеприпасы, получает техническую поддержку, в том числе по линии авиации и ПВО. Москва поставила Каракасу ЗРК «Бук-М2» и «Антей-2500» (С-300ВМ), истребители Су-30, вертолеты Ми-35, танки, БМП и БТР. Кроме того, постоянно муссируются слухи о возможном появлении в стране российской военной базы. Пока это на уровне разговоров, но российские военные корабли неоднократно заходили в воды Венесуэлы, туда не раз прилетали наши стратегические бомбардировщики Ту-160.

    Все это пока выглядит как сигналы Вашингтону о российском присутствии, которое в любой момент можно кратно нарастить, и это не может не нервировать США. Пекин тоже не ограничивается чисто экономическим сотрудничеством с Каракасом, развивая, например, совместную космическую программу.

    Стоит отметить, что США в последние годы, очевидно не чувствуя конкуренции, ослабили внимание к своему «заднему двору». Последней серьезной операцией в Латинской Америке было вторжение в Панаму в 1989-м. Ну еще в 1994-м операция в Гаити, откуда американцы в прошлом веке практически не вылезали. Ослабление внимания Вашингтона создало условия для «левого ренессанса» в регионе. Венесуэла, Никарагуа, Боливия, Бразилия – в этих странах к власти приходят левые, чьи отношения с США колеблются от умеренного прагматизма до жесткого противостояния.

    Процесс «полевения» Латинской Америки продолжался много лет с переменным успехом. Так, в Аргентине в 2015 году, в Бразилии в 2016 году состоялись «правые реванши». Уже при Трампе к власти в Бразилии пришел его союзник Жаир Болсонару. В том же году случился переворот в Боливии. Однако при Байдене регион накрыла новая «розовая волна»: левые победили на выборах в Перу, Гондурасе и Чили, вернули Бразилию. Самым болезненным ударом для США стало избрание бывшего партизана Густаво Петро президентом Колумбии, считавшейся главным форпостом Вашингтона в регионе.

    Последний, впрочем, не стал колумбийским Чавесом, выстроив вполне конструктивные отношения с правящими американскими демократами, сойдясь с ними в том числе на почве «зеленой повестки». Кроме того, он восстановил отношения с Венесуэлой, что для республиканца было красной тряпкой.

    Именно Колумбия, а не Венесуэла, была и остается главным поставщиком наркотиков в США, и Трамп это прекрасно понимает – от него достается и Петро: в прошлом месяце он назвал президента Колумбии «незаконным нарколидером» и объявил, что США больше не будут направлять в страну финансовую помощь. Кроме того, американские военные топят в том числе и колумбийские лодки, не только венесуэльские.

    Маловероятно, что Трамп решится объявить войну целому региону, где реальных союзников, кроме президента Аргентины Хавьера Милея, у него нет. Его приоритет – Венесуэла, страна, которая стала символом того, что может произойти, когда экономическая мощь Китая и военно-политическая – России могут объединиться против американских интересов. Как в КНДР и Иране. Но у КНДР есть ядерная бомба, у Ирана она может появиться в любой момент, и обе эти страны далеко от США и не представляют прямой угрозы их национальной безопасности.

    Главный вопрос, на который сегодня нет прямого ответа – решится ли Трамп воевать? С одной стороны, ему нужна «маленькая победоносная война» для отвлечения американского общества от внутренних скандалов и промахов. С другой, ключевое слово тут – «победоносная», а в этом Трамп едва ли может быть уверенным. Собранная в Карибском бассейне группировка пока скорее выглядит пригодной только для нанесения ракетных ударов или попыток захвата каких-то локальных объектов. Ее численный состав примерно 12 тыс. военных, включая экипажи кораблей, которые не будут участвовать ни в каком вторжении. А чуть более чем трех с половиной тысяч морпехов для полноценной наземной операции явно не хватит.

    Тем более что попытка вторжения явно не будет легкой «прогулкой», как в Ираке. Армия Венесуэлы одна из наиболее боеспособных в регионе, кроме того, она еще со времен Чавеса постоянно готовится к столкновению с США: военная доктрина страны предусматривает в случае вторжения очень быстрое рассредоточение и переход к партизанской войне. Опыт ведения войны с партизанами в джунглях американцы имеют, и нельзя сказать, что это хороший для них опыт. Кроме того, у Каракаса есть серьезный ресурс в виде ополчения – «колективос», значительная часть населения поддерживает власть, так что ставка на восстание против Мадуро может оказаться проигрышной.

    О том, что у США нет военных ресурсов для начала крупномасштабной операции по отстранению Мадуро от власти, пишет CNN. По мнению экспертов, если Трамп действительно отдаст приказ нанести удары по Венесуэле, он может столкнуться с серьезными проблемами, связанными с раздробленностью оппозиции и военных, якобы готовых к мятежу, а также с реакцией внутри страны, поскольку ранее он обещал избегать дорогостоящего вмешательства в дела других стран. Опять же, Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    В начале ноября западные СМИ писали, что в Венесуэле якобы приземлился российский военный транспортник Ил-76, связанный с ЧВК «Вагнер». Что привез – неизвестно. Напомню, что в октябре Трамп провел один из самых продолжительных телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Венгерский саммит так и не состоялся, зато состоялась встреча Трампа с председателем КНР. Можно предположить, что тема Венесуэлы в обоих случаях обсуждалась, и Москва и Пекин могли обозначить свои «красные линии».

    Проблема Трампа в том, что «дать заднюю» он уже не может. Идеальным выходом для него стал бы «договорняк» с Мадуро, который привел бы к уходу последнего. Вашингтон явно делает предложения Каракасу о том, как обоим сохранить лицо. Причем не только через СМИ, но и через прямые переговоры с Мадуро по телефону. Однако результата пока нет. А времени остается все меньше. Повешенное на стену в начале драмы ружье в конце обязательно должно выстрелить…

    Другие материалы автора

    Главное
    Число жертв теракта на пляже в Сиднее достигло 16 человек
    Фицо назвал Украину «черной дырой»
    Кадыров согласился пойти на выборы главы Чечни в 2026 году
    При стрельбе в Брауновском университете в США погиб студент из Узбекистана
    Генассамблея FIDE поддержала допуск российских шахматистов к турнирам
    Волонтеры начали поиск 13 пропавших туристов на пермской горе Ослянка
    Режиссер Роб Райнер с супругой найдены убитыми в Лос-Анджелесе

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году

    Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара? Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Перейти в раздел

    Лукашенко стал наказывать Литву за мелкие и крупные подлости

    Все последние годы Литва постоянно шантажировала и грабила Белоруссию, но внезапно за последние недели ситуация перевернулась. Теперь дело обстоит так, что белорусский лидер Александр Лукашенко выставляет Вильнюсу требования – и некоторые из них уже удовлетворены. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Как узнать свой номер телефона: шесть пошаговых инструкций

      Владельцы новых сим-карт и пользователи нескольких устройств иногда сталкиваются с необходимостью уточнения собственных контактных данных. Мы подготовили подробный гид по шести основным способам уточнения контактных данных, актуальный для пользователей всех федеральных операторов связи в 2025 году.

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации