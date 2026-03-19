    Как опыт СВО изменит защиту городов
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США
    Демократы решили помешать выпуску золотого доллара с изображением Трампа
    Бортников заявил об усилении защиты высокопоставленных генералов
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе спортсменов
    Медведев на примере Гитлера объяснил невозможность переговоров с Зеленским
    Гладков: Белгород добивается работы мессенджера Max при ограничениях интернета
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 марта 2026, 22:56 • Новости дня

    Минфин США внес ряд запретов в разрешение на сделки с российской нефтью

    Tекст: Антон Антонов

    США обновили лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, добавив ограничения для лиц и структур, связанных с рядом стран и российских регионов, следует из соответствующего документа минфина.

    Теперь документ запрещает проводить сделки с участием лиц и структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами. В лицензии отмечается, что запрет касается поставок нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Остальные условия лицензии США оставили без изменений, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта, действие лицензии ограничено 11 апреля 2026 года.

    19 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал цены на нефть в случае ухода США из Ормузского пролива

    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Прекращение американского военного присутствия в Ормузском проливе способно на определенное время сильно поднять мировые цены на углеводороды, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Это будет значить более 200 долларов (за баррель – прим. ВЗГЛЯД) на какое-то время», – указал Дмитриев с соцсетях, передает РИА «Новости».

    Так он отреагировал на сообщение о том, что США якобы рассматривают возможность вывода войск из Ормузского пролива.

    Ранее Дмитриев прогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов за баррель. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупреждал о рисках взрывного роста стоимости энергоносителей из-за напряженной ситуации.

    18 марта 2026, 23:47 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 111 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена нефти Brent впервые с марта 2025 года превысила 111 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    Цены на нефть марки Brent с поставкой в мае росли на 7,43% – до 111,19 доллара за баррель, позднее рост замедлился до 7,11% (110,86 доллара), передает ТАСС.

    Майский фьючерс на WTI вырос на 3,07% – до 98,60 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту нефти и газа. Ситуация в Персидском заливе к середине марта 2026 года окончательно перешла в фазу структурной перестройки мирового энергетического рынка.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    19 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в четверг цена нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель, продемонстрировав заметный рост на торгах.

    Мировые цены на углеводороды демонстрируют уверенный рост в ходе утренних торгов четверга, передает РИА «Новости».

    По данным биржи, стоимость барреля марки Brent увеличивалась на 4,62%, достигая значения 112,34 доллара.

    За несколько минут до этого показатель поднимался выше 113 долларов, что зафиксировано впервые с 9 марта. Майский фьючерс на американскую WTI также подорожал на 1,11%, до 96,52 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива привели к структурной перестройке мирового энергетического рынка.

    Эксперт Игорь Юшков предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия пролива.

    19 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    В США заявили о спланированной кампании по нагнетанию напряженности с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

    По ее словам, эта кампания строится на подставных источниках и направлена на искусственное обострение отношений между странами, передает РИА «Новости».

    Она отметила: «Я наблюдаю то, что выглядит как спланированная кампания по нагнетанию напряженности в отношениях с Россией, основанная на подставных источниках. США и нынешняя администрация активно участвуют в мирных переговорах с Россией, и эти усилия никем не будут саботированы!».

    Конгрессвумен также объяснила, что написала об этом из-за большого количества дезинформации, распространяемой по этой теме.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    19 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    Flightradar: Самолет США более трех часов патрулирует у Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский разведывательный самолет более трех часов выполняет патрулирование у границы Калининградской области, совершая круги над Балтийским морем, Литвой и Польшей, следует из данных Flightradar.

    Отмечается, что разведывательный самолет Bombardier Artemis II уже более трех часов выполняет работу у границ Калининградской области, передает ТАСС.

    Bombardier Artemis II вылетел утром с авиабазы в населенном пункте Михаил-Когэлничану в Румынии примерно в 9.40 мск. За два часа самолет пересек воздушное пространство Венгрии, Словакии и Польши, а затем приступил к патрулированию в районе Калининградской области.

    С 11.40 самолет летает кругами, облетая регион с акватории Балтийского моря, а также пролетая над частями Литвы и Польши. По состоянию на 14:40 мск, Bombardier Artemis II продолжает выполнять разведывательную миссию в том же районе.

    27 февраля норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon временно отключил транспондер во время полета у российской границы севернее Мурманска, прежде чем вернуться на базу.

    Ранее Flightradar24 сообщил о патрулировании Черного моря самолетом-разведчиком США.

    19 марта 2026, 01:31 • Новости дня
    Песков сообщил о паузе в работе трехсторонней группы по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Трехсторонняя группа – на паузе», – приводят слова Пескова «Известия».

    Он отметил, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней группы с США.

    Кроме того, «будет обязательно продолжена» работа по обмену пленными и телами погибших между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    19 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Суд приостановил банкротство польского концерна Orlen в России

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение решения о введении конкурсного производства в отношении имущественной массы польского нефтяного концерна Orlen по жалобе Газпрома и требованию прокуратуры.

    Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационные жалобы Газпрома и Генпрокуратуры, заморозив процедуру несостоятельности польской компании, передает РИА «Новости».

    В ноябре первая инстанция инициировала процесс в отношении российских активов Orlen из-за задолженности перед ЗАО «Предприятие Механизация» в размере более 5,5 млн рублей. У концерна нашли недвижимость в Москве, включая квартиру и машиноместо на улице Вавилова.

    Газпром и прокуратура указали, что это имущество оценивается в 108 млн рублей и уже арестовано в рамках иска о взыскании 1 млрд долларов. В жалобах подчеркивается, что действия кредитора «существенно отклоняются от добросовестного поведения участников гражданского оборота».

    Апеллянты считают, что такие шаги направлены исключительно на причинение вреда правам «Газпрома» и государства. Исполнение решения о банкротстве отложено до вердикта Девятого арбитражного апелляционного суда.

    Ранее компания из ЯНАО потребовала банкротства Orlen в московском суде.

    До этого Газпром подал иск в арбитражный суд Петербурга к польскому концерну и компании Europol Gaz

    19 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent достигла 112 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае впервые с марта 2025 года поднялась до 112 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    Цена Brent в ходе торгов прибавила 8,21%. Позднее рост замедлился до 8,06% (111,84 доллара за баррель), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива привели к структурной перестройке мирового энергетического рынка.

    19 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Дмитриев обвинил разжигателей войны в использовании фейк-источников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что разжигатели войны используют фейковые анонимные источники, чтобы препятствовать прогрессу.

    «Разжигатели войны из «глубинного государства» часто используют фальшивые анонимные источники, чтобы сорвать прогресс», – написал Дмитриев.

    Комментарий Дмитриева прозвучал на фоне заявления члена палаты представителей конгресса США Анны Паулины Луны, передает РИА «Новости».

    В четверг Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    19 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Минэнерго допустило запрет на экспорт бензина при высоких ценах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оперативно вводить запрет на экспорт бензина в случае значительного роста цен на внутреннем рынке, заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов в ходе форума «Биржевой товарный рынок».

    По его словам, ситуация с автомобильным бензином в стране остается напряжённой: производство и спрос находятся на грани баланса, поэтому экспортные поставки могут привести к дефициту внутри страны, передает ТАСС.

    «У правительства выработан эффективный механизм принятия решения в отношении запрета, в случае, если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано, то есть очень быстро это можно сделать», – отметил он.

    Он добавил, что если возникнут проблемы с внутренним балансом, решение о запрете экспорта может быть принято в кратчайшие сроки. По словам Рубцова, на фоне высоких цен такой запрет может быть введён даже превентивно.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин заранее предупреждал о рисках развития силового сценария вокруг Ирана, сейчас он отражается на мировом энергорынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    19 марта 2026, 11:25 • Новости дня
    Власти Южной Кореи подтвердили обсуждение импорта нефти из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея подтвердило, что ведет обсуждение с профильными компаниями возможности импорта нефти и нафты (продукт нефтепереработки) из России.

    Министерство торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея подтвердило обсуждение с профильными компаниями вопроса импорта нефти и нафты из России, передает ТАСС.

    Представитель ведомства сообщил, что речь идет о возможном ослаблении санкционного режима в отношении российских энергетических ресурсов и ведении переговоров с отечественными компаниями по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия существенно увеличила закупки российской нефти после смягчения санкций США. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о росте числа стран, проявляющих интерес к покупке российской нефти на фоне ослабления американских ограничений. Правительство Республики Корея отказалось ужесточать санкционный режим против России или разрывать дипломатические контакты.

    19 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Axios: Цены на бензин в США могут вырасти до 4 долларов за галлон

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость бензина в США стремится превысить 4 доллара за галлон на фоне военных действий в Иране, что уже привело к росту цен на топливо более чем на 25%, сообщили СМИ.

    Как пишет Axios, цены на бензин в США стремительно растут из-за войны с Ираном, и, как отмечается, большинство американцев уже в ближайшее время будут платить более четырех долларов за галлон. Это самый резкий скачок стоимости топлива за последние годы, и он становится очевидным для всех – многие судят о ходе конфликта, глядя на табло ближайшей автозаправки.

    В Белом доме уверяют, что рост цен продлится недолго: «Президент США ясно дал понять, что это краткосрочные потрясения. В конечном итоге, как только иранский режим будет нейтрализован, цены на нефть и бензин снова резко снизятся, возможно, даже ниже прежнего уровня», – заявил пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс. Однако эксперты предупреждают, что снижение стоимости топлива может занять от нескольких недель до нескольких месяцев даже после завершения активной фазы войны.

    Вице-президент Вэнс признал, что американцев ожидают «трудные недели», если конфликт затянется или если Иран нанесет новые удары по энергетической инфраструктуре Персидского залива. Особую тревогу вызывают возможное закрытие Ормузского пролива – ключевой артерии мировой нефтяной торговли – и потенциальное затягивание войны, что может привести к долгосрочному росту цен.

    Американский лидер пытается смягчить ситуацию, используя стратегические запасы нефти и временно отменяя ограничения на морские перевозки. Несмотря на эти меры, по данным опроса Yahoo/YouGov, 80% американцев уже считают цены на топливо слишком высокими, а 67% ожидают их дальнейшего роста в ближайшие месяцы. Более половины респондентов обвиняют его в подорожании бензина, а 56% недовольны его политикой в отношении Ирана.

    Для сравнения: при нынешнем курсе доллара в 87 рублей, цена бензина в США – около 92 рублей за литр, тогда как в Москве литр АИ-95 стоит 65-70 рублей.

    Ранее сообщалось, что почти половина американцев считают президента США и его администрацию главными виновниками роста цен на бензин.

    В пятницу стало известно, что администрация американского лидера рассматривает вариант временной отмены Закона Джонса 1920 года, который обязывает перевозить грузы между портами США только на судах, построенных в стране и с американским экипажем, для стабилизации цен на нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, с ограничением действия лицензии до 11 апреля 2026 года.

    19 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent превысила 115 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утро четверга ознаменовалось резким скачком Brent: цена майских фьючерсов впервые с 9 марта поднялась выше 115 долларов за баррель.

    По информации торговых площадок, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent подскочила на 7,14%, передает РИА «Новости». К 10.14 мск цена актива достигала уровня 115,05 доллара за баррель.

    Столь высокие показатели фиксируются рынком впервые с девятого марта. Одновременно с этим майский фьючерс на WTI подорожал на 1,55%, достигнув отметки 96,94 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту нефти и газа.

    Стоимость барреля марки Brent ранее достигла 112 долларов.

    Эксперт Игорь Юшков предрек взлет цен до 150 долларов.

    19 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Минфин заявил о сохранении топливного демпфера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов России не планирует возвращать коэффициент ВСПР или менять параметры выплат по топливному демпферу.

    Министерство финансов России не рассматривает возможность возвращения коэффициента ВСПР в формулу топливного демпфера или внесения других изменений в этот механизм. Об этом заявил ТАСС статс-секретарь и замминистра финансов Алексей Сазанов, добавив: «Сейчас корректировка топливного демпфера не обсуждается».

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что решений по изменению параметров топливного демпфера на данный момент нет и вопрос о продлении моратория на его обнуление не поднимался. По его словам, профильные ведомства продолжают обсуждения по возможным корректировкам, однако окончательных договоренностей пока не достигли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу до мая 2026 года. Позже глава государства провел совещание по вопросам роста цен на нефть и газ. Он также заявил, что высокий уровень цен на сырьевые товары временный.

    19 марта 2026, 14:23 • Новости дня
    Премьер Хорватии: Поставки нефти по «Дружбе» были дешевле альтернативы на 30%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» обходились Венгрии и Словакии примерно на 30% дешевле, чем закупка альтернативного сырья по Адриатическому нефтепроводу JANAF, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, прибыв на саммит ЕС.

    «Как вы, возможно, знаете, существует разница в цене нефти, которую вы покупаете на рынке где-то еще, по сравнению с той, которая поступает по трубопроводу из России через Украину в Словакию и Венгрию. И разница в цене, как говорят, составляет 30%. Так что, возможно, это дает вам довольно убедительный ответ на вопрос, в чем заключается проблема», – отметил хорватский премьер, передает ТАСС.

    Пленкович также заявил, что объем поставок нефти нероссийского происхождения, который морем поступает в Хорватию, а затем по JANAF идет в Венгрию и Словакию, якобы превышает совокупные мощности НПЗ этих стран.

    Ранее Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде.

    Венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил блокировать помощь ЕС Украине без нефти из «Дружбы».

