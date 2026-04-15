Дмитриев заявил о возвращении России в число лидеров рынка из-за спроса на нефть

В результате роста цен на нефть Urals Россия вновь заняла ведущие позиции на мировом энергетическом рынке, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Рост спроса на российскую нефть возвращает Россию в число ключевых игроков мирового рынка, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия становится обязательным элементом в энергетических портфелях многих стран. Дмитриев отметил: «Огромный спрос на российскую нефть возвращает Россию в число ключевых игроков в качестве обязательного элемента в энергетических портфелях».
Глава РФПИ обратил внимание на резкое подорожание марки Urals: сейчас баррель стоит 120 долларов. За менее чем неделю стоимость выросла на 20%. Текущая цена превышает вдвое уровень, заложенный в российском бюджете, где он составляет 59 долларов за баррель.
Ранее Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов за баррель.
Спецпредставитель президента также отметил повышение ценности России в роли экспортера ключевых ресурсов.
Ранее Дмитриев заявил о росте числа покупателей отечественного сырья на фоне смягчения американских санкций.