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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему на Западе выбирают православие

    Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Противник ждал неявки России в Стамбул

    Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Киев поднимает ставки и сильно рискует

    Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.

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    2 июня 2025, 13:49 • Новости дня

    Путин провел встречу с омбудсменом Львовой-Беловой в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле состоялась личная встреча президента России Владимира Путина с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, где поднимались вопросы, связанные с возвращением детей с Украины.

    Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой в Кремле, передает ТАСС. Это первая их личная встреча с мая 2024 года. На переговорах обсуждалась работа по возвращению российских детей с Украины, а также воссоединение украинских детей с их семьями.

    Детский омбудсмен регулярно принимает участие в мероприятиях, связанных с защитой прав детей. Так, 29 мая она участвовала по видеосвязи во встрече Путина с многодетными семьями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Львова-Белова накануне провела встречу с семьями, которым помогли вернуть детей из учреждений в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП).

    1 июня 2025, 11:46 • Новости дня
    AP: Путин показал Западу, что украинский кризис разрешится на условиях России
    AP: Путин показал Западу, что украинский кризис разрешится на условиях России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западным государствам поступил сигнал от президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине окончится на его условиях, пишет Associated Press.

    «Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях», – говорится в материале Associated Press, передает РИА «Новости».

    Также глава российского государства ясно дал понять, что специальная военная операция продлится до того момента, пока условия России не будут приняты.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что российская сторона не допустит повторения сценария Минских соглашений.

    Сам Путин указывал, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» Москву, пытаясь затянуть время.

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    31 мая 2025, 02:22 • Новости дня
    Губерниев заявил о «чудовищном раздолбайстве» в ситуации с допингом в России
    Губерниев заявил о «чудовищном раздолбайстве» в ситуации с допингом в России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ситуации с допингом в российском спорте наблюдается «чудовищный уровень раздолбайства», заявил советник министра спорта России, комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.

    В частности, Губерниев указал на ситуацию вокруг фигуристки Камилы Валиевой: «Уже президент (России Владимир Путин) обратил внимание на ситуацию с допингом Валиевой, сказал, что это бардак», – передает «Матч ТВ».

    Губерниев раскритиковал российскую «защиту в этом деле». «Дедушка, который то ли был, то ли нет», – отметил он. По его мнению, ситуация свидетельствует о «чудовищном уровне раздолбайства».

    Как подчеркнул Губерниев, если сложившееся положение привлекло внимание даже главы российского государства, то следует «не позориться и навести порядок с допингом». «Я давно к этому призываю», – заявил он.

    Напомним, в ходе заседания совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Путин выразил возмущение тем, что из-за сомнительных методов в спорте возникают ситуации, которые сложно объяснить болельщикам и руководству страны. В частности, он указал на дела Камилы Валиевой и Марии Шараповой.

    Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда, из-за этого были пересмотрены и результаты сборной России на Олимпиаде в Пекине. Допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Высказывалось предположение, что запрещенное вещество случайно попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце.

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    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    1 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что личную встречу Путина и Трампа следует организовывать только при наличии значимых результатов для обсуждения.

    Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». Он отметил, что для организации такого мероприятия нужны конкретные итоги, достойные обсуждения на высшем уровне.

    Ушаков подчеркнул, что личная встреча лидеров должна стать событием, приводящим к серьезным результатам. По его словам, подготовкой соответствующих договоренностей должны заниматься команды Белого дома и Кремля.

    При этом конкретных договоренностей о проведении встречи между Путиным и Трампом пока не существует, указал Ушаков. Он добавил, что строить прогнозы относительно сроков такой встречи нецелесообразно, поскольку не факт, что она состоится даже в 2025 году.

    Ушаков также отметил, что телефонные переговоры между Путиным и Трампом приносят определенные результаты. «Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского.

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    1 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Песков сообщил о ночных докладах Путину по ЧП с поездами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин находился в постоянном контакте с силовыми ведомствами после происшествий на железной дороге в Брянской и Курской областях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин всю ночь получал информацию о ситуации с авариями на железнодорожных путях в Курской и Брянской областях, передает ТАСС. Песков сообщил, что глава государства регулярно получал доклады от представителей ФСБ и МЧС.

