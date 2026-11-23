Delfi: Жители Эстонии начали сбор подписей против закрытия границы с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Авторы петиции просят предусмотреть исключения для тех, кому необходимо навещать пожилых и больных родственников или вернуться из России в Эстонию, пишет Delfi.

В обращении отмечается, что «при обеспечении государственной безопасности необходимо учитывать конституционные права людей, семейные связи и гуманитарные потребности».

По состоянию на понедельник петицию подписали почти 1,9 тыс. человек.

Власти Эстонии приняли решение закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря, уточнив, что через полгода правительство оценит необходимость продления или отмены введенных ограничений. Руководство приграничных регионов раскритиковало такое решение Таллина, отметив, что последствия закрытия границы пагубно скажутся на экономике.

Сейчас на границе России и Эстонии работают три международных пограничных перехода: «Нарва – Ивангород» (только пешеходный), «Койдула – Куничина Гора» и «Лухамаа – Шумилкино» (для пешеходов и автомобилистов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава эстонского города Нарва Яан Тоотс заявил о намерении добиваться создания гуманитарных коридоров для поездок в Россию в порядке исключения после закрытия границы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение эстонских властей о закрытии пограничных пунктов конфронтационным шагом и попыткой возвести «санитарный кордон» вокруг Москвы.

Тоотс сообщил о возможном снижении доходов туристического бизнеса и общественного питания в Нарве до 20% из-за решения властей Эстонии закрыть границу с Россией.