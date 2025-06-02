Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.0 комментариев
Путин провел встречу с омбудсменом Львовой-Беловой в Кремле
В Кремле состоялась личная встреча президента России Владимира Путина с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, где поднимались вопросы, связанные с возвращением детей с Украины.
Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой в Кремле, передает ТАСС. Это первая их личная встреча с мая 2024 года. На переговорах обсуждалась работа по возвращению российских детей с Украины, а также воссоединение украинских детей с их семьями.
Детский омбудсмен регулярно принимает участие в мероприятиях, связанных с защитой прав детей. Так, 29 мая она участвовала по видеосвязи во встрече Путина с многодетными семьями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Львова-Белова накануне провела встречу с семьями, которым помогли вернуть детей из учреждений в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП).