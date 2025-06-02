Путин провел встречу с омбудсменом Львовой-Беловой в Кремле

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой в Кремле, передает ТАСС. Это первая их личная встреча с мая 2024 года. На переговорах обсуждалась работа по возвращению российских детей с Украины, а также воссоединение украинских детей с их семьями.

Детский омбудсмен регулярно принимает участие в мероприятиях, связанных с защитой прав детей. Так, 29 мая она участвовала по видеосвязи во встрече Путина с многодетными семьями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Львова-Белова накануне провела встречу с семьями, которым помогли вернуть детей из учреждений в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП).