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Глава МИД Эстонии объяснил закрытие границы с Россией
Politico: Эстония закрыла сухопутную границу с Россией ради безопасности Европы
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что закрытие автомобильной границы с Россией направлено на усиление безопасности Европы и перекрытие каналов для российских спецслужб и обхода санкций.
Эстония приняла решение закрыть сухопутную границу с Россией из-за «длительной эскалации враждебной активности» Москвы против Европы, написал министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, подчеркнув, что речь идет не только о погранбезопасности, но и об усилении защиты всего Евросоюза, передает Politico.
По словам Цахкна, по всей Европе фиксируется рост диверсий и акций запугивания: в Польше российские спецслужбы, как утверждается, стояли за поджогом варшавского торгового центра Marywilska и двумя случаями саботажа на железной дороге, в Германии в аэропорту Лейпциг/Халле обнаружили дрон со взрывчаткой, а в Дании покушение на гражданина США и Украины власти также связали с российской разведкой.
Эстонский министр утверждает, что российские спецслужбы используют трансграничные поездки для сбора информации, вербовки и организации враждебных операций, а перекрытие переходов должно сузить возможности таких действий и одновременно усложнить обход западных санкций, лишая Москву ресурсов для ведения военных действий и поддержания военной экономики.
Цахкна напомнил об ультиматумах, которые Россия направляла НАТО и США перед началом конфликта на Украине, и заявил, что переговоры Москва использует для достижения целей, которых не добилась на поле боя; в связи с этим он призвал страны Европы ужесточать санкции, использовать замороженные российские активы, ограничивать поездки российских туристов и бывших бойцов, чтобы через длительное давление вынудить Россию согласиться на прекращение огня и пересмотр своих амбиций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство иностранных дел России заявило временному поверенному в делах Эстонии решительный протест из-за решения Таллина закрыть погранпункты. Федеральная таможенная служба в понедельник предупредила о напряженной ситуации и очередях из сотен фур на границе с Латвией и Эстонией. В пятницу жители Эстонии начали сбор подписей за сохранение возможности пересекать границу с Россией по семейным и гуманитарным причинам после ее закрытия.