    Песков отметил: «Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна – Калиновка в Курской области произошло обрушение моста во время движения грузового локомотива. Следственный комитет России установил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

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    30 мая 2025, 20:23 • Новости дня
    Путин поручил разработать предложения по увековечению памяти защитников Отечества
    Путин поручил разработать предложения по увековечению памяти защитников Отечества
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единые рекомендации по увековечению памяти погибших защитников Отечества, включая участников спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

    Перечень поручений, утвержденный Путиным по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», опубликован на сайте Кремля. В документе говорится о необходимости разработки единых рекомендаций по увековечению памяти защитников Отечества, включая погибших на спецоперации.

    Путин также поручил обеспечить меры поддержки для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций в Белгородской и Курской областях, отдельно обозначив помощь каждому, кто лишился имущества первой необходимости. Президент отметил важность предоставления дополнительных страховых гарантий работникам специализированных охранных предприятий, пострадавших в результате обстрелов территории России украинскими военными формированиями и террористических актов.

    Кроме того, в перечне содержится поручение предусмотреть софинансирование из федерального бюджета строительства, модернизации и капитального ремонта детских спортивных школ и организаций дополнительного образования. Эти мероприятия будут реализованы в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие образования».

    Президент поручил организовать обучение, профессиональную подготовку и повышение квалификации участников спецоперации, желающих поступить на государственную гражданскую службу. Для них также должны быть созданы условия для трудоустройства на муниципальные должности, в том числе через корректировку требований к стажу и образованию.

    Во вторник Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.

    Ранее российский лидер заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.

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    31 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Встреча Путина с вдовой Абэ стала главной темой японских газет

    Встреча Путина с вдовой Абэ стала главной темой газет «Асахи» и «Иомиури»

    Tекст: Антон Антонов

    Сюжет о встрече президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ, супругой погибшего экс-премьера Японии, занял первое место в электронных версиях японских газет «Асахи» и «Иомиури».

    В издании «Асахи» видео с подписью «Господин Путин, встреча с госпожой Акиэ: «Не забывая Абэ» оказалось на первом месте. Аналогичная ситуация сложилась и в «Иомиури», где видео также занимало лидирующую позицию даже спустя несколько часов после размещения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел личную встречу в Кремле с супругой погибшего бывшего премьер-министра Японии, которая посетила Москву. Кабмин Японии отказался комментировать поездку вдовы Абэ в Россию.

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    30 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Трамп указал на упрямство Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп отказался считать президента России Владимира Путина препятствием к миру на Украине.

    В ходе беседы в Белом доме журналисты спросили у Трампа, считает он президента России «хорошим парнем» или «плохим». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп пояснил, что «сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году) оказались полным обманом», передает РИА «Новости».

    Один из журналистов сказал, что американская сторона вынуждена работать «с очень упрямым Владимиром Путиным». «И очень упрямым Зеленским тоже», – подчеркнул президент США.

    Напомним, Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп заявлял, что Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    31 мая 2025, 00:24 • Новости дня
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    @ Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации встречи лидеров России, Украины, Турции и США.

    По словам украинского лидера, у него состоялся «хороший и очень содержательный разговор» с Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась возможность проведения «четырехсторонней встречи» на уровне глав государств, передает ТАСС.

    Кроме этого, Зеленский отметил, что стороны затронули тему будущей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе диалога обсуждались условия, при которых Украина готова принять участие в переговорах. «Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой», – заявил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Турции выразил надежду на проведение встречи лидеров России и Украины после переговоров в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о целесообразности встречи лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение встречи между президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах

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    30 мая 2025, 19:45 • Новости дня
    За неисполнение госконтракта в военное время разрешили вводить внешнее управление

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий вводить внешнее управление в компаниях, не исполнивших госконтракты во время военного положения.

    Указ президента России о введении внешнего управления в компаниях, не выполнивших государственные контракты в период военного положения, был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что по представлению Минпромторга может быть введено внешнее управление, а также приостановлены права акционеров организаций, которые не исполнили свои обязательства по госконтрактам в военное время.

    Мера будет применяться в той мере, в какой это необходимо для исполнения договорных обязательств. Особо отмечается, что речь идет об авиастроительных и судостроительных компаниях, а также их субподрядчиках.

    Контролировать выполнение госконтрактов и оценивать работу соответствующих компаний будет рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России предъявило иск на сумму более 4,6 млрд рублей против предприятия ИСС им. Решетнева за неустойку по госконтракту.

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задолженность заказчиков по госконтрактам превышает 30 млрд рублей. Генпрокуратура внесла представление министру образования и науки России Дмитрию Ливанову из-за госконтрактов, заключенных его ведомством.

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    30 мая 2025, 22:57 • Новости дня
    Эрдоган выразил надежду на встречу Путина и Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что после переговоров в Стамбуле делегаций России и Украины состоится встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщила администрация президента Турции.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. «Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями необходимо без промедления провести встречу на уровне лидеров и что это пойдет на пользу мирному процессу», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Эрдоган подчеркнул, что возможное прекращение огня, которое могут обсудить в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, поможет заложить основу для мира, а «сильные делегации» обеих стран будут важны для сохранения динамики диалога.

    Президент Турции подтвердил намерение продолжать усилия для установления справедливого и долгосрочного мира между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в дальнейшем было бы целесообразно провести встречу лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможной личной встречи между Путиным, Зеленским и Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах.

    Украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    Минобороны Украины попросило у Турции инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, а также в системы ПВО и дальнобойное вооружение.

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    31 мая 2025, 10:57 • Новости дня
    Steigan: Путин повлиял на внешнюю политику Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Изменения во внешней политике США при администрации главы Белого дома Дональда Трампа произошли во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает норвежское издание Steigan.

    В статье подчеркивается, что эти перемены не являются капитуляцией, а представляют собой сдвиг парадигмы эпохального масштаба, который стал возможен из-за глубокой переоценки американской внешнеполитической стратегии Трампом при определенной роли Путина, передает РИА «Новости».

    Также издание отмечает, что отказ Трампа поддерживать санкционное давление Евросоюза на Россию свидетельствует о смягчении отношений между Вашингтоном и Москвой, а также демонстрирует заинтересованность США в экономическом сотрудничестве с Россией.

    Ранее Трамп отказался считать президента России препятствием к миру на Украине, указал на упрямство Зеленского.

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    30 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    Минобороны Британии признало отсталость западных армий

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лондоне представили мнение, что военные конфликты требуют пересмотра управления вооруженными силами, особенно на фоне развития беспилотников.

    Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на заявление замминистра обороны Британии Люка Полларда, сделанное на встрече с представителями более 100 производителей беспилотников, передает РИА «Новости».

    По его словам, конфликт на Украине показал, что методы управления вооруженными силами в западных странах устарели, особенно с учетом широкого распространения современных БПЛА и других технологий.

    «То, как мы управляли нашими вооруженными силами, то, как мы управляли нашей обороной, устарело. И это относится ко всему НАТО», – передает издание слова Полларда.

    Он подчеркнул, что развитие беспилотных аппаратов вызвало «тектонический сдвиг» в ведении боевых действий, и технологии в этой сфере обновляются почти каждую неделю. Поллард отметил, что важно не оставаться в прошлом и призвал обеспечивать Украину новыми технологиями.

    При этом власти России предупреждали, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений Украине будут рассматриваться как законная цель для российских военных. В Кремле указывали, что западная военная поддержка негативно сказывается на перспективах переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала спецоперации на Украине. Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась с иронией о невозможности открыто обсуждать поведение европейских лидеров.

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    30 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Путин продлил выплаты детям пропавших военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детям пропавших без вести военнослужащих теперь будут предоставлять ежемесячные выплаты на протяжении всего срока безвестного отсутствия родителя.

    Изменения в порядок предоставления выплат внесены указом президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

    Ранее выплаты детям военнослужащих, признанных без вести пропавшими, предоставлялись только в течение шести месяцев с момента соответствующего приказа командира.

    Теперь, согласно новым правилам, этот срок продлен: выплаты будут осуществляться за весь период безвестного отсутствия военнослужащего.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества». Он назвал обязательной компенсацию ЖКХ близким пропавших без вести в ходе СВО.

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    30 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра»

    Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» Ткаченко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.

    Встреча состоялась накануне Международного дня защиты детей, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен провести совещание с постоянными членами Совбеза России и встречу с главой фонда «Круг добра» Александром Ткаченко в пятницу.

    В июне прошлого года Путин в ходе встречи с Ткаченко заявил об эффективности работы Фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра» и отметил профессионализм команды этой организации.

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    1 июня 2025, 11:56 • Новости дня
    Песков: Путин обсудил ЧП с брянским мостом с Богомазом и Белозеровым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поговорил с брянским губернатором Александром Богомазом и с главой РЖД Олегом Белозеровым о ЧП с мостом в регионе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин поговорил с Богомазом и Белозеровым по телефону, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге», – указал представитель Кремля.

    Также Песков пояснял, что президент находился в постоянном контакте с силовыми ведомствами после происшествий на железной дороге в Брянской и Курской областях.

    Напомним, СКР установил, что обрушение автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Эти преступные деяния квалифицировали как теракты.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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