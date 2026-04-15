    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    Лидеры Канады и Финляндии создают новый альянс для защиты либерального порядка
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной
    Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном
    Эксперт: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы
    США заявили об участии кубинцев в украинском конфликте на стороне России
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 14:02 • Новости дня

    Дмитриев заявил о возвращении России в число лидеров рынка из-за спроса на нефть

    Tекст: Вера Басилая

    В результате роста цен на нефть Urals Россия вновь заняла ведущие позиции на мировом энергетическом рынке, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Рост спроса на российскую нефть возвращает Россию в число ключевых игроков мирового рынка, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    По его словам, Россия становится обязательным элементом в энергетических портфелях многих стран. Дмитриев отметил: «Огромный спрос на российскую нефть возвращает Россию в число ключевых игроков в качестве обязательного элемента в энергетических портфелях».

    Глава РФПИ обратил внимание на резкое подорожание марки Urals: сейчас баррель стоит 120 долларов. За менее чем неделю стоимость выросла на 20%. Текущая цена превышает вдвое уровень, заложенный в российском бюджете, где он составляет 59 долларов за баррель.

    Ранее Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов за баррель.

    Спецпредставитель президента также отметил повышение ценности России в роли экспортера ключевых ресурсов.

    Ранее Дмитриев заявил о росте числа покупателей отечественного сырья на фоне смягчения американских санкций.

    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    Мерц предложил Венгрии заменить «Дружбу» трубопроводом через Хорватию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 19:40 • Новости дня
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    Tекст: Валерия Городецкая

    На Казанском пороховом заводе произошел пожар, который привел к частичному обрушению конструкции.

    «В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции… Есть пострадавшие», – сообщила пресс-служба главы Татарстана, передает РИА «Новости».

    По данным властей, причиной пожара стал техногенный фактор. Технологический процесс на предприятии не был остановлен.

    Ранее крупный пожар охватил мебельный цех с пиломатериалами в Красноярске.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    14 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Geely объявил об отзыве почти 39 тыс. автомобилей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Джили-Моторс» отзывает в России 38,913 тыс. кроссоверов Geely Atlas, сообщил Росстандарт.

    По информации с сайта ведомства, под отзыв попали автомобили, реализованные с 1 декабря 2023 года по настоящее время. Причиной стала вероятность попадания влаги и дорожных реагентов во внутреннюю часть датчика системы парковочного ассистента, что может вызвать его неисправность.

    Как уточняет Росстандарт, в некоторых случаях из-за использования предохранителя с неправильным номиналом защита цепи может не сработать при экстремальных условиях, таких как скопление снега с противогололедными реагентами. «Это может привести к перегреву (оплавлению) корпуса датчиков парковки и прилегающих компонентов бампера», – отмечается в сообщении.

    В рамках отзывной кампании на всех затронутых автомобилях бесплатно заменят предохранитель парковочного ассистента с номинала 10A на 5A, обновят программное обеспечение системы и проведут инспекцию работы парковочного ассистента. В компании пояснили, что отзыв распространяется на автомобили, произведенные с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года.

    Владельцев уведомят письмом или по телефону с просьбой прибыть в дилерский центр для бесплатного ремонта. Самостоятельно проверить, относится ли их машина к числу отзываемых, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

    В сентябре 2025 года «Джили-моторс» объявил об отзыве почти 18 тыс. Geely Emgrand в России.

    В декабре «АвтоВАЗ» отозвал для проверки 33,5 тыс. новых Lada Granta.

    15 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о планах западных стран сформировать новый военный альянс, где Украина станет ключевым участником.

    Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине заявил о том, что страны Запада разрабатывают концепцию нового военного блока, в котором Украина будет играть ведущую роль. По словам Лаврова, инициатива предусматривает, что именно Киеву отводится функция основного участника, передает RT.

    Лавров напомнил, что ранее Владимир Зеленский открыто заявлял о готовности самостоятельно «защищать» европейские государства от России. Министр подчеркнул, что западные партнеры рассматривают Украину как центральную фигуру в будущем альянсе.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил одобрение Владимиру Зеленскому за продолжение военных действий на Украине несмотря на значительные потери среди украинских военных.

    До этого Лавров рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    14 апреля 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты Российской Федерации.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», – сказано в указе.

    Среди утвержденных в состав Общественной палаты – певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко.

    В феврале Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты.

    15 апреля 2026, 00:25 • Новости дня
    Операторы связи стали предупреждать о сбоях при использовании VPN-сервисов

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупные операторы мобильной связи уведомляют клиентов о возможных затруднениях при работе приложений в случае активированного VPN.

    В приложении МТС, например, выводится предупреждение: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». Мегафон рекомендует отключить VPN для корректной работы: «Отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо». Аналогичную рекомендацию дает Билайн, отмечая, что без VPN приложение функционирует лучше, передает РИА «Новости».

    Сервисы Ozon и «Яндекс Пэй» ограничивают доступ для пользователей, которые заходят в приложения через VPN. Платежный сервис «Яндекса» сообщает: «Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора».

    В апреле ряд популярных российских онлайн-сервисов, включая приложения ретейлеров и маркетплейсов, таких как Wildberries, «Шоколадница» и «Иль дэ Ботэ», стали предупреждать пользователей о включенном VPN.

    В конце марта министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что необходимо снизить уровень использования VPN в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры рекомендовало сайтам блокировать VPN-трафик с 15 апреля, а также ведомство решило увеличить мощность фильтрации Рунета в 2,5 раза к 2030 году. Кремль отметил поддержку россиянами цифровых ограничений ради безопасности.

    14 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    Лахадалия отметил, что эти соглашения позволят Индонезии увеличить запасы сырой нефти и получить доступ к сжиженному нефтяному газу, передает РИА «Новости».

    Переговоры стали продолжением контактов между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным.

    Как уточнили в министерстве, встреча была посвящена обсуждению долгосрочных поставок энергоносителей, развитию инфраструктуры хранения и переработки. В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество будет строиться как на уровне правительств, так и между компаниями, что обеспечит стабильность национальных энергетических резервов.

    Лахадалия особо отметил готовность российской стороны поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения. Он подчеркнул, что результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости страны на фоне нестабильной мировой ситуации.

    «Еще раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами – по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты», – заявил министр. Точные объемы поставок и детали сделки пока не раскрываются.

    Накануне министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Ранее Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.

    15 апреля 2026, 04:01 • Новости дня
    Мелони: Для российского газа время не пришло
    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не рассматривает шаги по возобновлению импорта российского газа, несмотря на энергетический кризис, так как пока не пришло время.

    Выступая 14 апреля, Мелони подчеркнула, что вопрос о пересмотре поставок российского газа должен оцениваться в долгосрочной перспективе, как на национальном уровне, так и в рамках санкционного и энергетического законодательства Европейского союза , а не в результате поспешного политического изменения, сообщает портал BusinessUpTurn.

    Мелони напомнила, что Италия значительно снизила зависимость от российского газа после 2022 года за счет диверсификации поставок из Норвегии, Алжира, Азербайджана и других стран.

    По данным Евросоюза, итальянские запасы газа в 2025–2026 годах оставались выше среднего по ЕС, а национальный оператор газовой сети зафиксировал их на высоком уровне перед началом весенне-летнего сезона.

    Премьер-министр отметила, что с января 2026 года действует регламент REPowerEU, который обязывает страны ЕС прекратить импорт российского газа к концу 2027 года, и Италия поддерживает выполнение этого графика.

    Она добавила, что любые решения о возобновлении работы российских газопроводов возможны только при согласовании с Брюсселем, но сейчас подобная отмена не обсуждается.

    В отчетах аналитических организаций говорится, что Италия, как и другие страны ЕС, делает ставку на расширение газовых хранилищ, развитие СПГ-инфраструктуры и оптимизацию энергетической системы для предотвращения кризисов, вызванных войной с Ираном и перебоями из Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев в начале апреля назвал уязвимые к энергетическому шоку страны ЕС, среди которых Италия упоминалась одной из первых. Глава итальянской Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ. Corriere della Sera сообщила, что только у двух стран ЕС есть достаточные запасы авиатоплива.

    15 апреля 2026, 11:54 • Новости дня
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев снова запустит прокачку нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба», но будет манипулировать объемами поставок для шантажа Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», выразил надежду на выполнение Украиной обещаний о запуске транзита нефти с конца апреля.

    «Нефтепровод «Дружба» с большой долей вероятности будет снова запущен в конце апреля – начале мая. У Киева сейчас нет пространства для маневров – ему нужны средства от ЕС, выделение которых блокируется Будапештом. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена восстанавливать прокачку углеводородов для улучшения отношений с соседом», –пояснил экономист Иван Лизан.

    «Нюанс заключается в том, что прокачка, судя по всему, будет восстановлена не в полном объеме. Опцию полноценного запуска нефтепровода Киев использует для торга с Будапештом. Официально Украина сетует на якобы поврежденную часть резервуаров, но это обоснование вызывает сильные сомнения. Зачем бы тогда украинской стороне чинить препятствия для европейских инспекторов, выставляя себя в несколько нелепом виде?» – риторически заметил спикер.

    «Кроме того, думаю, нефтепровод опять «сломается» в следующем году, если противоречия между Киевом и новыми властями Венгрии в очередной раз повысят градус накала. Прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» на Украине традиционно раз в год прекращается по техническим или санкционным причинам, либо становится дороже», – напомнил собеседник.

    Впрочем, для остановки Украиной нефтепровода ссора необязательна, уточнил эксперт. «Иногда он «ломается» просто так – как демонстрация украинской стороной своего рычага воздействия на Венгрию. В этом есть и пропагандистский эффект – Банковая преподносит торможение «Дружбы» как борьбу с получением Россией прибыли от экспорта углеводородов. Это якобы частично лишает Москву возможности финансировать продолжение СВО», – с иронией заметил Лизан.

    Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. По его словам, Будапешт надеется, что Украина возобновит работу транзита, как и обещала, в конце апреля, сообщает ТАСС.

    «Будапешт сейчас просто не сможет от этого отказаться. С географической точки зрения это совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», – сказал он в эфире радиостанции Kossuth. По словам политика, у венгерского премьер-министра Виктора Орбана есть все возможности и право обсудить с Владимиром Зеленским эту тему. Мадьяр также спрогнозировал, что вето на предоставление Евросоюзом кредита Украине на 90 млрд евро будет снято после возобновления работы «Дружбы».

    Правительство Орбана было вынуждено предоставить сырье из стратегических запасов для НПЗ компании MOL, когда Украина заблокировала поставки по «Дружбе». Венгрия не получает сырье из России по этому маршруту с 27 января.

    14 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», – сказано в указе.

    Также Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Ранее Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    15 апреля 2026, 01:35 • Новости дня
    В Петербурге задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих

    Tекст: Катерина Туманова

    Двадцатилетняя жительница Петербурга была задержана по подозрению в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сообщил Telegram-канал Следственного управления СК России по Ленинградской области.

    «14 апреля 2026 года в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 20-летняя жительница города Санкт-Петербурга. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – сказано в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

    Ранее сообщалось, что жительница города Мурино Всеволожского района Ленинградской области разместила в мессенджере фотографию с изображением, оскорбляющим религиозные чувства верующих.

    «По данному факту следственным отделом по городу Мурино следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», – добавили в региональном управлении СК России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в СМИ и интернет-пространстве появилась информация о том, что в Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и секс-игрушкой. При этом днем ранее в Москве против сделавшей кальян на куличе девушки возбудили дело.

    15 апреля 2026, 01:07 • Новости дня
    В МИД дали рекомендации россиянам в связи с ближневосточным конфликтом

    Tекст: Катерина Туманова

    В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке россиянам предложено не приближаться к критическим объектам, таким как нефтехранилища и станции опреснения воды, соблюдать меры предосторожности в зоне конфликта, заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

    По словам Климова, если вы все-таки оказались в зоне военного конфликта, то следует придерживаться простых правил.

    «Не приближаться к военным объектам, госучреждениям и элементам критической инфраструктуры, таким как нефтехранилища, электростанции, станции опреснения воды и так далее», – сказал он ТАСС.

    Не менее важно воздерживаться от фото- и видеосъемки, использования оптических приборов вблизи подобных объектов, не распространять материалы о последствиях ракетных ударов или работе средств ПВО.

    В случае объявления воздушной тревоги рекомендуется немедленно направляться в ближайшее укрытие, будь то бомбоубежище, комната безопасности в гостинице или подземный паркинг, подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о ходе эвакуации 198 россиян с иранской АЭС «Бушер». Россия тогда запросила режим тишины от Израиля и США при эвакуации сотрудников с «Бушера». Вице-премьер Виталий Савельев назвал условие возобновления рейсов на Ближний Восток.

