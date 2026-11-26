Путин: Россия и Казахстан будут продвигать ИИ на площадках СНГ, ШОС и ЕАЭС

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы со своей стороны, я уверен, Касым-Жомарт Кемелевич присоединится ко мне, будем делать все для того, чтобы в наших национальных ведомствах были созданы условия наибольшего благоприятствования для развития того дела, которому вы посвящаете себя, и для того, чтобы продвигать эти идеи на международных площадках», – цитирует РИА «Новости» заявление Путина на встрече с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта.

Глава государства отметил, что вместе с президентом Казахстана они будут продвигать идеи развития искусственного интеллекта на площадках СНГ, ШОС и ЕАЭС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву практику использования цифрового двойника столицы и сервисов искусственного интеллекта.

Путин назвал рост автономности искусственного интеллекта, его выход в физический мир и расширение доступности технологий тремя ключевыми тенденциями развития ИИ.

Путин и Токаев осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта на полях конференции «Сбера» AI Journey 2026.