Дмитриев заявил о возвращении России в число лидеров рынка из-за спроса на нефть

Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине

Эксперт Лизан: Киев продолжит шантажировать Венгрию нефтью по «Дружбе»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Нефтепровод «Дружба» с большой долей вероятности будет снова запущен в конце апреля – начале мая. У Киева сейчас нет пространства для маневров – ему нужны средства от ЕС, выделение которых блокируется Будапештом. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена восстанавливать прокачку углеводородов для улучшения отношений с соседом», –пояснил экономист Иван Лизан.

«Нюанс заключается в том, что прокачка, судя по всему, будет восстановлена не в полном объеме. Опцию полноценного запуска нефтепровода Киев использует для торга с Будапештом. Официально Украина сетует на якобы поврежденную часть резервуаров, но это обоснование вызывает сильные сомнения. Зачем бы тогда украинской стороне чинить препятствия для европейских инспекторов, выставляя себя в несколько нелепом виде?» – риторически заметил спикер.

«Кроме того, думаю, нефтепровод опять «сломается» в следующем году, если противоречия между Киевом и новыми властями Венгрии в очередной раз повысят градус накала. Прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» на Украине традиционно раз в год прекращается по техническим или санкционным причинам, либо становится дороже», – напомнил собеседник.

Впрочем, для остановки Украиной нефтепровода ссора необязательна, уточнил эксперт. «Иногда он «ломается» просто так – как демонстрация украинской стороной своего рычага воздействия на Венгрию. В этом есть и пропагандистский эффект – Банковая преподносит торможение «Дружбы» как борьбу с получением Россией прибыли от экспорта углеводородов. Это якобы частично лишает Москву возможности финансировать продолжение СВО», – с иронией заметил Лизан.

Ранее Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», победившей на парламентских выборах, заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение. По его словам, Будапешт надеется, что Украина возобновит работу транзита, как и обещала, в конце апреля, сообщает ТАСС.

«Будапешт сейчас просто не сможет от этого отказаться. С географической точки зрения это совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», – сказал он в эфире радиостанции Kossuth. По словам политика, у венгерского премьер-министра Виктора Орбана есть все возможности и право обсудить с Владимиром Зеленским эту тему. Мадьяр также спрогнозировал, что вето на предоставление Евросоюзом кредита Украине на 90 млрд евро будет снято после возобновления работы «Дружбы».

Правительство Орбана было вынуждено предоставить сырье из стратегических запасов для НПЗ компании MOL, когда Украина заблокировала поставки по «Дружбе». Венгрия не получает сырье из России по этому маршруту с 27 января.